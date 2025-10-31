Sreeleela: బాలీవుడ్లో శ్రీలీలకు భారీ డిమాండ్.. అరుంధతిగా కనిపించబోతుందా?
తన హిందీ అరంగేట్రం తెరపైకి రాకముందే, శ్రీలీల బాలీవుడ్లో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటీమణులలో ఒకరిగా మారుతోంది. 2026లో విడుదల కానున్న అనురాగ్ బసు దర్శకత్వం వహించిన రొమాంటిక్ డ్రామాలో కార్తీక్ ఆర్యన్ సరసన ఆమె అరంగేట్రం చేయనుంది.
విడుదలకు ముందే శ్రీలీల మరో రెండు హిందీ ప్రాజెక్టులకు సంతకం చేసింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం నిర్మాత అల్లు అరవింద్ గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై ఆమెతో ఒక భారీ హిందీ చిత్రాన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. 2009 తెలుగు బ్లాక్బస్టర్ అరుంధతి చిత్రానికి హిందీ వెర్షన్ను గీతా ఆర్ట్స్ రీమేక్ చేయనున్నట్లు సమాచారం.
మోహన్ రాజా దర్శకత్వం వహించనున్న ఈ రీమేక్లో, అనుష్క శెట్టి పోషించిన ఐకానిక్ పాత్రలో శ్రీలీల నటించనుంది. కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన అసలు చిత్రం అరుంధతి, పునర్జన్మ, ప్రతీకారం చుట్టూ తిరిగే ఒక మైలురాయి ఫాంటసీ థ్రిల్లర్.
గతంలో ఈ చిత్రాన్ని కరీనా కపూర్ ఖాన్, దీపికా పదుకొనేలతో హిందీలో రీమేక్ చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు కార్యరూపం దాల్చలేదు. కానీ శ్రీలీల ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో అనుష్క శెట్టి వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
అరుంధతి సినిమా ఇప్పటికే పలు భాషల్లో రీమేక్ అయ్యింది. అలాగే పలు భాషల్లో డబ్ కూడా అయ్యింది. ఇక ఇన్నాళ్ల తర్వాత ఈ సినిమాను హిందీలో రీమేక్ అవుతుందని తెలుస్తుంది. చిరంజీవి నటించిన గాడ్ ఫాదర్కు దర్శకత్వం వహించిన మోహన్ రాజా ఇప్పుడు బాలీవుడ్ అరుంధతిని తెరకెక్కిస్తున్నాడని తెలుస్తుంది. త్వరలోనే ఈ సినిమా అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్ రానుందని టాక్.