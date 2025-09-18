Amaravati: అమరావతి తొమ్మిది లేన్ల సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు నిర్మాణం.. తుది దశలో పనులు
విజయవాడ, అమరావతిని ఎన్హెచ్-16తో అనుసంధానించడానికి 9 లేన్ల సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తయ్యే దశలో ఉంది. ఈ ప్రధాన కారిడార్ రాజధాని నగరంలోకి రాకపోకలను మెరుగుపరుస్తుంది.
ఇంకా అమరావతి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో కీలక మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీ (ఏపీసీఆర్డీఏ) ప్రాంతీయ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడంపై దృష్టి సారించింది.
అమరావతిలో ఇదే రకమైన మొదటి 20 కి.మీ. పొడవైన సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డును భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండేలా రూపొందించారు. ప్రస్తుతం ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. మౌలిక సదుపాయాలు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తాయి.
ఎందుకంటే నగరం జీవన నాణ్యత అది ఎంత బాగా నిర్మించబడి అనుసంధానించబడిందనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దక్షిణ భారతదేశం, అంతకు మించి ప్రధాన నగరాలతో అమరావతిని అనుసంధానించే రోడ్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపబడుతోంది.
ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించడం, సజావుగా, సమర్థవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించడం లక్ష్యం. అమరావతికి జాతీయ రహదారి యాక్సెస్ను మెరుగుపరచడం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దోహదపడుతోంది.