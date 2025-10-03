శుక్రవారం, 3 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 3 అక్టోబరు 2025 (19:51 IST)

Kajol Durga Puja 2025 viral video, నటి కాజోల్‌ను తాకరాని చోట తాకాడంటూ...

Kajol
బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి కాజోల్ గత వారం రోజులుగా దుర్గా నవరాత్రుల సందర్భంగా పూజాది కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటున్నారు. తను పాల్గొన్న పూజా కార్యక్రమాలు సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజూ షేర్ అవుతూ వున్నాయి. ఐతే అక్టోబరు 2 విజయదశమి నాడు కాజోల్ కు ఎందరో అభిమానులు ఆమెకి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కానీ వారిలో ఒకరు మాత్రం నటి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడంటూ ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది.
 
వీడియోలో ఏమున్నదంటే... కాజోల్ దుర్గా మాతను దర్శించుకుని మెట్ల పైనుంచి కిందికి దిగుతున్నారు. అదేసమయంలో ఆమెకి అడ్డుగా ఓ వ్యక్తి చేయి పెట్టాడు. ఆ సమయంలో అతడి చేయి ఆమెను తాకరాని చోట తాకినట్లు కొందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఆ వ్యక్తి కాజోల్ వ్యక్తిగత భద్రతకు చెందిన వ్యక్తి అనీ, పలుసార్లు అతడిని చూసినట్లు చెబుతున్నారు.
 
కాజోల్ కాలు జారి పడుతుంటే అతడు పట్టుకున్నాడని అంటున్నారు. మరికొందరు... అసలు ఆ వీడియో నిజమైనదా లేదంటే ఏఐ వీడియోనా అంటూ సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదంతా ఇలావుంటే ఈ ఘటనపై కాజోల్ ఇంతవరకూ స్పందించలేదు. కనుక దానిగురించి వదిలేయండి మరికొందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు.

సిందూర్ 2.0 జరిగితే ప్రపంచ పటం నుంచి పాకిస్థాన్‌ను లేపేస్తాం : భారత ఆర్మీ చీఫ్ వార్నింగ్

సిందూర్ 2.0 జరిగితే ప్రపంచ పటం నుంచి పాకిస్థాన్‌ను లేపేస్తాం : భారత ఆర్మీ చీఫ్ వార్నింగ్ఆపరేషన్ సిందూర్ 2.0 జరిగితే ప్రపంచపటం నుంచి పాకిస్థాన్‌ను లేపేస్తామని భారత సైన్యాధిపతి జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది గట్టి హెచ్చరికలు చేశారు. సీమాంతర ఉగ్రవాన్ని అరికట్టకపోతే పాకిస్థాన్‌ను ప్రపంచ చిత్రపటంలోనే లేకుండా చేస్తామని ఆయన తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు. దేవుడు అనుమతి ఉంటే అలాంటి అవకాశం త్వరలోనే లభిస్తుందని ఆయన అన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.

World Animal Day 2025: ప్రపంచ జంతు దినోత్సవం.. ఈ సంవత్సరం థీమ్‌ ఏంటి.. కొత్త జీవుల సంగతేంటి?

World Animal Day 2025: ప్రపంచ జంతు దినోత్సవం.. ఈ సంవత్సరం థీమ్‌ ఏంటి.. కొత్త జీవుల సంగతేంటి?ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 4న ప్రపంచ జంతు దినోత్సవం వస్తుంది. 2025లో, ఈ తేదీ శనివారం వస్తుంది. ఇది వ్యక్తులు, సమూహాలకు అవగాహన ప్రచారాలను నిర్వహించడానికి సరైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. 2025కి థీమ్ జంతువులను రక్షించండి, గ్రహాన్ని రక్షించండి అనేది ఈ దినోత్సవం 100వ వార్షికోత్సవాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఉంటుంది. జంతువుల ప్రాణాలను రక్షించడం ఆరోగ్యకరమైన, స్థిరమైన ప్రపంచానికి ఎలా అనుకూలంగా ఉంటుందో ఈ థీమ్ చెప్తోంది.

