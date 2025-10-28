భారతదేశ అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్ సంగ్, ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ (IMC) 2025లో అందరికీ ఏఐ' అనే తన దార్శనికత ద్వారా ప్రజలు ఎలా జీవి స్తారు, కనెక్ట్ అవుతారు, ఆవిష్కరణలు ఎలా చేస్తారో పునర్నిర్వచించుకుంటోంది. ఇన్నోవేట్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనే థీమ్తో కలిసి, ఐఎంసీ 2025లో సామ్సంగ్ ప్రదర్శన ఏఐ-ఆధారిత జీవనం, సుస్థిర కనెక్టివిటీ భవిష్యత్తుకు జీవం పోస్తుంది.
కమ్యూనికేషన్లు, ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి శాఖ కేంద్ర మంత్రి శ్రీ జ్యోతిరాదిత్య సింధియా, కమ్యూనికేషన్ల మంత్రిత్వ శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీమతి రేఖ గుప్తా వంటి వినియోగదారులు, ప్రముఖుల నుండి సామ్సంగ్ బూత్ కు అత్యున్నత స్పందన లభించింది. అంతేగాకుండా, టెలికమ్యూనికేషన్ల శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ నీరజ్ మిట్టల్, ఉత్తరప్రదేశ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ క్యాబినెట్ మంత్రి శ్రీ సునీల్ కుమార్ శర్మ ప్రదర్శనలో ఉన్న అత్యాధునిక ఉత్పాదనలను ప్రత్యక్షంగా ఉపయోగించి చూశారు. సామ్సంగ్ సౌత్ వెస్ట్ ఆసియా ప్రెసిడెంట్, సీఈఓ జేబీ పార్క్ అతిథులను స్వాగతించారు, వారికి సామ్సంగ్ తాజా ఏఐ - నేతృత్వంలోని ఆవి ష్కరణలను ప్రదర్శించారు.
సామ్సంగ్ సౌత్వెస్ట్ ఆసియా ప్రెసిడెంట్, సీఈఓ జేబీ పార్క్ పార్క్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ అనేది ఆవిష్కరణల వేడుక, జీవితాలను మార్చే సాంకేతికత శక్తి. సామ్సంగ్లో మేం ఈ స్ఫూర్తిని ప్రగా ఢంగా పంచుకుంటాం. అందరికీ ఏఐ అనే మా ఆశయం భారతదేశం అంతటా ప్రతి వ్యక్తి, వ్యాపార సంస్థ, కమ్యూ నిటీకి కూడా కృత్రిమ మేధస్సు సాధికారత కల్పించాలనే మా నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఐఎంసీ 2025లో మేం మా ఏఐ-నేతృత్వంలోని ఆవిష్కరణలను ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు, భారతదేశంతో కలిసి భవిష్యత్తును సృష్టించేందుకు మా నిబద్ధతను మేం పునరుద్ఘాటిస్తున్నాం. ఇక్కడ సాంకేతికత అనేది చేకూర్పును ముందుకు నడిపిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలను వెలికి తీస్తుంది. ప్రజలు మెరుగైన, తెలివైన జీవితాలను గడపడానికి సహాయపడుతుంది అని అన్నారు.
ఏఐ-ఆధారిత సాంకేతికతలో అగ్రగామిగా, సామ్సంగ్ అన్ని పరికరాల్లో మేధస్సును సజావుగా సమగ్రపరచడం ద్వారా భవిష్యత్తును రూపొందిస్తూనే ఉంది. సామ్సంగ్ ఏఐ హోమ్ స్మార్ట్ఫోన్లు, టీవీల నుండి వేరబుల్స్, ఉపకరణాల వరకు అన్ని వర్గాలలో చురుకైన, సమన్వయ అనుభవాలను అందిస్తుంది. ఈ పర్యావరణ వ్యవస్థలో కీలకంగా ఉన్నస్మార్ట్ థింగ్స్ యాప్ సామ్సంగ్ ఉత్పత్తులను వేలాది భాగస్వామి పరికరాలతో అనుసంధానిస్తుంది, వినియోగ దారులకు సేవలందించడం మాత్రమే కాకుండా వారితో కూడా ఇళ్లను సృష్టిస్తుంది.
ఐఎంసీ 2025లో, సామ్సంగ్ తన ఏఐ ఫర్ ఆల్ విజన్ను ఐదు లీనమయ్యే డెమో జోన్ల ద్వారా ప్రదర్శించింది:
గెలాక్సీ ఏఐ జోన్- వ్యక్తిగత ఉత్పాదకతను పెంచే, రోజువారీ జీవితాన్ని సులభతరం చేసే ఆసక్తిదాయక ఏఐ సాధనాలను హైలైట్ చేస్తుంది.
కమాండ్ సెంటర్ జోన్- సామ్సంగ్ Knox భద్రత ద్వారా బలోపేతం చేయబడిన స్మార్ట్ అర్బన్ వాతా వరణాల కోసం సురక్షితమైన, ఏఐ-ఆధారిత వ్యవస్థలను ప్రదర్శిస్తుంది.
స్మార్ట్ థింగ్స్ జోన్- శక్తి పరిరక్షణ, ఆరోగ్యం, సుస్థిరత్వాన్ని నడిపించే కనెక్టెడ్ జీవన ఉత్పత్తులపై దృష్టి పెడుతుంది.
ఎడ్యుకేషన్ జోన్ కోసం ఏఐ- భారతదేశం అంతటా విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులకు సాధికారత కల్పించే సమగ్ర ఏఐ- ఆధారిత అభ్యాస పర్యావరణ వ్యవస్థను ప్రదర్శిస్తుంది.
సామ్సంగ్ నెట్వర్క్ జోన్- భారతదేశ డిజిటల్ భవిష్యత్తు కోసం అల్ట్రా-ఫాస్ట్ కనెక్టివిటీ, నమ్మకమైన పని తీరు, స్కేలబుల్ మౌలిక సదుపాయాలను ప్రారంభించే సామ్సంగ్ అధునాతన 5G, ఏఐ- ఆధారిత నెట్ వర్క్ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తుంది.
గెలాక్సీ ఏఐ ఫీచర్లను అందించేవాటిలో గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా, గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్7, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 వంటి ఫ్లాగ్షిప్ పరికరాలు ఉన్నాయి. వీటిలో లైవ్ ట్రాన్స్లేట్, నోట్ అసిస్ట్, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి ఆసక్తిదాయక సాధనాలున్నాయి. వాటికి అనుబంధంగా గెలాక్సీ ఏఐ, సామ్సంగ్ హెల్త్ ద్వారా శక్తినిచ్చే గెలాక్సీ వాచ్7, గెలాక్సీ బడ్స్3 ప్రో వ్యక్తిగతీ కరించిన వెల్నెస్, అడాప్టివ్ ఆడియో అనుభవాలను అందిస్తాయి.
ఇళ్లు, పరికరాలకు అతీతంగా, సామ్సంగ్ నిబద్ధత అనేది విద్య కోసం ఏఐకి కూడా విస్తరించింది, ఇక్కడ గెలాక్సీ పరికరాలు, అభ్యాస వేదికలు విద్యార్థులు, విద్యావేత్తలను వివిధ అంశాలను అన్వేషించడానికి, నేర్చుకోవడానికి, ఆవిష్కరణలు చేయడానికి సన్నద్ధం చేస్తాయి. ఈ కార్యక్రమం భారతదేశ డిజిటల్ నైపుణ్యాల తీరుతెన్నులను బలో పేతం చేస్తుంది. ఏఐ-ఆధారిత భారత్ అనే సామ్సంగ్ విస్తృత ఆశయానికి మద్దతు ఇస్తుంది.
ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ 2025లో తన నాయకత్వం ద్వారా సామ్సంగ్ అనుసంధానించబడిన, తెలివైన, సుస్థి ర భారతదేశాన్ని నిర్మించాలనే తన నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది. భారతదేశంపై దృష్టి సారించిన ఆవిష్కరణలతో ప్రపంచ నైపుణ్యాన్ని కలపడం ద్వారా, సామ్సంగ్ రోజువారీ అనుభవాలను తెలివిగా, సరళమైనవిగా, మరింత అర్థవంతంగా చేసే సాంకేతికతను సృష్టిస్తూనే ఉంది.