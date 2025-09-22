శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?
శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం.
శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.
శనగలులో ఐరన్, మాంగనీస్, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, పొటాషియం, జింక్, రాగి వంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇవి ఎముకల ఆరోగ్యానికి, రక్తహీనతను నివారించడానికి, శరీరంలోని వివిధ విధులకు అవసరం. శనగలలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ముఖ్యంగా పాలీఅన్శాచురేటెడ్, మోనోఅన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. ఈ పోషకాలన్నీ శనగలను ఒక పౌష్టికాహారంగా మారుస్తాయి, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది.