Nara Lokesh: జగన్ ప్రవర్తనపై మండిపడ్డ నారా లోకేష్.. తల్లికి విలువ లేదు.. అయినా ప్రేమ మారదు
ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ వైకాపా అధినేత జగన్ తల్లి పట్ల భావోద్వేగ పోస్ట్ను పంచుకున్నారు. తన తల్లి భువనేశ్వరికి అంకితభావంతో ఉన్న కొడుకుగా, జగన్ తల్లి విజయమ్మ పట్ల సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తూ, కుమారుడు తల్లికి విలువ ఇవ్వకపోయినా తల్లి ప్రేమ మారదు అని హైలైట్ చేశారు.
దివంగత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి వర్ధంతి సందర్భంగా ఇడుపులపాయలో జగన్ విజయమ్మను ఎలా విస్మరించారో చూసిన తర్వాత నారా లోకేష్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఆమె తన కొడుకుతో మాట్లాడటానికి వేచి ఉండగా.. విజయమ్మను జగన్ ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు.
వైఎస్ విజయమ్మ, వైఎస్ జగన్ ఇప్పటికే సరస్వతి శక్తిపై చట్టపరమైన వివాదంలో చిక్కుకున్నందున ఆ క్షణం చాలా సున్నితంగా ఉంది. బహిరంగంగా ఒకరి తల్లి పట్ల జగన్ అలాంటి ప్రవర్తన బాధాకరమైనదని, తనను ప్రతిస్పందించడానికి ప్రేరేపించిందని నారా లోకేష్ సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు.
విజయమ్మ తన పార్టీకి చెందినది కాకపోయినా, నారా లోకేష్ ఈ అంశంపై మాట్లాడారు. ఈ అంశం రాజకీయమైనది కాదు, వ్యక్తిగతమైనది, పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ప్రతి తల్లి గౌరవం, కరుణకు అర్హురాలని నారా లోకేష్ తెలిపారు.