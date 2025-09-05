Nara Lokesh: ప్రధాని మోదీతో 45 నిమిషాల పాటు భేటీ అయిన నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ శుక్రవారం న్యూఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని కలిశారు. వీరిద్దరి సమావేశం 45 నిమిషాల పాటు కొనసాగింది. ఈ సందర్భంగా నారా లోకేష్ ఏపీ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమైన అభివృద్ధి, పెట్టుబడులు, కొనసాగుతున్న ప్రాజెక్టుల గురించి చర్చించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ను ఆమోదించినందుకు ప్రధానమంత్రికి లోకేష్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ప్రధాన పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడం, ఐటీ, టెక్నాలజీ కంపెనీలను స్థాపించడం, విద్యా రంగంలో సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టడం కోసం మద్దతు కోరింది. చర్చల సందర్భంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నత విద్యను బలోపేతం చేయడానికి కేంద్రం నుండి మరిన్ని సహాయం కోరింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివిధ రంగాలలో కేంద్ర పథకాలను చురుకుగా అమలు చేస్తోందని ఆయన ప్రధానమంత్రికి హామీ ఇచ్చారు.
ఈ చర్చలకు ప్రధాని సానుకూలంగా స్పందించి తన మద్దతును అందించారు. సమావేశం తర్వాత నారా లోకేష్ యోగాంద్ర కాఫీ టేబుల్ బుక్ను ప్రధానమంత్రికి అందజేశారు. అలాగే ఢిల్లీలో నారా లోకేష్ ఇతర కేంద్ర మంత్రులను కూడా కలవనున్నారు.
మోదీతో నారా లోకేష్ సమావేశం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఎందుకంటే ఇది కేవలం నాలుగు నెలల్లోనే ప్రధానితో ఆయన రెండవ సమావేశం. ఇంతకుముందు మే 17న నారాలోకేష్, ఆయన భార్య బ్రాహ్మణి, కుమారుడు దేవాన్ష్తో కుటుంబ సమేతంగా ప్రధానిని కలిశారు.