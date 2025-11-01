శనివారం, 1 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 1 నవంబరు 2025 (14:18 IST)

Bigg Boss Telugu 9- బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 : ఈ వారం ఎలిమినేషన్ వుండదా?

Bigg Boss Season 9
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాపులర్ రియాలిటీ షో. ఇది హౌస్‌మేట్స్ మధ్య నిరంతర మాటల తగాదాలతో టాస్కులతో నిండి ఉంటుంది. తెలుగు బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో పోటీదారులు తనుజ, మాధురి, సంజన, ఇమ్మాన్యుయేల్, సుమన్ హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టినప్పటి నుండి వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. 
 
తనుజ, కళ్యాణ్, సంజన, డెమన్ పవన్, రీతు చౌదరి, రాము రాథోడ్, దువ్వాడ మాధురి ఈ వారం ఎలిమినేషన్‌కు నామినేట్ అయ్యారు. షో మేకర్స్ ఈ వారాంతంలో ఎలిమినేషన్ ప్రకటించలేరని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే వారు ఇప్పటికే శ్రీజ దమ్మును షో నుండి తొలగించారు. 
 
ఒకవేళ ఎలిమినేషన్ ఉన్నప్పటికీ, తనుజ తన పొదుపు శక్తితో ఎవరినైనా కాపాడగలదు. ఇది మేకర్స్ ఎలిమినేషన్ ప్రకటించని మరొక మార్గం. ఒకవేళ ఎలిమినేషన్ జరిగితే, డెమన్ పవన్, రీతు చౌదరి లేదా గౌరవ్ షోకు వీడ్కోలు పలికే వారు. ప్రేక్షకుల కోసం మేకర్స్ ఏమి ప్లాన్ చేస్తున్నారో వేచి చూద్దాం.

kasibugga stampede ఆ ఆలయం పండా అనే వ్యక్తి నిర్వహిస్తున్నారు: ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి

kasibugga stampede ఆ ఆలయం పండా అనే వ్యక్తి నిర్వహిస్తున్నారు: ఆనం రామనారాయణ రెడ్డిశ్రీకాకుళం జిల్లాలో తొక్కిసలాటపై దేవాదాయ శాఖా మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి స్పందించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... తొక్కిసలాట జరిగిన కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయం ప్రభుత్వ నిర్వహణలో లేదు. ఈ ప్రైవేట్ ఆలయం దేవాదాయ శాఖ ఆధీనంలో లేదు. హరిముకుంద్‌పండా అనే ఒక వ్యక్తి తనకు చెందిన 12 ఎకరాల సొంత భూమిలో తన సొంత నిధులతో నిర్మించిన ఒక ప్రైవేటు దేవాలయం. ఈ దేవాలయ సామర్థ్యం 2,000 నుంచి 3,000 మంది వరకు మాత్రమే ఉంది. ఈ రోజు ఏకాదశి కావడంతో ఒక్కసారిగా 25,000 మంది వరకు రావడం జరిగింది.

Srikakulam Temple Tragedy: కాశిబుగ్గ తొక్కిసలాట.. పవన్, నారా లోకేష్ షాక్

Srikakulam Temple Tragedy: కాశిబుగ్గ తొక్కిసలాట.. పవన్, నారా లోకేష్ షాక్శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస-కాశిబుగ్గలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఏకాదశి సందర్భంగా జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలో ఒక చిన్నారితో సహా తొమ్మిది మంది భక్తులు మృతి చెందడం పట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. గాయపడిన వారికి సరైన వైద్య సహాయం అందించడానికి ప్రభుత్వం అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని, వారు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నానని, మృతుల కుటుంబాలకు తన సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

కాశీబుగ్గ ఆలయంలో తొక్కిసలాట.. ప్రధాని దిగ్భ్రాంతి.. మృతులకు రూ.2లక్షల నష్ట పరిహారం

కాశీబుగ్గ ఆలయంలో తొక్కిసలాట.. ప్రధాని దిగ్భ్రాంతి.. మృతులకు రూ.2లక్షల నష్ట పరిహారంశనివారం ఏకాదశి వేడుకల సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కాశీబుగ్గలోని వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో కనీసం తొమ్మిది మంది భక్తులు, ఎక్కువగా మహిళలు, పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున గుమిగూడడంతో గందరగోళం, భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఆలయ ప్రాంగణం నుండి వచ్చిన కలతపెట్టే దృశ్యాలు, బాధితులకు సహాయం చేయడానికి సహాయక బృందాలు, స్థానికులు తరలివస్తుండగా, భక్తులు మృతదేహాలు నేలపై పడి ఉన్నట్లు చూపించాయి.

శ్రీకాకుళం కాశిబుగ్గ వెంకన్న ఆలయంలో తొక్కిసలాట.. తొమ్మిది మంది మృతి (video)

శ్రీకాకుళం కాశిబుగ్గ వెంకన్న ఆలయంలో తొక్కిసలాట.. తొమ్మిది మంది మృతి (video)శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శనివారం జరిగిన తొక్కిసలాటలో తొమ్మిది మంది మరణించారు. కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని వేలాది మంది భక్తులు ఆలయానికి తరలిరావడంతో ఈ విషాదం సంభవించింది. ఆలయ సామర్థ్యానికి మించి జనం తరలివచ్చారు. ఈ ఆలయంలో 2,000 నుండి 3,000 మంది మాత్రమే కూర్చోగలరు. దీంతో భక్తుల మధ్య ఏర్పడిన గందరగోళం తొక్కిసలాటకు దారి తీసింది. మృతుల్లో నలుగురిని చిన్నమి, విజయ, నీలమ, రాజేశ్వరిగా గుర్తించారు.

బాసరలో తల లేని నగ్నంగా ఉన్న మహిళ మృతదేహం.. స్థానికులు షాక్

బాసరలో తల లేని నగ్నంగా ఉన్న మహిళ మృతదేహం.. స్థానికులు షాక్మహిళలపై దారుణాలకు ఎన్ని కఠిన చట్టాలొచ్చినా అడ్డుకట్ట పడట్లేదు. శనివారం బాసర సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై తల లేని, నగ్నంగా ఉన్న ఒక మహిళ మృతదేహం కనిపించింది. జిల్లాలోని నవీపేట్ మండలం మిట్టపూర్ శివార్లలోని హైవే పక్కన మృతదేహాన్ని పడవేసినట్లు పోలీసు వర్గాల సమాచారం. మృతదేహాన్ని కనుగొన్న తర్వాత స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.
