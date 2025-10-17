శుక్రవారం, 17 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వ్యాధి
Written By సిహెచ్
Last Updated : శుక్రవారం, 17 అక్టోబరు 2025 (16:48 IST)

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

World Arthritis Day
ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.
 
ఈ దారితప్పిన రోగనిరోధక ప్రతిస్పందన దీర్ఘకాలిక మంటకు దారితీస్తుంది. దీనివల్ల నొప్పి, వాపు, స్టిఫ్‌‍నెస్ కలుగుతాయి. కాలక్రమేణా, ఇది మృదులాస్థిని, ఎముకలను దెబ్బతీస్తుంది. చికిత్స చేయకపోతే ఇతర అవయవాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అంతేగాకుండా, ప్రారంభ, ప్రభావవంతమైన చికిత్స లేకుంటే ఇది శాశ్వత కీళ్ల నష్టం, వైకల్యానికి కారణమవుతుంది.  
 
భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా 30-60 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల మహిళల్లో ఆర్ఏ గురించి ఎక్కువ అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం గురించి నిపుణులు, ముఖ్యంగా రుమటాలజిస్టులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వ్యాధి 30-60 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల మహిళల్లో అసమానంగా ప్రభావితమవుతుంది. దీని ప్రాబల్యం పెరుగు తున్నప్పటికీ, చాలా తక్కువగానే అది గుర్తించబడింది, చికిత్స కూడా తక్కువ మందికే అందించబడింది. ఇది ముందుగానే నిర్ధారణ చేయకపోతే కోలుకోలేని నష్టం, వైకల్యానికి దారితీస్తుంది.
 
హైదరాబాద్‌లోని అడ్వాన్స్ రుమటాలజీ సెంటర్‌లోని సీనియర్ కన్సల్టెంట్ రుమటాలజిస్ట్ డాక్టర్ సర్వ్‌జీత్ పాల్ మాట్లాడుతూ, ఆర్ఏ అనేది ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధి. దీనిలో శరీరం తన స్వంత కీళ్లపై దాడి చేస్తుంది. ఇది శాశ్వత నష్టానికి దారితీస్తుంది. ముందస్తు రోగ నిర్ధారణ, చికిత్స అనేవి ఈ పరిస్థితి పురోగతిని నెమ్మదింపజేయ డానికి, నొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందటాన్ని కీలకం చేస్తాయి. ఆర్ఏ అనేది తరచుగా సూక్ష్మంగా ప్రారంభమవుతుంది. అందువల్ల, ఆర్ఏను ముందుగానే గుర్తించడం సవాలుగా ఉంటుంది, కానీ ఉదయం 45 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉండే స్టిఫ్ నెస్, నిరంతర కీళ్ల వాపు, వివరించలేని తక్కువ-స్థాయి జ్వరం, బాగా అలసట వంటి లక్షణాలు తక్షణ వైద్య సాయం పొందేందుకు దారితీయాలి అని అన్నారు.
 
రుమటాయిడ్ ఆర్తరైటిస్ ముఖ్య సంకేతాలలో ఒకటి సమరూపత. ఒక మణికట్టు నొప్పిగా ఉంటే, మరొకటి కూడా తరచుగా బాధిస్తుంది. ఆర్ఏ సాధారణంగా చేతులు, కాళ్ళలోని చిన్న కీళ్లను ప్రభావితం చేస్తుంది, కానీ ఇది కాలక్రమేణా వ్యాపించి అభివృద్ధి చెందుతుంది. కొంతమందికి సాధారణ పనులను కూడా కష్టతరం చేస్తుంది. సుష్ట కీళ్ల నొప్పి (సిమెట్రికల్ జాయింట్ పెయిన్) ఒక లక్షణం అయితే, ఆర్ఏ కూడా అసమానంగా కనిపిస్తుంది, ముఖ్యంగా ప్రారంభ దశలలో లేదా తక్కువ కీళ్ళు పాల్గొన్నప్పుడు ఆర్ఏ నొప్పికి ఒక ప్రత్యేకమైన నమూనా ఉంటుంది. ఇది తరచుగా ఉదయం లేదా విశ్రాంతి సమయంలో పరిస్థితి అధ్వాన్నంగా అనిపిస్తుంది. కదలికలతో కొద్దిగా మెరుగుపడవచ్చు. కానీ దీర్ఘకాలిక కార్యకలాపాలతో, నొప్పి తిరిగి రావచ్చు లేదా తీవ్రమ వుతుంది. ఈ స్టిఫ్నెస్, రిలీఫ్ మరియు ఫ్లేర్-అప్ చక్రం ఆర్ఏకి ప్రత్యేకమైనది - దీనిని ముందుగానే గుర్తించడం సకాలంలో చికిత్సకు మార్గనిర్దేశం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
 
