గురువారం, 18 సెప్టెంబరు 2025
  తెలుగు వార్తలు
Last Updated : గురువారం, 18 సెప్టెంబరు 2025 (16:32 IST)

బాపట్ల సూర్యలంక సముద్రతీరంలో బీచ్ ఫెస్టివల్.. సెప్టెంబర్ 26 నుంచి 28 వరకు..

Beach Festival
ఏపీలోని చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బీచ్ ప్రియులకు, పర్యాటకులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. బాపట్ల సమీపంలోని సూర్యలంక బీచ్‌లో మూడు రోజుల వినోదం, వేడుకలకు హామీ ఇస్తూ ఒక గొప్ప బీచ్ ఫెస్టివల్ జరగనుంది. ఈ ఉత్సవం సెప్టెంబర్ 26 నుండి 28 వరకు జరుగుతుంది. 
 
ఇందులో సాహస క్రీడలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ఆహార దుకాణాలు, ప్రదర్శనలు, అద్భుతమైన లేజర్ షోలు ఉంటాయి. ఈ కార్యక్రమం రాష్ట్రంలో బీచ్ టూరిజంను ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సెప్టెంబర్ 27న ఈ ఉత్సవానికి హాజరవుతారు. ఆ రోజున, ఈ ప్రాంతానికి రూ.97 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులను ఆయన ప్రకటించనున్నారు. 
 
బాపట్ల నుండి కేవలం 9 కి.మీ దూరంలో ఉన్న సూర్యలంక బీచ్ దాని సుందరమైన అందాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఏపీలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి పెట్టింది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పొడవైన, సుందరమైన తీరప్రాంతంలో జరిగే ఈ బీచ్ ఫెస్టివల్ గురించి స్థానికులు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఇది భారతదేశం అంతటా పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

Sai Tej: ఎక్సయిట్ చేసే కథలు వస్తేనే ఆడియన్స్ వస్తారు : సాయి దుర్గతేజ్

Sai Tej: ఎక్సయిట్ చేసే కథలు వస్తేనే ఆడియన్స్ వస్తారు : సాయి దుర్గతేజ్బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ లేటెస్ట్ థ్రిల్లింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ కిష్కింధపురి. అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ చిత్రాన్ని కౌశిక్ పెగల్లపాటి దర్శకత్వం వహించారు. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మించారు. అద్భుతమైన ప్రిమియర్స్ తో మొదలైన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకొని హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు. హీరో సాయి దుర్గతేజ్, డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి, బాబీ, వశిష్ట, అనుదీప్ అతిధులు గా పాల్గొన్న ఈ వేడుక చాలా గ్రాండ్ గా జరిగింది.

పోలీసుల్ని హీరో ఎలా కాపాడతాడు? అన్న కథే టన్నెల్ : నిర్మాత ఎ. రాజు నాయక్

పోలీసుల్ని హీరో ఎలా కాపాడతాడు? అన్న కథే టన్నెల్ : నిర్మాత ఎ. రాజు నాయక్టన్నెల్ మూవీని చెన్నైలో చూశాను. టీజర్, ట్రైలర్ వచ్చిన తరువాత ఈ మూవీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏర్పడింది. కథ కొత్తగా ఉంది కదా? అని ఇలాంటి సినిమాను తెలుగు వారికి అందించాలని అనుకున్నాను. అందుకే చెన్నైకి వెళ్లి ప్రత్యేకంగా సినిమాను వీక్షించాను. నాకు చిత్రం విపరీతంగా నచ్చింది. అందుకే తెలుగులోకి తీసుకు వస్తున్నాను అని నిర్మాత ఎ. రాజు నాయక్ అన్నారు.

Akhanda 2: నందమూరి బాలకృష్ణ, సంయుక్త మీనన్ పై స్పెషల్ సాంగ్

Akhanda 2: నందమూరి బాలకృష్ణ, సంయుక్త మీనన్ పై స్పెషల్ సాంగ్నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం అఖండ 2 తాండవం. ఈ చిత్రం షూటింగ్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుపుకుంటోంది. సనాతన దర్మం గురించి తనదైన శైలిలో దర్శకుడు చెబుతున్నాడు. ఈ చిత్రం షూటింగ్ దాదాపు పూర్తి చేసుకోవచ్చింది. కాగా, ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేక సాంగ్ ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ జరుగుతోంది.

కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ మూవీ రాబోతున్నట్లు స్పెషల్ వీడియో

కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ మూవీ రాబోతున్నట్లు స్పెషల్ వీడియోకిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్ రిలీజ్ కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది. ప్రేక్షకులకు హెవీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ ఇచ్చేందుకు మరో 30 రోజుల్లో ఈ సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ మూవీ 30 డేస్ కౌంట్ డౌన్ బిగిన్ చేసిన సందర్భంగా సినిమా మేకింగ్ నుంచి స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్.

ఇంట్లో గొడవలపై మేం ఏం చెప్పినా నమ్మరు.. తల తోక కట్ చేసి ఇష్టానికి రాసేస్తారు : మంచు లక్ష్మి

ఇంట్లో గొడవలపై మేం ఏం చెప్పినా నమ్మరు.. తల తోక కట్ చేసి ఇష్టానికి రాసేస్తారు : మంచు లక్ష్మిమంచు ఫ్యామిలీలో జరిగిన గొడవలు టాలీవుడ్‌లోనేకాకుండా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెను సంచలనం సృష్టించాయి. ముఖ్యంగా మంచు మోహన్ బాబు, మంచు విష్ణులు కలిసి.. మంచు మనోజ్‌ను ఇంటి నుంచి బయటకు గెంటేశారన్న ప్రచారం జోరుగా సాగింది. అయితే, ఈ గొడవల్లో మోహన్ బాబు ఏకైక కుమార్తె మంచు లక్ష్మీప్రసన్న మాత్రం ఎక్కడా కనిపించలేదు. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తమ ఇంట్లోని గొడవలపై స్పందించారు.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరా

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరాటాటా సంస్థకు చెందిన మహిళల ఎత్నిక్ వస్త్రాల బ్రాండ్ అయిన తనైరా, తమ పండుగ కలెక్షన్‌, మియారా క్రాఫ్టెడ్ బై హ్యాండ్, రూటెడ్ ఇన్ ప్యూరిటీ పేరిట విడుదల చేసింది. నేటి మహిళల కోసం చేతితో తయారు చేసిన ఈ శ్రేణి, సమకాలీన డిజైన్లను సాంప్రదాయ పనితనంతో మిళితం చేస్తుంది, విభిన్నంగా నిలిపే వైవిధ్యమైన డిజైన్ భాషను తెస్తుంది. విభిన్న నేత సంప్రదాయాలలో పట్టు, కాటన్లను కలిగి ఉన్న మియారా, వ్యక్తిగత ఆనందంగా లేదా ప్రతిష్టాత్మకమైన బహుమతిగా ఎంచుకున్నప్పటికీ, ప్రతి వేడుక క్షణాన్ని ఉన్నతీకరించడానికి రూపొందించబడింది.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.

హైదరాబాద్‌లో సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న జోస్ అలుక్కాస్

హైదరాబాద్‌లో సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న జోస్ అలుక్కాస్హైదరాబాద్: జోస్ అలుక్కాస్, భారతదేశంలో నాణ్యమైన, వినూత్నమైన, ఫ్యాషన్ ఆభరణాలలో విశ్వసనీయ పేరు, సెప్టెంబర్ 13 నుండి అక్టోబర్ 5 వరకు బేగంపేటలోని వారి గ్రీన్‌ల్యాండ్స్ రోడ్ షోరూమ్‌లో ప్రపంచ స్థాయి వజ్రాలను కలిగి ఉన్న సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ షోను నిర్వహిస్తోంది. ఈ ఎక్స్‌పోను జోస్ అలుక్కాస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జాన్ అలుక్కాస్ ప్రారంభించారు. జోస్ అలుక్కాస్ సిగ్నేచర్ జ్యువెలర్ షోలో ప్రత్యేకమైన సమకాలీన డిజైన్లలో సహజ వజ్రాల అద్భుతమైన సేకరణ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా కత్తిరించిన ఈ శ్రేణి వజ్రాలను అంతర్జాతీయ ప్రయోగశాలలలో పరీక్షించారు, బై-బ్యాక్ గ్యారెంటీ, తక్కువ తయారీ ఛార్జీలు ఉంటాయి.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.
