ప్రఖ్యాత బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా కపూర్ భాగస్వామ్యంతో కొత్త వరల్డ్ ఆఫ్ హయత్ బ్రాండ్ ప్రచారాన్ని హయత్ ప్రారంభించింది. ప్రజలు తమకు సాధ్యమైనంత ఉత్తమంగా జీవించేలా చేయాలనే హయత్ శాశ్వత ఉద్దేశ్యంతో ముడిపడిన ఈ ప్రచార కార్యక్రమం వరల్డ్ ఆఫ్ హయత్ స్ఫూర్తికి జీవం పోస్తుంది. లాయల్టీ మార్గదర్శక సూత్రాలపై నిర్మించబడిన లాయల్టీ కార్యక్రమం మెంబర్కు మించి విస్తరించి ఉంటుంది, ఎంపిక చాలా కీలకం మరియు గుర్తింపు అంటే ప్రతిదీ.
హయత్, కరిష్మా కపూర్ కలిసి ఈ కొత్త క్యాంపెయిన్ ద్వారా వరల్డ్ ఆఫ్ హయత్ను అనుభవించాల్సిందిగా అతిథులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఇది ప్రయాణికులను వరల్డ్ ఆఫ్ హయత్లో భాగం కావడానికి స్వాగతిస్తుంది. ఇది ఉచిత రాత్రులు, అప్గ్రేడ్లు, అనుభవాల కోసం రీడీమ్ చేయగల పాయింట్ల ద్వారా మొదటి బస నుండి విలువ ను అందించే లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్. మీరు సభ్యత్వ స్థాయిలో ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ పెరిగే ప్రయోజనాలతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్రాండ్ల పెరుగుతున్న పోర్ట్ఫోలియోతో, ఈ ప్రోగ్రామ్ స్పష్టమైన బహుమతులను ఎంపికతో మిళితం చేస్తుంది. ప్రతి బసను మరింత వ్యక్తిగతీకరిస్తుంది, బహుమతులను అందించేదిగా చేస్తుంది.
ప్రయాణం తరచుగా హడావిడిగా, యాంత్రికం అవుతున్నట్లుగా అనిపించే ప్రపంచంలో, నిజమైన లగ్జరీ అనేది నిశ్శబ్దమైన, ఉద్దేశపూర్వక క్షణాలలో- అతిథులకు ఇంట్లో ఉన్నట్లు అనిపించే అర్థవంతమైన అనుభూతులలో ఉందని హయత్ నమ్ముతుంది. హయత్ ప్రపంచం ఒక లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్ కంటే ఎక్కువ; ఇది వ్యక్తిత్వాన్ని వేడుక చేసుకునే సమూహం. కేవలం వసతి కంటే ఎక్కువ కోరుకునే వారికి, ఆధునిక భారతీయ ప్రయాణీకులతో పాటుగా మార్పు చెందడానికి హయత్ నిబద్ధతను ఈ అర్థవంతమైన భాగస్వామ్యం నొక్కి చెబుతుంది. వారు తమ సొంత కథలు, ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించే ఉద్దేశ్యం, అనుబంధం, అనుభవాల కోసం చూస్తారు.
కాలానికి అతీతమైన తన ఆకర్షణ, ప్రామాణికత, భావోద్వేగ లోతుకు పేరుగాంచిన కరిష్మా కపూర్ ఈ కథనానికి ఒక సహజ ఎంపిక. హయత్లో, ప్రతి అతిథిని గుర్తించి, శ్రద్ధ తీసుకుంటారని, వారు నిజంగా ఎక్కువగా ఉండగలిగే సమాజం లోకి స్వాగతించబడతారనే ఆలోచనను ఆమె ప్రమేయం సమర్థిస్తుంది. హయత్ ఇండియా SWA, RVP - కమర్షియల్ కదంబిని మిట్టల్ ఇలా అన్నారు, అన్ని లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్లు అతిథులకు అనేక ప్రయోజనాలను సంపాదించే అవకాశాన్ని అందిస్తున్నప్పటికీ, వరల్డ్ ఆఫ్ హయత్ను నిజంగా ప్రత్యేకంగా ఉంచేది మా సంరక్షణ ఉద్దేశ్యం. మా లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్ ఇతర ప్రయోజనాలతో పాటు, కాంప్లిమెంటరీ రూమ్ నైట్స్, సూట్ అప్గ్రేడ్, క్లబ్ లాంజ్ యాక్సెస్ కోసం రీడీమ్ చేయగల పాయింట్లను సంపాదించగల సామ ర్థ్యం వంటి మేం అందించే ప్రయోజనాలను మా అతిథులు ఇష్టపడతారు; అతిథులు మళ్లీ మళ్లీ వచ్చేలా వారికి అనుభూతులను మేం అందిస్తాం. కరిష్మా కపూర్ను వరల్డ్ ఆఫ్ హయత్ కథలోకి స్వాగతించడం మా సంరక్షణ ఉద్దేశ్యాన్ని ఆకట్టుకునేదిగా, సాపేక్షంగా, స్ఫూర్తిదాయకంగా వ్యక్తీకరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ భాగస్వా మ్యం కేవలం ఒక ప్రచారం కాదు; ఇది ప్రయాణికులు హయత్తో కలిసి ఉండటానికి, కనెక్ట్ అవ్వడానికి, మరింతగా ఉండటం వల్ల కలిగే నిశ్శబ్ద ఆనందాన్ని కనుగొనడానికి ఒక ఆహ్వానం.
కరిష్మా కపూర్ మాట్లాడుతూ, వ్యక్తిగతీకరించిన సంరక్షణ మరపురాని అనుభవాలతో మిళితం అయ్యే వరల్డ్ ఆఫ్ హయత్తో అనుబంధం కలిగి ఉండటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. లగ్జరీని మరొక స్థాయికి తీసుకెళ్లడం. ఇది బస కంటే ఎక్కువ. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఇల్లులా అనిపించే క్షణాలను సృష్టించడం గురించి. ప్రయాణాన్ని శాశ్వతంగా నిలిచే క్షణాలుగా మార్చే అనుభవాలను వేడుక చేసుకోవడానికి నేను ఉత్సాహంగా ఉన్నాను అని అన్నారు. ఈ ప్రచారం ఇప్పుడు డిజిటల్, సామాజిక వేదికలతో పాటు ఆఫ్లైన్ ఛానెల్లలో లైవ్గా ఉంది. వరల్డ్ ఆఫ్ హయత్ దృక్పథం ద్వారా హృదయపూర్వక ఆతిథ్యం, వ్యక్తిగత అనుబంధాన్ని అనుభవించాల్సిందిగా ప్రయాణికులను ఆహ్వానిస్తోంది.