అబాట్ ఇండియా మెడికల్ అఫైర్స్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అంకిత్ రాయ్ మాట్లాడుతూ, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ కేవలం వృద్ధాప్యంలో వచ్చే ఆర్థరైటిస్‌ కాదు. ఇది కేవలం రోగలక్షణ ఉపశమనం మాత్రమే సరిపోని దీర్ఘకాలిక ఆటోఇమ్యూన్ పరిస్థితి. ఇక్కడ కీలకమైనది కేవలం ప్రారంభ రోగ నిర్ధారణ కాదు, వ్యాధి పరిణామ స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉండే స్థిరమైన, వ్యక్తిగతీకరించిన సంరక్షణ కూడా. అబాట్ వద్ద, సకాలంలో జోక్యం, దీర్ఘకాలిక నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే సాధనాలతో వైద్యులు, రోగులు ఇద్దరికీ సాధికారత కల్పించడంపై మేం దృ ష్టి సారించాం - ఎందుకంటే సకాలంలో జోక్యం చేసుకోవడం జీవన నాణ్యతలో నిజమైన మార్పును కలిగిస్తుంది అని అన్నారు.
 
రోగ నిర్ధారణ, చికిత్స: ఆర్ఏ నిర్వహణకు కీలకం
ఆర్ఏ నిర్ధారణకు అర్హత కలిగిన ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుడిచే సమగ్ర మూల్యాంకనం చాలా ముఖ్యం. రోగ నిర్ధారణ అనేది క్లినికల్ మూల్యాంకనాలు, ల్యాబ్ పరీక్షలు, ఇమేజింగ్ అధ్యయనాల కలయికపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆర్ఏ చికిత్స లక్ష్యం రోగులు ప్రస్తుతం, దీర్ఘకాలంలో బాగా జీవించడంలో సహాయ పడటం. దీని అర్థం లక్షణాలను నియంత్రించడం, కీళ్ల నష్టాన్ని నివారించడం, పనితీరును పునరుద్ధరించడం, పని, సామాజిక నిమగ్నతలతో సహా రోజువారీ జీవిత కార్యకలాపాలను ప్రారంభించడం.
 
రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ నిర్వహణ సరైన చికిత్సా ప్రణాళికను గుర్తించడంతో ప్రారంభమవుతుంది. మీ వైద్యుడు సిఫార్సు చేసే ఒక ఎంపిక ఒక బయోలాజిక్స్- కీళ్ల నొప్పి, వాపునకు కారణమయ్యే మీ రోగనిరోధక వ్యవస్థ భాగాలను లక్ష్యంగా చేసుకునే ప్రత్యేక చికిత్స. బయోసిమిలర్లు అనేవి బయోలాజిక్స్ లాగానే పనిచేయడానికి రూపొందించబడిన మందులు. అవి అసలు బయోలాజిక్ లాగానే సురక్షిత, ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి, పని చేసే విధానం కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది, కానీ తరచుగా తక్కువ ఖర్చుతో ఉంటాయి. దీని అర్థం నాణ్యతలో రాజీ పడకుండా ఎక్కువమంది వ్యక్తులు అధునాతన సంరక్షణను పొందగలరు. మీ లక్షణాలు, చికిత్స అవసరాలకు బాగా సరిపోయే ఎంపికను మీ వైద్యుడు సిఫార్సు చేస్తారు.
 
ఆర్ఏని నిర్వహించడానికి మీరు కొన్ని జీవనశైలి మార్పులను కూడా చేర్చవచ్చు
క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయండి: ఈత, సైక్లింగ్, నడక లేదా యోగా వంటి క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామాలు నొప్పి, ఉదయం పూట స్టిఫ్నెస్, అలసటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. క్రియాత్మక సామర్థ్యం, మానసిక శ్రేయస్సును మెరుగుపరుస్తాయి. 
 
