Chandra babu: త్వరలో సంజీవని ఆరోగ్య పథకాన్ని ప్రారంభించనున్న ఏపీ సర్కారు
ఆంధ్రప్రదేశ్ త్వరలో సంజీవని ఆరోగ్య పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పౌరుల ఇంటికే నాణ్యమైన ఆరోగ్య సంరక్షణను నేరుగా తీసుకురావడమే దీని లక్ష్యం.
ఈ పథకం ఆయుష్మాన్ భారత్, ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య సేవలు, ప్రపంచ ఆరోగ్య ఆవిష్కరణలను ఏకీకృతం చేస్తుంది. ఐదు కోట్ల మందికి డిజిటల్ ఆరోగ్య రికార్డులను రూపొందించడానికి బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్, టీసీఎస్ సహకారంతో దీనిని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
రామాయణంలోని సంజీవని మాదిరిగానే, ఈ పథకం ఏపీలో మొత్తం ఆరోగ్య సంరక్షణ పంపిణీని బలోపేతం చేస్తుందని చంద్రబాబు అన్నారు. స్వస్త్ నారి-సశక్తి పరివార్ అభియాన్ ప్రచారంలో భాగంగా, మహిళల ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించే ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు సెప్టెంబర్ 19 నుండి అక్టోబర్ 2 వరకు నిర్వహించబడతాయి.
మహిళలకు రక్తహీనత, అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, క్యాన్సర్ కోసం పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఈ ప్రచారాన్ని ప్రధానమంత్రి మోదీ తన 75వ పుట్టినరోజున ప్రారంభించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే, 8,181 మంది వైద్యుల సహాయంతో ఉప ఆరోగ్య కేంద్రాలు, బోధనా ఆసుపత్రులలో 14,500 వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించబడతాయి.