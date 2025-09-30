మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025
Last Updated : మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025 (21:42 IST)

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

Curd health benefits
ఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.
 
పెరుగు మీ ఉపవాస సహచరుడిగా ఎలా మారగలదో చెప్పడానికి ఇక్కడ ఐదు కారణాలు ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాము.
1. శక్తిని నిలబెడుతుంది, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది
పెరుగు అనేది పోషకాల యొక్క మంచి సమతుల్యతను అందించే ఒక సంపూర్ణ ఆహారం. ప్రతి 100 గ్రాముల పెరుగుకు, మీకు సుమారుగా 11 గ్రాముల ప్రోటీన్, 98 కేలరీలు లభిస్తాయి. ఇందులో కేసిన్ అనే పాల ప్రోటీన్ ఉంటుంది, ఇది నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతుంది. ఈ నెమ్మదిగా జీర్ణమవడం శరీరంలోకి అమైనో ఆమ్లాలను స్థిరంగా విడుదల చేస్తుంది, మిమ్మల్ని ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉంచుతుంది. తరచుగా వచ్చే ఆకలి బాధలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది పెరుగును మీ భోజనంలో సంతృప్తికరమైన భాగంగా చేస్తుంది.
 
2. జీర్ణక్రియకు సున్నితంగా సహాయపడుతుంది
పెరుగు దాని ప్రోబయోటిక్స్ కారణంగా జీర్ణక్రియకు అత్యంత ప్రయోజనకరమైనది, ఇవి ఆరోగ్యకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియాను ప్రోత్సహిస్తాయి. పోషకాలను గ్రహించడంలో సహాయపడతాయి. దాని శీతలీకరణ ప్రభావం కేవలం రిఫ్రెష్‌మెంట్‌కు మించినది. లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా కిణ్వ ప్రక్రియ జీర్ణక్రియ సమయంలో వేడి ఉత్పత్తిని తగ్గించే సమ్మేళనాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది నిజమైన శీతలీకరణ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
 
3. రోగనిరోధక శక్తిని మరియు మానసిక స్పష్టతను పెంచుతుంది
పెరుగులోని ప్రోబయోటిక్స్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడటం కంటే ఎక్కువ చేస్తాయి. అవి గట్, మెదడు మధ్య కమ్యూనికేషన్ నెట్‌వర్క్ అయిన గట్-బ్రెయిన్ యాక్సిస్‌ను ప్రభావితం చేస్తాయి. దీనివల్ల మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది, ఆందోళన తగ్గుతుంది మరియు మానసిక స్పష్టత పెరుగుతుంది. ఉపవాస సమయంలో చిరాకు లేదా అలసట సంభవించినప్పుడు ఇది ప్రత్యేకంగా సహాయపడుతుంది. పెరుగులోని మంచి బ్యాక్టీరియా వాపును శాంతపరచడానికి, ఆహార ఒత్తిడి సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడానికి, మీ శరీరాన్ని అనారోగ్యం నుండి తట్టుకునేలా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
 
4. pHను సమతుల్యం చేస్తుంది, ఆమ్లత్వాన్ని తగ్గిస్తుంది
ఉపవాస సమయంలో, ఖాళీ కడుపులో ఆమ్లం ఉత్పత్తి పెరగడం వల్ల మీరు తరచుగా ఆమ్లత్వం లేదా మంటను అనుభవించవచ్చు. పెరుగు సుమారుగా 4.5 నుండి 5.5 pH కలిగి ఉంటుంది, ఇది తేలికపాటి ఆమ్లత్వం, అదనపు గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్‌ను బఫర్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. అదనంగా, పెరుగులోని ప్రోటీన్లు కడుపులోని ఆమ్లాలతో బంధం ఏర్పరచుకుని, శాంతపరిచే ప్రభావాన్ని అందిస్తాయి.
 
5. ఎలక్ట్రోలైట్ సమతుల్యతను పునరుద్ధరిస్తుంది
చెమట పట్టడం, శ్వాసించడం, మూత్రవిసర్జన వంటి సాధారణ శారీరక ప్రక్రియలు కూడా పొటాషియం మరియు సోడియం వంటి ఎలక్ట్రోలైట్‌ల నష్టానికి కారణమవుతాయి. ఉపవాసం ద్రవ నష్టాన్ని పెంచుతుంది. పెరుగు 75 శాతం కంటే ఎక్కువ నీటిని కలిగి ఉంటుంది. కాల్షియం, ఫాస్పరస్ మరియు పొటాషియం వంటి అవసరమైన విటమిన్లు మరియు ఖనిజాలను అందిస్తుంది. ఇవి శరీరాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయడానికి, కండరాల తిమ్మిరి మరియు అలసటను నివారించడానికి సహాయపడతాయి.
 
గోద్రెజ్ జెర్సీ పెరుగు, దాని దట్టమైన, క్రీమీ ఆకృతితో, కోల్పోయిన ఎలక్ట్రోలైట్‌లను పునరుద్ధరించడమే కాకుండా, మీకు ఇంట్లో తయారుచేసిన పెరుగు యొక్క సంపూర్ణ అనుభూతిని ఇస్తుంది. దాని రిచ్‌నెస్ మరియు చిక్కదనం మీ కడుపును ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉండేలా చేస్తాయి. ఇది ఉపవాస సమయంలో ఒక ఆదర్శ సహచరుడిగా నిలుస్తుంది.
 
ఉపవాసం చేసేటప్పుడు మీ భోజనంలో పెరుగును చేర్చడం మీ శరీరానికి పోషణను అందించడమే కాకుండా, జీర్ణ ఆరోగ్యం, హైడ్రేషన్ మరియు రోగనిరోధక శక్తికి కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. దీనిని అలాగే, రైతాలలో, లేదా పండ్లతో డెజర్ట్‌గా ఆస్వాదించినా, పెరుగు ఒక సాత్విక ఆహారం, ఇది ఉపవాస సమయంలో మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా, సులభంగా ఉంచుతూ, సమతుల్యతను, శక్తిని తీసుకువస్తుందని నమ్ముతారు. ఇది అంతర్గత శాంతి, మానసిక స్పష్టత మరియు ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలను ప్రోత్సహించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీ వ్రత మెనూ కోసం పెరుగును నిజంగా ప్రయోజనకరమైన ఎంపికగా చేస్తుంది.
- డా. మణికా సింగ్, పోషకాహార సలహాదారు- గోద్రెజ్ ఇండస్ట్రీస్

