Kavitha: దీపావళి రోజున కొత్త పార్టీ ప్రకటన చేయనున్న కల్వకుంట్ల కవిత.. రెండు పేర్లు సిద్ధం..?
కల్వకుంట్ల కవితను బీఆర్ఎస్ నుంచి సస్పెండ్ అయ్యారు. ఆమె త్వరలోనే సొంత రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు ఊహాగానాలు కూడా బలంగా ఉన్నాయి. ఎన్నికల కమిషన్లో ఇప్పటికే ఒక పేరు నమోదు చేయబడిందని టాక్.
తాజాగా వివరాలు ఏంటంటే.. కవిత తన కొత్త పార్టీకి బహుజన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పేరును ఎంచుకున్నట్లు సూచిస్తుంది. బీసీ రిజర్వేషన్ల గురించి ఆమె గళం విప్పినందున, ఈ ఎంపిక ఆమె రాజకీయ వైఖరిని ప్రతిబింబిస్తుందని, ఆమె ఓటర్లతో కనెక్ట్ అవుతుందని ఆమె మద్దతుదారులు చెబుతున్నారు.
అదే సమయంలో, కవిత తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి (టీఆర్ఎస్) అనే పేరును పునరుద్ధరించాలని పరిశీలిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. బీఆర్ఎస్ అసలు పేరు కావడంతో తెలంగాణ ప్రజల్లో టీఆర్ఎస్ ఇప్పటికీ ప్రజాదరణ పొందింది. బీఆర్ఎస్ బ్రాండ్ మార్చిన తర్వాత, పార్టీ అధికారాన్ని కోల్పోయింది. దాని పరిధిని విస్తరించడంలో విఫలమైంది. టీఆర్ఎస్ పేరును స్వీకరించడం ద్వారా, తెలంగాణ ఓటర్లలో తన ఆకర్షణను బలోపేతం చేసుకోవడమే కవిత లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు సమాచారం.
సస్పెన్షన్ అధికారికంగా మారిన తరుణంలో ఆమె తన కొత్త పార్టీని ప్రకటిస్తుందని ఆమె సన్నిహితులు ఇప్పటికే చెప్పారు. కవిత పీఆర్ఓను ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ వాట్సాప్ గ్రూపుల నుంచి తొలగించడంతో ఊహాగానాలు మరింత ఊపందుకున్నాయి. కేసీఆర్ ఆమె సస్పెన్షన్ గురించి సీనియర్ నాయకులతో చర్చించారని కూడా చెబుతున్నారు.
కవిత దీపావళి రోజున తన పార్టీని ప్రారంభించాలని యోచిస్తున్నారని, ముఖ్యమంత్రి పదవిపై స్పష్టమైన ఆశయాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. కవిత తన పార్టీని ప్రారంభిస్తే, తెలంగాణ రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కనుంది. ఆమె బలమైన ఉనికి, ఆకాంక్షలతో, కొత్త పార్టీ రాబోయే ఎన్నికలను మరింత పోటీతత్వంతో, రాష్ట్రంలో రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించే అవకాశం వుందని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు.