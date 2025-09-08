Chandra Babu: ప్రధాన అభ్యర్థిగా చంద్రబాబు.. నారా లోకేష్ ఏమన్నారంటే?
Chandra Babu_ Nara Lokesh
భారతదేశంలోని సమకాలీన రాజకీయ నాయకులలో చాలామందికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి అనుభవం, రాజకీయ వారసత్వం లేదు. జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఆయనకు ఉన్న అపారమైన ప్రజాదరణను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు సమయంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుపై జాతీయా మీడియా ఫోకస్ చేసింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో, ఆయన సీనియారిటీ, నైపుణ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని, ప్రధానమంత్రిగా చంద్రబాబు నియామకం గురించి చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది.
గతంలో చంద్రబాబు ఈ ఊహాగానాలను తీవ్రంగా ఖండించినప్పటికీ, తాజాగా ప్రస్తుతం మళ్లీ ఆ అంశంపై చర్చ జరుగుతోంది. ఈ అంశాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కుమారుడు నారా లోకేష్ ముందు చర్చకు తీసుకురాగా, ఆయన దానికి వినయంగా స్పందించారు.
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు ప్రధానమంత్రి పదవిపై ఒక కన్ను ఉందా అని మంత్రి నారా లోకేష్ను అడిగినప్పుడు, చంద్రబాబు గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్పైనే రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి. ఆయన ఏకైక దార్శనికత ఆంధ్రప్రదేశ్ను దేశంలో నంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా మార్చడమే.
మా విశ్వాసాలు మోదీ జీ, ఆయన పరిపాలనపై ఉన్నాయి. కాబట్టి రాబోయే నాలుగు సంవత్సరాలు బాబు గారు ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థి అనే చర్చను ఆపేద్దామని లోకేష్ అన్నారు. తన తండ్రి ఆంధ్రప్రదేశ్పై దృష్టి సారించిన గల్లీ నాయకులమని, వేరే చోట దృష్టి సారించిన ఢిల్లీ నాయకులు కాదని నారా లోకేష్ అన్నారు.