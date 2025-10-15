బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025 (10:30 IST)

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)

మామిడి రసం ఫ్యాక్టరీని చూపించే వైరల్ వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ క్లిప్‌లో, కార్మికులు పెద్ద ట్యాంకులలో రసాయనాలు, రంగులు, సంరక్షణకారులను కలుపుతారు. ఈ సెటప్ అపరిశుభ్రంగా వుంది. సురక్షితం కాదు.
 
భారతదేశంలో చాలా వరకు ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్‌లను ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు. నిజమైన పండ్ల కంటెంట్, గుజ్జు లేదా పొడి, సాధారణంగా 20శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. మిగిలినవి నీరు, చక్కెర, సువాసన కారకాలు,  సంరక్షణకారులే. వివరాలు లేబుల్‌పై ముద్రించబడతాయి. కానీ చాలా మంది వాటిని ఎప్పుడూ తనిఖీ చేయరు. చాలా మంది వినియోగదారులు నిగనిగలాడే ప్రకటనలను విశ్వసిస్తారు.
 
ఇంకా వారు నిజమైన పండ్ల రసం తాగుతున్నారని నమ్ముతారు. నిజం ఏమిటంటే ఈ పానీయాలు ఎక్కువగా రుచిగల చక్కెర నీరు, సహజ రసం కాదు. మీరు వాణిజ్య ప్రకటనలలో చూసేది మీ గ్లాసులోకి వెళ్లే దానికి చాలా దూరంగా ఉంటుంది. విచారకరమైన వాస్తవం ఏమిటంటే, చాలా మంది ప్రముఖ నటులు ఈ ఉత్పత్తులను కేవలం డబ్బు కోసం ప్రకటనలకు అంబాసిడర్‌గా నటిస్తారు. 
 
అలాంటి పానీయాలు అనారోగ్యకరమైనవని వారికి తెలుసు కానీ ఇప్పటికీ వాటిని ప్రజలకు ప్రచారం చేస్తారు. ఇది వారి ప్రేక్షకుల పట్ల బాధ్యత, గౌరవం లేకపోవడాన్ని చూపిస్తుంది. ఇటువంటి తప్పుదారి పట్టించే పద్ధతులను ఆపడానికి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి.
 
ఆహార కంపెనీలు పరిశుభ్రతను కాపాడుకోవడానికి, పారదర్శక ప్రమాణాలను పాటించేలా చేయాలి. సెలబ్రిటీలు అలాంటి బ్రాండ్‌లను ఆమోదించే ముందు ఆలోచించాలి. లాభాల కంటే ప్రజల ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. భారతదేశానికి అత్యవసరంగా బలమైన ఆహార భద్రతా చట్టాలు అవసరం.
 
అమ్మే ప్రతి ఉత్పత్తి శుభ్రంగా, సురక్షితంగా నిజాయితీతో తయారు చేయబడాలి. ప్రజలు కూడా వారు తాగే దానిలో పోషకాలున్నాయా.. రసాయనాలు వున్నాయా అనేది తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా చిన్నారులను ఇలాంటి జ్యూస్‌లను తీసుకోకుండా నివారించాలి.

