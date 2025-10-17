ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.
ఈ దారితప్పిన రోగనిరోధక ప్రతిస్పందన దీర్ఘకాలిక మంటకు దారితీస్తుంది. దీనివల్ల నొప్పి, వాపు, స్టిఫ్నెస్ కలుగుతాయి. కాలక్రమేణా, ఇది మృదులాస్థిని, ఎముకలను దెబ్బతీస్తుంది. చికిత్స చేయకపోతే ఇతర అవయవాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అంతేగాకుండా, ప్రారంభ, ప్రభావవంతమైన చికిత్స లేకుంటే ఇది శాశ్వత కీళ్ల నష్టం, వైకల్యానికి కారణమవుతుంది.
భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా 30-60 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల మహిళల్లో ఆర్ఏ గురించి ఎక్కువ అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం గురించి నిపుణులు, ముఖ్యంగా రుమటాలజిస్టులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వ్యాధి 30-60 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల మహిళల్లో అసమానంగా ప్రభావితమవుతుంది. దీని ప్రాబల్యం పెరుగు తున్నప్పటికీ, చాలా తక్కువగానే అది గుర్తించబడింది, చికిత్స కూడా తక్కువ మందికే అందించబడింది. ఇది ముందుగానే నిర్ధారణ చేయకపోతే కోలుకోలేని నష్టం, వైకల్యానికి దారితీస్తుంది.
హైదరాబాద్లోని అడ్వాన్స్ రుమటాలజీ సెంటర్లోని సీనియర్ కన్సల్టెంట్ రుమటాలజిస్ట్ డాక్టర్ సర్వ్జీత్ పాల్ మాట్లాడుతూ, ఆర్ఏ అనేది ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధి. దీనిలో శరీరం తన స్వంత కీళ్లపై దాడి చేస్తుంది. ఇది శాశ్వత నష్టానికి దారితీస్తుంది. ముందస్తు రోగ నిర్ధారణ, చికిత్స అనేవి ఈ పరిస్థితి పురోగతిని నెమ్మదింపజేయ డానికి, నొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందటాన్ని కీలకం చేస్తాయి. ఆర్ఏ అనేది తరచుగా సూక్ష్మంగా ప్రారంభమవుతుంది. అందువల్ల, ఆర్ఏను ముందుగానే గుర్తించడం సవాలుగా ఉంటుంది, కానీ ఉదయం 45 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉండే స్టిఫ్ నెస్, నిరంతర కీళ్ల వాపు, వివరించలేని తక్కువ-స్థాయి జ్వరం, బాగా అలసట వంటి లక్షణాలు తక్షణ వైద్య సాయం పొందేందుకు దారితీయాలి అని అన్నారు.
రుమటాయిడ్ ఆర్తరైటిస్ ముఖ్య సంకేతాలలో ఒకటి సమరూపత. ఒక మణికట్టు నొప్పిగా ఉంటే, మరొకటి కూడా తరచుగా బాధిస్తుంది. ఆర్ఏ సాధారణంగా చేతులు, కాళ్ళలోని చిన్న కీళ్లను ప్రభావితం చేస్తుంది, కానీ ఇది కాలక్రమేణా వ్యాపించి అభివృద్ధి చెందుతుంది. కొంతమందికి సాధారణ పనులను కూడా కష్టతరం చేస్తుంది. సుష్ట కీళ్ల నొప్పి (సిమెట్రికల్ జాయింట్ పెయిన్) ఒక లక్షణం అయితే, ఆర్ఏ కూడా అసమానంగా కనిపిస్తుంది, ముఖ్యంగా ప్రారంభ దశలలో లేదా తక్కువ కీళ్ళు పాల్గొన్నప్పుడు ఆర్ఏ నొప్పికి ఒక ప్రత్యేకమైన నమూనా ఉంటుంది. ఇది తరచుగా ఉదయం లేదా విశ్రాంతి సమయంలో పరిస్థితి అధ్వాన్నంగా అనిపిస్తుంది. కదలికలతో కొద్దిగా మెరుగుపడవచ్చు. కానీ దీర్ఘకాలిక కార్యకలాపాలతో, నొప్పి తిరిగి రావచ్చు లేదా తీవ్రమ వుతుంది. ఈ స్టిఫ్నెస్, రిలీఫ్ మరియు ఫ్లేర్-అప్ చక్రం ఆర్ఏకి ప్రత్యేకమైనది - దీనిని ముందుగానే గుర్తించడం సకాలంలో చికిత్సకు మార్గనిర్దేశం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
అబాట్ ఇండియా మెడికల్ అఫైర్స్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అంకిత్ రాయ్ మాట్లాడుతూ, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కేవలం వృద్ధాప్యంలో వచ్చే ఆర్థరైటిస్ కాదు. ఇది కేవలం రోగలక్షణ ఉపశమనం మాత్రమే సరిపోని దీర్ఘకాలిక ఆటోఇమ్యూన్ పరిస్థితి. ఇక్కడ కీలకమైనది కేవలం ప్రారంభ రోగ నిర్ధారణ కాదు, వ్యాధి పరిణామ స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉండే స్థిరమైన, వ్యక్తిగతీకరించిన సంరక్షణ కూడా. అబాట్ వద్ద, సకాలంలో జోక్యం, దీర్ఘకాలిక నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే సాధనాలతో వైద్యులు, రోగులు ఇద్దరికీ సాధికారత కల్పించడంపై మేం దృ ష్టి సారించాం - ఎందుకంటే సకాలంలో జోక్యం చేసుకోవడం జీవన నాణ్యతలో నిజమైన మార్పును కలిగిస్తుంది అని అన్నారు.
