Bigg Boss Telugu 9- బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 : ఈ వారం ఎలిమినేషన్ వుండదా?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాపులర్ రియాలిటీ షో. ఇది హౌస్మేట్స్ మధ్య నిరంతర మాటల తగాదాలతో టాస్కులతో నిండి ఉంటుంది. తెలుగు బిగ్ బాస్ హౌస్లో పోటీదారులు తనుజ, మాధురి, సంజన, ఇమ్మాన్యుయేల్, సుమన్ హౌస్లోకి అడుగుపెట్టినప్పటి నుండి వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు.
తనుజ, కళ్యాణ్, సంజన, డెమన్ పవన్, రీతు చౌదరి, రాము రాథోడ్, దువ్వాడ మాధురి ఈ వారం ఎలిమినేషన్కు నామినేట్ అయ్యారు. షో మేకర్స్ ఈ వారాంతంలో ఎలిమినేషన్ ప్రకటించలేరని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే వారు ఇప్పటికే శ్రీజ దమ్మును షో నుండి తొలగించారు.
ఒకవేళ ఎలిమినేషన్ ఉన్నప్పటికీ, తనుజ తన పొదుపు శక్తితో ఎవరినైనా కాపాడగలదు. ఇది మేకర్స్ ఎలిమినేషన్ ప్రకటించని మరొక మార్గం. ఒకవేళ ఎలిమినేషన్ జరిగితే, డెమన్ పవన్, రీతు చౌదరి లేదా గౌరవ్ షోకు వీడ్కోలు పలికే వారు. ప్రేక్షకుల కోసం మేకర్స్ ఏమి ప్లాన్ చేస్తున్నారో వేచి చూద్దాం.