బాపట్ల సూర్యలంక సముద్రతీరంలో బీచ్ ఫెస్టివల్.. సెప్టెంబర్ 26 నుంచి 28 వరకు..
ఏపీలోని చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బీచ్ ప్రియులకు, పర్యాటకులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. బాపట్ల సమీపంలోని సూర్యలంక బీచ్లో మూడు రోజుల వినోదం, వేడుకలకు హామీ ఇస్తూ ఒక గొప్ప బీచ్ ఫెస్టివల్ జరగనుంది. ఈ ఉత్సవం సెప్టెంబర్ 26 నుండి 28 వరకు జరుగుతుంది.
ఇందులో సాహస క్రీడలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ఆహార దుకాణాలు, ప్రదర్శనలు, అద్భుతమైన లేజర్ షోలు ఉంటాయి. ఈ కార్యక్రమం రాష్ట్రంలో బీచ్ టూరిజంను ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సెప్టెంబర్ 27న ఈ ఉత్సవానికి హాజరవుతారు. ఆ రోజున, ఈ ప్రాంతానికి రూ.97 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులను ఆయన ప్రకటించనున్నారు.
బాపట్ల నుండి కేవలం 9 కి.మీ దూరంలో ఉన్న సూర్యలంక బీచ్ దాని సుందరమైన అందాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఏపీలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి పెట్టింది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పొడవైన, సుందరమైన తీరప్రాంతంలో జరిగే ఈ బీచ్ ఫెస్టివల్ గురించి స్థానికులు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఇది భారతదేశం అంతటా పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు.