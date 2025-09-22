మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: సోమవారం, 22 సెప్టెంబరు 2025 (22:31 IST)

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

chenna
శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం.
 
శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.
 
శనగలులో ఐరన్, మాంగనీస్, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, పొటాషియం, జింక్, రాగి వంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇవి ఎముకల ఆరోగ్యానికి, రక్తహీనతను నివారించడానికి, శరీరంలోని వివిధ విధులకు అవసరం. శనగలలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ముఖ్యంగా పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్, మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. ఈ పోషకాలన్నీ శనగలను ఒక పౌష్టికాహారంగా మారుస్తాయి, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది.

చైనా, పాకిస్థాన్‌కు ఇక నిద్రలేని రాత్రులు- బ్రహ్మోస్‌ను పోలిన స్వదేశీ ఐటీసీఎం క్షిపణి రెడీ

చైనా, పాకిస్థాన్‌కు ఇక నిద్రలేని రాత్రులు- బ్రహ్మోస్‌ను పోలిన స్వదేశీ ఐటీసీఎం క్షిపణి రెడీచైనా, పాకిస్థాన్‌లు నిద్రలేని రాత్రులు గడపనున్నాయి. ఇందుకోసం భారత్ ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి స్వదేశీ టెక్నాలజీ క్రూయిజ్ క్షిపణి (ఐటీసీఎం)ను పరీక్షించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. భారత దేశ రక్షణ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీవో) అభివృద్ధి చేసిన స్వదేశీ టెక్నాలజీ ఈ క్రూయిజ్ క్షిపణిని బ్రహ్మోస్ లాంటి క్షిపణి సామర్థ్యాలతో నిర్భయ్ క్షిపణి అధునాతన వెర్షన్‌గా పరిగణిస్తారు.

భూమ్మీద నూకలున్నాయ్, తృటిలో తప్పించుకున్నాడు (video)

భూమ్మీద నూకలున్నాయ్, తృటిలో తప్పించుకున్నాడు (video)కొన్ని ప్రమాదాలు రెప్పపాటులో జరుగుతాయి. ఇలాంటి ప్రమాదాల్లో సైతం కొంతమంది అదృష్టవశాత్తూ ఎంతమాత్రం దెబ్బలు తగలకుండా బైటపడతారు. అలాంటి ఘటన తాలూకు ఓ వీడియో ఇప్పుడు నెట్లో హల్చల్ చేస్తోంది. సదరు వీడియో ఓ వృద్ధుడు వర్షానికి బాగా నానిపోయిన గోడకు దగ్గరగా వెళ్లాడు. అలా గోడ వున్న ప్రాంతాన్ని దాటి కాస్త అవతలకు రెండుమూడు అడుగులు వేయగానే దాదాపు 8 అడుగులు ఎత్తు వున్న ఆ గోడ కుప్పకూలిపోయింది. అదృష్టవశాత్తూ అతడు పక్కకి వుండటం వల్ల ఆ గోడ అతడిపై పడలేదు. సోషల్ మీడియాలో దీనిపై నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు.

OG: పంజా తరహాలో 14 సంవత్సరాల తర్వాత పవన్ చేసే హైరేటెడ్ సినిమా ఓజీ?

OG: పంజా తరహాలో 14 సంవత్సరాల తర్వాత పవన్ చేసే హైరేటెడ్ సినిమా ఓజీ?ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సంచలనం సృష్టించేందుకు సై అంటున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ త్వరలో ఓజీతో థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్నారు. సీబీఎఫ్‌సీ నుంచి ఏ సర్టిఫికేట్ కోసం ఓజీ సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో 2011లో పంజా తరహాలో 14 సంవత్సరాల తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన మొదటి హై-రేటెడ్ చిత్రం ఇది. ఈ సినిమాలోని యాక్షన్ అదిరిపోతుందని తెలుస్తోంది.

Noida: స్పృహ తప్పి పడిపోయింది.. కొన్ని క్షణాల్లో మృతి.. నా బిడ్డకు ఏమైందని తల్లి?

Noida: స్పృహ తప్పి పడిపోయింది.. కొన్ని క్షణాల్లో మృతి.. నా బిడ్డకు ఏమైందని తల్లి?నోయిడాలోని ఒక పాఠశాలలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్కడ ఒక విద్యార్థిని మరణం ఆమె తల్లిని కలచివేసింది. నోయిడాలోని ప్రెసిడియం స్కూల్‌లో చదువుతున్న తనిష్క శర్మ అనే అమ్మాయి పాఠశాలలో చేరిన కొద్ది క్షణాల్లోనే మరణించింది. ఏమి జరిగిందో ఎవరికీ తెలియదు కానీ తన బిడ్డ మరణానికి గల కారణాలు తెలియాలని ఆ తల్లి పోలీసులను డిమాండ్ చేసింది.

అంతర్జాతీయ కోస్తా క్లీనప్ దినోత్సవం 2025: క్లీనప్ ఉద్యమానికి HCL ఫౌండేషన్ నేతృత్వం

అంతర్జాతీయ కోస్తా క్లీనప్ దినోత్సవం 2025: క్లీనప్ ఉద్యమానికి HCL ఫౌండేషన్ నేతృత్వంభారతదేశంలో, అంతర్జాతీయ సాంకేతికపరిజ్ఞాన కంపెనీ HCL టెక్ యొక్క కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత అజెండాను నిర్వహించే HCL ఫౌండేషన్, భారతదేశపు ఆరు రాష్ట్రాలు- ఆంధ్ర ప్రదేశ్, కర్నాటక, కేరళ, తమిళనాడు, ఒదిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ వ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ కోస్తా క్లీనప్ దినోత్సవం 2025 సందర్భంగా కోస్తా క్లీనప్ క్యాంపెయిన్‌ను ముందుండి నడుపుతోంది. ఈ కార్యక్రమం స్థానిక సమాజాలలో, HCL టెక్ ఉద్యోగులు, భాగస్వామ్య సంస్థల్లో, జాగృతిని కలిగించింది. తత్ఫలితంగా, 5000 మందికి పైగా స్వఛ్ఛంద కార్యకర్తలు దాదాపు 20,000 కిలోగ్రాముల సముద్రజలాల వ్యర్ధాన్ని తొలగించారు.

Watch More Videos

మా పెద్దన్నయ్య ఓ ఫైటర్.. ఆయనకు రిటైర్మెంట్ లేదు : పవన్ కళ్యాణ్

మా పెద్దన్నయ్య ఓ ఫైటర్.. ఆయనకు రిటైర్మెంట్ లేదు : పవన్ కళ్యాణ్తన పెద్ద అన్నయ్య, మెగాస్టార్ చిరంజీవిపై హీరో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఆయన ఓ ఫైటర్ అని, ఆయనకు రిటైర్మెంట్ లేదంటూ కితాబిచ్చారు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు చిరంజీవిని హీరోగా పరిచయం చేసిన చిత్రం ప్రాణం ఖరీదు. ఈ చిత్రం విడుదలై నేటికి 47 యేళ్లు పూర్తయింది. తన సుధీర్ఘ ప్రస్థానాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ చిరంజీవి సోమవారం ఉదయం తన ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ ట్వీట్ చేశారు. దీనిపై పవర్ స్టార్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా తన అన్నయ్యపై తనకున్న అభిమానాన్ని ప్రత్యేకంగా చాటుకుని, అలనాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుకు తెచ్చుకున్నారు.

Kantara Chapter 1: రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ లాంచ్ చేసిన రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ (video)

Kantara Chapter 1: రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ లాంచ్ చేసిన రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ (video)రిషబ్ శెట్టి, హోంబాలే ఫిల్మ్స్ కాంతార బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది. 2022లో విడుదలైన ఈ చిత్రం పాన్-ఇండియా లెవెల్‌లో భారీగా విజయం సాధించి, కొత్త బంచ్‌మార్క్స్ క్రియేట్ చేసింది. హోంబలే ఫిలింస్‌కి గ్రేట్ మైల్ స్టోన్‌గా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే సినిమాకి ప్రీక్వెల్‌గా రాబోతున్న కాంతార: చాప్టర్- పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న కాంతారా: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్‌ని రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ లాంచ్ చేశారు. 'నాన్న ఇక్కడే ఎందుకు మాయమయ్యాడు? అనే డైలాగ్‌తో మొదలైన ట్రైలర్ విజువల్ వండర్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇస్తూ ప్రేక్షకులుని కాంతారా ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్ళింది.

Mardaani 3: నవరాత్రి ఆరంభం సందర్భంగా రాణి ముఖర్జీ మర్దానీ 3 పోస్టర్ విడుదల

Mardaani 3: నవరాత్రి ఆరంభం సందర్భంగా రాణి ముఖర్జీ మర్దానీ 3 పోస్టర్ విడుదలనవరాత్రి శుభారంభం సందర్భంగా యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తున్న మర్దానీ 3 పోస్టర్‌ను ఆవిష్కరించారు. మంచి, చెడుకి జరిగే పోరాటాల్ని మర్దానీ 3లో చూపించబోతోన్నారు. రాణి ముఖర్జీ తనకు ఎంతో ఇష్టమైన, ప్రేమించిన డేర్ డెవిల్ పోలీస్ శివానీ శివాజీ రాయ్ పాత్రలో మరోసారి కనిపించబోతోన్నారు. మహిషాసురుడిని చంపినప్పుడు దుర్గా మాత శక్తిని తెలిపే అయిగిరి నందిని శ్లోకంతో రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్ అదిరిపోయింది. ఓ కేసుని పరిష్కరించడానికి, దాని కోసం తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టే శివానీ సంకల్పం ఎలాంటిదో ఈ పోస్టర్ చెప్పకనే చెబుతోంది.

అనకొండ తిరిగి వచ్చేసింది: పాల్ రుడ్, జాక్ బ్లాక్‌లతో నవ్వులు, యాక్షన్, థ్రిల్స్ పక్కా

అనకొండ తిరిగి వచ్చేసింది: పాల్ రుడ్, జాక్ బ్లాక్‌లతో నవ్వులు, యాక్షన్, థ్రిల్స్ పక్కాప్రేక్షకులను ఒకప్పుడు ఉర్రూతలూగించిన హాలీవుడ్ యాక్షన్ సిరీస్ అనకొండ సరికొత్త అవతారంలో మళ్లీ వెండి తెరపైకి రాబోతోంది. ఈసారి కేవలం భయం మాత్రమే కాకుండా యాక్షన్, కామెడీ, క్రూరమైన గందరగోళం కలగలిపి ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. పాల్ రుడ్, జాక్ బ్లాక్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం, ఈ క్రిస్మస్ కానుకగా డిసెంబర్ 25, 2025న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

ఓజీ చిత్రానికి సహకరించిన తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు కృతజ్ఞతలు: డిప్యూటీ సీఎం పవన్

ఓజీ చిత్రానికి సహకరించిన తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు కృతజ్ఞతలు: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ఓజీ చిత్రానికి సహకారం అందించిన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను. సినిమా పరిశ్రమకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందుతున్న ప్రోత్సాహకాలకు ఇరువురు ముఖ్యమంత్రులూ చూపిస్తున్న చొరవే కారణం. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ఓజీ కన్సెర్ట్‌కు అనుమతులు ఇవ్వడంలో శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సహకరించింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com