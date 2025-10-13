వామ్మో.. జోగి రమేష్ నకిలీ మద్యం తయారు చేయమన్నారట.. జనార్ధన్ రావు వీడియో వైరల్
నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితుడైన జనార్ధన్ రావు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం గురించి షాకింగ్ వివరాలను వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరగా చర్య తీసుకుని ఈ కేసులో ప్రమేయం ఉన్నవారిని అరెస్టు చేసింది. కొత్త వైరల్ వీడియోలో, మాజీ మంత్రి, వైకాపా నేత జోగి రమేష్ తనను నకిలీ మద్యం తయారు చేయమని ఆదేశించారని జనార్ధన్ రావు ఆరోపించారు. జోగి రమేష్ తనకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసునని, ఆయన సూచనల మేరకు తాను మద్యం ఉత్పత్తి చేశానని జనార్ధన రావు అన్నారు.
చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తాను అక్రమ మద్యం తయారీని ఆపివేసినట్లు జనార్ధన రావు పేర్కొన్నారు. కానీ ఏప్రిల్లో, జోగి రమేష్ తనను సంప్రదించి చంద్రబాబు ప్రభుత్వ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు ఉత్పత్తిని తిరిగి ప్రారంభించమని చెప్పారని పేర్కొన్నారు.
ఈ ప్రణాళిక ఇబ్రహీంపట్నంలో ప్రారంభమైనప్పటికీ, వారు కార్యకలాపాలను తంబళ్లపల్లెకు మార్చారు. తాను వేరే పేరుతో ఒక గదిని అద్దెకు తీసుకుని అక్కడ నకిలీ మద్యం తయారు చేయడం ప్రారంభించానని జనార్ధన రావు చెప్పారు. టీడీపీ ప్రభుత్వ ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడమే లక్ష్యమని రమేష్ తనకు చెప్పారని, ఆర్థిక సహాయం హామీ ఇచ్చారని తెలుస్తోంది.
తరువాత, ఆఫ్రికాలోని తన స్నేహితుడి వద్దకు పంపబడ్డానని జనార్ధన రావు చెప్పారు. వెంటనే, జోగి రమేష్ నుండి వచ్చిన లీక్ తర్వాత దాడి జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. చంద్రబాబు టీడీపీ సభ్యులను సస్పెండ్ చేసినప్పుడు, రమేష్ కొత్త పథకంతో రావును ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఒక గోడౌన్కు తరలించి, మళ్ళీ సమాచారం లీక్ చేయమని ఆదేశించాడని ఆరోపించారు.
ఆఫ్రికాకు చెందిన తన స్నేహితుడు జై చంద్ర రెడ్డికి ఈ కుంభకోణంలో ఎటువంటి పాత్ర లేదని రావు స్పష్టం చేశారు. "జోగి రమేష్ నన్ను మోసం చేసి, వెన్నుపోటు పొడిచాడు కాబట్టి నేను నిజం వెల్లడిస్తున్నాను" అని జనార్ధన్ రావు వీడియోలో చెప్పారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.