సమతుల్య ఆహారాన్ని పాటించండి: ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు ఆర్ఏ, సంబంధిత కోమోర్బి డిటీలు, దాని పురోగతి ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో ఉపయోగపడతాయి.
 
ఒత్తిడిని నిర్వహించడం: ధ్యానం, యోగా, మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ వంటి మనస్సు-శరీర థెరపీలు ఆర్ఏ ఉన్న రోగులకు సహాయపడవచ్చు.
 
జాప్యాలను నివారించడం: అవగాహన ఎందుకు ముఖ్యం
ఆర్ఏ అనేది కేవలం వృద్ధాప్య స్థితి కాదు. ఇది క్రమంగా ముదిరిపోయేటటువంటి ఆటోఇమ్యూన్ వ్యాధి. దీనిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది శాశ్వత నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. నిరంతర కీళ్ల స్టిఫ్నెస్, అలసట లేదా వాపు వంటి ప్రారంభ సంకేతాలను విస్మరించకూడదు. ముందస్తు జోక్యం, వ్యక్తిగతీకరించిన సంరక్షణతో ఆర్ఏతో నివసించే వ్యక్తులు చురుకైన, సంతృప్తికరమైన జీవితాలను గడపవచ్చు. ఈ అంశంపై అవగాహనను వ్యాప్తి చేయడానికి, సకాలంలో రోగ నిర్ధారణను ప్రోత్సహించడానికి, సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలను శక్తివంతం చేయడానికి మనమంతా కలిసి పనిచేద్దాం- ఎందుకంటే ముందస్తు చర్య అనేది వ్యాధి గమనాన్ని మార్చడానికి సహాయపడుతుంది.

విశాఖలో Google AI, 200 ఉద్యోగాలకు ఏడాదికి రూ.22,000 కోట్లా?: గుడివాడ అమర్నాథ్ ప్రశ్న

విశాఖలో Google AI, 200 ఉద్యోగాలకు ఏడాదికి రూ.22,000 కోట్లా?: గుడివాడ అమర్నాథ్ ప్రశ్నవిశాఖపట్టణంలో Google AI కేంద్రం వచ్చేందుకు తాము ఎంతగానో కృషి చేసి రాబట్టామని కూటమి సర్కార్ చెబుతూ వుంటే మాజీమంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ మాత్రం విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. గూగుల్ ఏఐతో కేవలం 200 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని ఎంఓయులో చెప్పి, బైట మాత్రం లక్షా 80 వేల ఉద్యోగాలు వస్తాయని ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ గుడివాడ అమర్నాథ్ విమర్శించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... గూగుల్ సంస్థకి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వున్న ఉద్యోగుల సంఖ్యే 1,80,000 మంది. అలాంటిది విశాఖలో స్థాపించబోయే గూగుల్ డేటా సెంటర్లో అంతమందికి ఉపాధి ఎలా ఇప్పించగలరో చెప్పాలి.

లైట్స్, కెమెరా, అబుధాబి: రణ్‌వీర్ సింగ్‌తో ఎక్స్‌పీరియన్స్ అబుధాబి కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా దీపికా పదుకొణె

లైట్స్, కెమెరా, అబుధాబి: రణ్‌వీర్ సింగ్‌తో ఎక్స్‌పీరియన్స్ అబుధాబి కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా దీపికా పదుకొణెఅబుధాబి సాంస్కృతిక, పర్యాటక శాఖ యొక్క డెస్టినేషన్ బ్రాండ్ అయిన ఎక్స్‌పీరియన్స్ అబుధాబి, దీపికా పదుకొణెను తమ సరికొత్త ప్రాంతీయ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నియమించినట్లు ప్రకటించింది. 2023 నుండి ఎక్స్‌పీరియన్స్ అబుధాబి బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ఉన్న తన భర్త, బాలీవుడ్ ఐకాన్ రణ్‌వీర్ సింగ్‌తో దీపికా చేరారు. దీనితో ఈ గమ్యస్థానానికి అధికారికంగా కలిసి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న తొలి బాలీవుడ్ పవర్ కపుల్‌గా వారు నిలిచారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రయాణికులతో అబుధాబి ఎంత వ్యక్తిగతంగా, వాస్తవంగా కనెక్ట్ అవుతుందో వారిద్దరూ కలిసి చూపిస్తారు.

శ్రీవారి ప్రసాదం ధర పెంపు? క్లారిటీ ఇచ్చిన తితిదే చైర్మన్

శ్రీవారి ప్రసాదం ధర పెంపు? క్లారిటీ ఇచ్చిన తితిదే చైర్మన్కలియుగ ప్రత్యక్షదైవం తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదాల్లో ఒకటైన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం ధర పెంచబోతున్నారంటూ విస్తృతంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై తితిదే చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు వివరణ ఇచ్చారు. శ్రీవారి లడ్డూ ధరను పెంచే ఆలోచన తమకు ఏమాత్రం లేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మేరకు వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా నిరాధారం, అవాస్తవమని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.

ఇన్‌స్టాగ్రాంలో ఎవడితో చాటింగ్ చేస్తున్నావ్, భర్త టార్చర్: వివాహిత ఆత్మహత్య

ఇన్‌స్టాగ్రాంలో ఎవడితో చాటింగ్ చేస్తున్నావ్, భర్త టార్చర్: వివాహిత ఆత్మహత్యపెళ్లయిన 5 నెలలకే వివాహిత ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషాద ఘటన కాకినాడ జిల్లా గోపాలపట్నంలో చోటుచేసుకున్నది. ఇన్ స్టాగ్రాంలో తన భార్య ఎవరితోనో సన్నిహితంగా వున్నట్లు అనుమానపడ్డ భర్త ఆమెను వేధింపులకు గురి చేయడంతో తట్టుకోలేక ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. కాకినాడ జిల్లా పాతపట్నం మండలం తడ్డిమి గ్రామానికి చెందిన శిరీషకు అదే గ్రామానికి చెందిన ప్రదీప్ కుమార్ తో ఐదు నెలల క్రితం వివాహం జరిపించారు. వీరి పెళ్లయిన తర్వాత తమ నివాసాన్ని గోపాలపట్నంకు మార్చారు.

అద్దెకి ఇచ్చిన ఇంటి బాత్రూంలో సీక్రెట్ కెమేరా పెట్టిన యజమాని, అరెస్ట్

అద్దెకి ఇచ్చిన ఇంటి బాత్రూంలో సీక్రెట్ కెమేరా పెట్టిన యజమాని, అరెస్ట్హైదరాబాద్ నగరంలోని మధురానగర్‌లోని ఓ యజమాని కామాంధుడయ్యాడు. తను అద్దెకి ఇచ్చే ఇంట్లోని బాత్రూమ్ లోపల సీక్రెట్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసాడు. జవహర్‌నగర్‌లోని అశోక్‌ అనే ఇంటి యజమాని ఇంట్లో అద్దెకు వుంటున్నారు దంపతులు. ఐతే స్నానాల గదిలోని బల్బ్ హోల్డర్ చూసేందుకు కాస్త తేడాగా కనిపించడంతో మహిళ విషయాన్ని తన భర్తకు తెలియజేసింది. దీనితో ఈ విషయాన్ని దంపతులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు తనిఖీ చేయగా అక్టోబరు 13న సీక్రెట్ కెమెరాను అమర్చినట్లు గుర్తించారు. ఇంటి యజమాని అశోక్ ఎలక్ట్రీషియన్‌ చింటూతో కలిసి బాత్‌రూమ్‌లో బల్బు హోల్డర్‌లో సీసీ కెమెరా అమర్చినట్లు తేలింది.

