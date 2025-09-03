Revanth Reddy: పాపం ఊరికే పోదు.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాలగర్భంలో కలిసిపోతుంది.. రేవంత్ ఫైర్ (video)
బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. కవిత వ్యాఖ్యలపై రేవంత్ రెడ్డి స్పందిస్తూ.. వాళ్లని వాళ్లే కడుపులో కత్తులతో కౌగిలించుకుంటున్నారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. కుటుంబ గొడవల్లో తనని తీసుకురావద్దని సూచించారు. హరీశ్ రావు, సంతోష్ రావుల వెనుక తానున్నననే వ్యాఖ్యలను రేవంత్ రెడ్డి ఖండించారు. విపరీతంగా అవినీతి సొమ్ము సంపాధించారు. అందుకే కల్వకుంట్ల కుటుంబంలో వాటాల కోసం వివాదాలు వస్తున్నాయని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. పాపం ఊరికే పోదు.. చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత అని విమర్శించారు.
అవినీతి సొమ్ము పంపకాల్లో తేడా వచ్చి కుటుంబంలో తగాదాలు పెట్టుకుంటున్నారు. పాపం ఊరికే పోదు.. ఆ పాపాలు వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా అనుభవించాల్సిందే అని చెప్పారు. ఒకరివెనక ఒకరు ఉన్నారని కొందరు మాట్లాడుతున్నారు. అంత చెత్తగాళ్ళ వెనక నేనెందుకు ఉంటానని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. త్వరలొనే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాలగర్భంలో కలిసిపోతుందని రేవంత్ రెడ్డి జోస్యం చెప్పారు.