రోగ నిర్ధారణ, చికిత్స: ఆర్ఏ నిర్వహణకు కీలకం
ఆర్ఏ నిర్ధారణకు అర్హత కలిగిన ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుడిచే సమగ్ర మూల్యాంకనం చాలా ముఖ్యం. రోగ నిర్ధారణ అనేది క్లినికల్ మూల్యాంకనాలు, ల్యాబ్ పరీక్షలు, ఇమేజింగ్ అధ్యయనాల కలయికపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆర్ఏ చికిత్స లక్ష్యం రోగులు ప్రస్తుతం, దీర్ఘకాలంలో బాగా జీవించడంలో సహాయ పడటం. దీని అర్థం లక్షణాలను నియంత్రించడం, కీళ్ల నష్టాన్ని నివారించడం, పనితీరును పునరుద్ధరించడం, పని, సామాజిక నిమగ్నతలతో సహా రోజువారీ జీవిత కార్యకలాపాలను ప్రారంభించడం.
రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ నిర్వహణ సరైన చికిత్సా ప్రణాళికను గుర్తించడంతో ప్రారంభమవుతుంది. మీ వైద్యుడు సిఫార్సు చేసే ఒక ఎంపిక ఒక బయోలాజిక్స్- కీళ్ల నొప్పి, వాపునకు కారణమయ్యే మీ రోగనిరోధక వ్యవస్థ భాగాలను లక్ష్యంగా చేసుకునే ప్రత్యేక చికిత్స. బయోసిమిలర్లు అనేవి బయోలాజిక్స్ లాగానే పనిచేయడానికి రూపొందించబడిన మందులు. అవి అసలు బయోలాజిక్ లాగానే సురక్షిత, ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి, పని చేసే విధానం కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది, కానీ తరచుగా తక్కువ ఖర్చుతో ఉంటాయి. దీని అర్థం నాణ్యతలో రాజీ పడకుండా ఎక్కువమంది వ్యక్తులు అధునాతన సంరక్షణను పొందగలరు. మీ లక్షణాలు, చికిత్స అవసరాలకు బాగా సరిపోయే ఎంపికను మీ వైద్యుడు సిఫార్సు చేస్తారు.
ఆర్ఏని నిర్వహించడానికి మీరు కొన్ని జీవనశైలి మార్పులను కూడా చేర్చవచ్చు
క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయండి: ఈత, సైక్లింగ్, నడక లేదా యోగా వంటి క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామాలు నొప్పి, ఉదయం పూట స్టిఫ్నెస్, అలసటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. క్రియాత్మక సామర్థ్యం, మానసిక శ్రేయస్సును మెరుగుపరుస్తాయి.
సమతుల్య ఆహారాన్ని పాటించండి: ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు ఆర్ఏ, సంబంధిత కోమోర్బి డిటీలు, దాని పురోగతి ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో ఉపయోగపడతాయి.
ఒత్తిడిని నిర్వహించడం: ధ్యానం, యోగా, మైండ్ఫుల్నెస్ వంటి మనస్సు-శరీర థెరపీలు ఆర్ఏ ఉన్న రోగులకు సహాయపడవచ్చు.
జాప్యాలను నివారించడం: అవగాహన ఎందుకు ముఖ్యం
ఆర్ఏ అనేది కేవలం వృద్ధాప్య స్థితి కాదు. ఇది క్రమంగా ముదిరిపోయేటటువంటి ఆటోఇమ్యూన్ వ్యాధి. దీనిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది శాశ్వత నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. నిరంతర కీళ్ల స్టిఫ్నెస్, అలసట లేదా వాపు వంటి ప్రారంభ సంకేతాలను విస్మరించకూడదు. ముందస్తు జోక్యం, వ్యక్తిగతీకరించిన సంరక్షణతో ఆర్ఏతో నివసించే వ్యక్తులు చురుకైన, సంతృప్తికరమైన జీవితాలను గడపవచ్చు. ఈ అంశంపై అవగాహనను వ్యాప్తి చేయడానికి, సకాలంలో రోగ నిర్ధారణను ప్రోత్సహించడానికి, సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలను శక్తివంతం చేయడానికి మనమంతా కలిసి పనిచేద్దాం- ఎందుకంటే ముందస్తు చర్య అనేది వ్యాధి గమనాన్ని మార్చడానికి సహాయపడుతుంది.