Watch More Videos

Kiran: ఇకపై మీరు గర్వపడేలా మూవీస్ చేస్తాను : కిరణ్ అబ్బవరం

Kiran: ఇకపై మీరు గర్వపడేలా మూవీస్ చేస్తాను : కిరణ్ అబ్బవరంకిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్. ఈ సినిమాను రాజేష్ దండ, శివ బొమ్మకు సంయుక్తంగా నిర్మించారు. సినిమాకు జైన్స్ నాని దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ నెల 18న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. హైదరాబాద్ లో మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Telusu kadaa Review: అమ్మాయిల ప్రేమలో నిజమెంత. సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా మూవీ రివ్యూ

Telusu kadaa Review: అమ్మాయిల ప్రేమలో నిజమెంత. సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా మూవీ రివ్యూసిద్ధూ జొన్నలగడ్డ హీరోగా రాశిఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్స్ గా నీరజ కోన దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతూ చేసిన చిత్రం తెలుసు కదా. ట్రైలర్ చూస్తే అవాక్కయ్యేలా వుంటుంది. ఇద్దరు హీరోయిన్లతో బెడ్ షేర్, హర్ష కాంబినేషన్ లో ద్వందార్థడైలాగ్ తో కూడిన సన్నివేశాలు వుండడంతో ఇది ఇద్దరు భార్యల ముగ్గురు మొగుడు తరహానో, ఇద్దరితో సహజీవనం చేసే హీరో ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. దీనిపై ఆ తర్వాత పలు విధాలుగా సోషల్ మీడియాలో టాపిక్ స్క్రోలింగ్ అవడంతో.. ఇకపై ఇలాంటి కేరెక్టర్ చేయనని సిద్దు స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చాడు. మరి దర్శకురాలిగా మొదట ఇటువంటి ప్రయోగం చేయడం కూడా సాహసమే. ఈరోజే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Preity Zinta: ఆభరణాలు జీవితంలో అమూల్యమైన క్షణాలంటున్న ప్రీతి జి జింటా

Preity Zinta: ఆభరణాలు జీవితంలో అమూల్యమైన క్షణాలంటున్న ప్రీతి జి జింటాభారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫైన్ జువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్వ డైమండ్స్, ప్రముఖ భారతీయ నటి ప్రీతి జి జింటాను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా స్వాగతించడం ద్వారా ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె నిత్యనూతనమైన అందం, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ఉనికితో, స్వ డైమండ్స్ భారతదేశం మరియు UAE అంతటా తమ ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా ఒక సాహసోపేతమైన అడుగు ముందుకు వేసింది.

Tilak Verma : ఆసియా కప్ హీరో క్రికెటర్ తిలక్ వర్మను సత్కరించిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి

Tilak Verma : ఆసియా కప్ హీరో క్రికెటర్ తిలక్ వర్మను సత్కరించిన మెగాస్టార్ చిరంజీవిమెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. చిత్రీకరణలో బిజీగా ఉన్న చిరంజీవి, ఒక మంచి సందర్భానికి సమయం కేటాయించారు. ఇటీవల ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్‌పై భారత్ ఘనవిజయం సాధించడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన యువ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మను మెగాస్టార్ సన్మానించారు. ఒత్తిడిలోనూ ప్రశాంతంగా ఆడుతూ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌తో భారత్ విజయంలో కీలకమైన భాగస్వామి అయిన తిలక్ వర్మ ప్రతిభను చిరంజీవి అభినందించారు.

K-ర్యాంప్ ట్రైలర్ తో డీజే మిక్స్ యూత్ కు రీచ్ చేస్తున్న కిరణ్ అబ్బవరం

K-ర్యాంప్ ట్రైలర్ తో డీజే మిక్స్ యూత్ కు రీచ్ చేస్తున్న కిరణ్ అబ్బవరంతన సినిమాలను ప్రేక్షకులకు రీచ్ చేసేందుకు సాధ్యమైనంత కొత్తగా ప్రయత్నిస్తుంటారు యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం. ఆయన తన లేటెస్ట్ మూవీ K-ర్యాంప్ పై కూడా ఆడియెన్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. గతంలో తన సినిమా ఎస్ఆర్ కల్యాణమండపం కు డీజే మిక్స్ చేసి ఆ కంటెంట్ ను వైరల్ చేశారు. ఇప్పుడు K-ర్యాంప్ టీజర్, ట్రైలర్ తో డీజే మిక్స్ చేసి యూత్ ఆడియెన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ డీజే మిక్స్ K-ర్యాంప్ మీద ఒక వైబ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. టీజర్, ట్రైలర్ లో పేలిన డైలాగ్స్ అన్నీ ఈ డీజే మిక్స్ లో యాడ్ చేయడం కొత్త ఫీల్ కలిగిస్తోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com