యూట్యూబర్ ముసుగులో శత్రుదేశానికి రహస్యాలు చేరవేత.. వ్యక్తి అరెస్టు

యూట్యూబర్ ముసుగులో శత్రుదేశానికి రహస్యాలు చేరవేత.. వ్యక్తి అరెస్టుయూట్యూబర్ పేరుతో శత్రుదేశం పాకిస్థాన్‌కు దేశ రహస్యాలను చేరవేస్తున్న ఓ వ్యక్తిని హర్యానా రాష్ట్ర పోలీసులు తాజాగా అరెస్టు చేశారు. ఆ యూట్యూబర్ చారిత్రక అంశాల వెల్లడి పేరుతో పాకిస్థాన్ గూఢచార సంస్థ ఐఎస్ఐకి కీలక సమాచారం అందిస్తున్నట్టు పక్కా ఆధారాలను సేకకరించిన పోలీసులు... ఆ తర్వాత అరెస్టు చేశారు.

Baba Vanga భారతదేశంలో అలాంటివి జరుగుతాయంటున్న బాబా వంగా భవిష్యవాణి 2026

Baba Vanga భారతదేశంలో అలాంటివి జరుగుతాయంటున్న బాబా వంగా భవిష్యవాణి 2026బాబా వంగా భవిష్యవాణి 2026 గురించి అప్పుడే చర్చలు ప్రారంభమయ్యాయి. బాబా వంగా కలియుగ అంతంగా చెప్పుకునే 5079 సంవత్సరం దాకా భవిష్యవాణి చెప్పినట్లు ప్రచారంలో వుంది. ఐతే ఆ విషయాలేవీ వ్రాత రూపేణా లేవు. కనుక ఈ భవిష్యవాణిపై భిన్నాభిప్రాయాలు వున్నప్పటికీ బాబా వంగా భవిష్యవాణిపై ఆసక్తి మాత్రం ఏ యేటికి ఆ ఏడు పెరుగుతూనే వుంది. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... వచ్చే 2026 సంవత్సరంలో ప్రపంచంలో పరిస్థితులు ఎలా వుంటాయన్నది బాబా వంగా చెప్పేసారట. వీటికి సంబంధించి కొన్ని ప్రచారం అవుతున్నాయి. బాబా వంగా చనిపోయే ముందే... అంటే 1996కి ముందే 5079 సంవత్సరం వరకూ ప్రపంచంలో ఏమేమి జరుగుతాయో చెప్పేసిందట. ఆమె చెప్పినవన్నీ కొన్ని వాస్తవరూపం దాల్చడంతో వంగా భవిష్యవాణిని విశ్వసించేవారు క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చారు.

Children: దగ్గు సిరప్ సేవించి 11 మంది చిన్నారులు మృతి.. ఎక్కడో తెలుసా?

Children: దగ్గు సిరప్ సేవించి 11 మంది చిన్నారులు మృతి.. ఎక్కడో తెలుసా?రాజస్థాన్- మధ్యప్రదేశ్‌లలో నకిలీ దగ్గు సిరప్ సేవించి కనీసం 11 మంది పిల్లలు మరణించారని అధికారులు శుక్రవారం తెలిపారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని చింద్వారాలో ఇప్పటివరకు తొమ్మిది మంది మరణించినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించినట్లు వార్తా సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. రాజస్థాన్‌లో, ఇద్దరు పిల్లలు మరణించగా.. వారిద్దరూ భరత్‌పూర్, సికార్‌కు చెందిన వారుగా గుర్తించారు.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలుఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?కాలేయం పలు కారణాల వల్ల వ్యాధులకు గురవుతుంది. వీటిలో లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో లక్షణాలను కలిగించదు, కాబట్టి గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయితే క్యాన్సర్ పెరిగేకొద్దీ, వివరించలేని బరువు తగ్గడం, ఆకలి లేకపోవడం, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి, కామెర్లు వంటి వివిధ సంకేతాలు, లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. వివరించలేని బరువు తగ్గడం: ఆకస్మికంగా, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం కాలేయ క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఆకలి లేకపోవడంతో కలిపి ఉంటే అనుమానించాల్సిందే.

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బాదం పప్పులు రోజుకు ఎన్ని తినాలనే సందేహం చాలామందికి వుంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక సాధారణ వయోజన వ్యక్తి రోజుకు 5 నుండి 10 లేదా 6 నుండి 10 నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం సురక్షితమైనది, ప్రయోజనకరమైనది. కొంతమంది నిపుణులు రోజుకు 7-10 బాదం పప్పులను సిఫార్సు చేస్తారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండే వ్యక్తులు లేదా క్రీడాకారులు 8 నుండి 10 బాదం పప్పులు తినవచ్చు. చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో.. అంటే, 20 కంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు లేదా కిడ్నీలో రాళ్ల ప్రమాదం వంటివి పెరగవచ్చు.
