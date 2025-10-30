సూపర్ క్లోరినేషన్, సూపర్ శానిటేషన్ను వెంటనే ప్రారంభించాలి.. పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా తుఫాను అనంతర చర్యలను సమీక్షించడానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ నీటి సరఫరా విభాగాల సీనియర్ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. మంగళగిరి క్యాంప్ ఆఫీస్ నుండి మాట్లాడుతూ, మొంథా తుఫానును సమర్థవంతంగా నిర్వహించినప్పటికీ, రాబోయే కొన్ని రోజులు పారిశుధ్యం, స్వచ్ఛమైన తాగునీరు, దెబ్బతిన్న మౌలిక సదుపాయాల పునరుద్ధరణకు చాలా కీలకమని చెప్పారు.
తుఫాను ప్రభావిత గ్రామాలన్నింటిలో సూపర్ క్లోరినేషన్, సూపర్ శానిటేషన్ కార్యక్రమాలను వెంటనే ప్రారంభించాలని పవన్ అధికారులను ఆదేశించారు. మొబైల్ శానిటేషన్ బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఆరోగ్య సమస్యలు, దోమల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులను నివారించడానికి 21,000 మంది పారిశుధ్య కార్మికులను సమీకరించాలని ఆదేశించారు. 1,583 గ్రామాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయని, 38 రోడ్లు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని, 125 ఇతర రోడ్లు పాక్షికంగా ప్రభావితమయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు.
రోడ్ల మరమ్మతులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, అవసరమైన చోట ప్రత్యామ్నాయ వనరులను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా నిరంతరాయంగా తాగునీటి సరఫరాను నిర్ధారించాలని పవన్ శాఖలను కోరారు. వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడానికి, సాధారణ స్థితిని త్వరగా పునరుద్ధరించడానికి ఆరోగ్య-గ్రామీణ బృందాలను దగ్గరగా సమన్వయం చేసుకోవాలని కూడా ఆయన కోరారు.