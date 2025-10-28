మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025
అందరికీ ఏఐ అనే ఆశయంతో భారతదేశ ఏఐ విప్లవానికి సామ్‌సంగ్ నాయకత్వం

samsung
భారతదేశ అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్‌ సంగ్, ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ (IMC) 2025లో అందరికీ ఏఐ' అనే తన దార్శనికత ద్వారా ప్రజలు ఎలా జీవి స్తారు, కనెక్ట్ అవుతారు, ఆవిష్కరణలు ఎలా చేస్తారో పునర్నిర్వచించుకుంటోంది. ఇన్నోవేట్ టు ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ అనే థీమ్‌తో కలిసి, ఐఎంసీ 2025లో సామ్‌సంగ్ ప్రదర్శన ఏఐ-ఆధారిత జీవనం, సుస్థిర కనెక్టివిటీ భవిష్యత్తుకు జీవం పోస్తుంది.
 
కమ్యూనికేషన్లు, ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి శాఖ కేంద్ర మంత్రి శ్రీ జ్యోతిరాదిత్య సింధియా, కమ్యూనికేషన్ల మంత్రిత్వ శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీమతి రేఖ గుప్తా వంటి వినియోగదారులు, ప్రముఖుల నుండి సామ్‌సంగ్ బూత్ కు అత్యున్నత స్పందన లభించింది. అంతేగాకుండా, టెలికమ్యూనికేషన్ల శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ నీరజ్ మిట్టల్, ఉత్తరప్రదేశ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ క్యాబినెట్ మంత్రి శ్రీ సునీల్ కుమార్ శర్మ ప్రదర్శనలో ఉన్న అత్యాధునిక ఉత్పాదనలను ప్రత్యక్షంగా ఉపయోగించి చూశారు. సామ్‌సంగ్ సౌత్ వెస్ట్ ఆసియా ప్రెసిడెంట్, సీఈఓ జేబీ పార్క్ అతిథులను స్వాగతించారు, వారికి సామ్‌సంగ్  తాజా ఏఐ - నేతృత్వంలోని ఆవి ష్కరణలను ప్రదర్శించారు.
 
సామ్‌సంగ్ సౌత్‌వెస్ట్ ఆసియా ప్రెసిడెంట్, సీఈఓ జేబీ పార్క్ పార్క్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ అనేది ఆవిష్కరణల వేడుక, జీవితాలను మార్చే సాంకేతికత శక్తి. సామ్‌సంగ్‌లో మేం ఈ స్ఫూర్తిని ప్రగా ఢంగా పంచుకుంటాం. అందరికీ ఏఐ అనే మా ఆశయం భారతదేశం అంతటా ప్రతి వ్యక్తి, వ్యాపార సంస్థ, కమ్యూ నిటీకి కూడా కృత్రిమ మేధస్సు సాధికారత కల్పించాలనే మా నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఐఎంసీ 2025లో మేం మా ఏఐ-నేతృత్వంలోని ఆవిష్కరణలను ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు, భారతదేశంతో కలిసి భవిష్యత్తును సృష్టించేందుకు మా నిబద్ధతను మేం పునరుద్ఘాటిస్తున్నాం. ఇక్కడ సాంకేతికత అనేది చేకూర్పును ముందుకు నడిపిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలను వెలికి తీస్తుంది. ప్రజలు మెరుగైన, తెలివైన జీవితాలను గడపడానికి సహాయపడుతుంది అని అన్నారు.
 
ఏఐ-ఆధారిత సాంకేతికతలో అగ్రగామిగా, సామ్‌సంగ్ అన్ని పరికరాల్లో మేధస్సును సజావుగా సమగ్రపరచడం ద్వారా భవిష్యత్తును రూపొందిస్తూనే ఉంది. సామ్‌సంగ్ ఏఐ హోమ్ స్మార్ట్‌ఫోన్లు, టీవీల నుండి వేరబుల్స్, ఉపకరణాల వరకు అన్ని వర్గాలలో చురుకైన, సమన్వయ అనుభవాలను అందిస్తుంది. ఈ పర్యావరణ వ్యవస్థలో కీలకంగా ఉన్నస్మార్ట్ థింగ్స్ యాప్ సామ్‌సంగ్ ఉత్పత్తులను వేలాది భాగస్వామి పరికరాలతో అనుసంధానిస్తుంది, వినియోగ దారులకు సేవలందించడం మాత్రమే కాకుండా వారితో కూడా ఇళ్లను సృష్టిస్తుంది.
 
ఐఎంసీ 2025లో, సామ్‌సంగ్ తన ఏఐ ఫర్ ఆల్ విజన్‌ను ఐదు లీనమయ్యే డెమో జోన్‌ల ద్వారా ప్రదర్శించింది:
 
గెలాక్సీ ఏఐ జోన్- వ్యక్తిగత ఉత్పాదకతను పెంచే, రోజువారీ జీవితాన్ని సులభతరం చేసే ఆసక్తిదాయక ఏఐ సాధనాలను హైలైట్ చేస్తుంది.
 
కమాండ్ సెంటర్ జోన్- సామ్‌సంగ్ Knox భద్రత ద్వారా బలోపేతం చేయబడిన స్మార్ట్ అర్బన్ వాతా వరణాల కోసం సురక్షితమైన, ఏఐ-ఆధారిత వ్యవస్థలను ప్రదర్శిస్తుంది.
 
స్మార్ట్ థింగ్స్ జోన్- శక్తి పరిరక్షణ, ఆరోగ్యం, సుస్థిరత్వాన్ని నడిపించే కనెక్టెడ్ జీవన ఉత్పత్తులపై దృష్టి పెడుతుంది.
 
ఎడ్యుకేషన్ జోన్ కోసం ఏఐ- భారతదేశం అంతటా విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులకు సాధికారత కల్పించే సమగ్ర ఏఐ- ఆధారిత అభ్యాస పర్యావరణ వ్యవస్థను ప్రదర్శిస్తుంది.
 
సామ్‌సంగ్ నెట్‌వర్క్ జోన్- భారతదేశ డిజిటల్ భవిష్యత్తు కోసం అల్ట్రా-ఫాస్ట్ కనెక్టివిటీ, నమ్మకమైన పని తీరు, స్కేలబుల్ మౌలిక సదుపాయాలను ప్రారంభించే సామ్‌సంగ్ అధునాతన 5G, ఏఐ- ఆధారిత నెట్‌ వర్క్ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తుంది.
 
గెలాక్సీ ఏఐ ఫీచర్లను అందించేవాటిలో గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా, గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్7, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 వంటి ఫ్లాగ్‌షిప్ పరికరాలు ఉన్నాయి. వీటిలో లైవ్ ట్రాన్స్‌లేట్, నోట్ అసిస్ట్, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి ఆసక్తిదాయక సాధనాలున్నాయి. వాటికి అనుబంధంగా గెలాక్సీ ఏఐ, సామ్‌సంగ్ హెల్త్ ద్వారా శక్తినిచ్చే గెలాక్సీ వాచ్7, గెలాక్సీ బడ్స్3 ప్రో వ్యక్తిగతీ కరించిన వెల్నెస్, అడాప్టివ్ ఆడియో అనుభవాలను అందిస్తాయి.
 
ఇళ్లు, పరికరాలకు అతీతంగా, సామ్‌సంగ్ నిబద్ధత అనేది విద్య కోసం ఏఐకి కూడా విస్తరించింది, ఇక్కడ గెలాక్సీ పరికరాలు, అభ్యాస వేదికలు విద్యార్థులు, విద్యావేత్తలను వివిధ అంశాలను అన్వేషించడానికి, నేర్చుకోవడానికి, ఆవిష్కరణలు చేయడానికి సన్నద్ధం చేస్తాయి. ఈ కార్యక్రమం భారతదేశ డిజిటల్ నైపుణ్యాల తీరుతెన్నులను బలో పేతం చేస్తుంది. ఏఐ-ఆధారిత భారత్ అనే సామ్‌సంగ్ విస్తృత ఆశయానికి మద్దతు ఇస్తుంది.
 
ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ 2025లో తన నాయకత్వం ద్వారా సామ్‌సంగ్ అనుసంధానించబడిన, తెలివైన, సుస్థి ర భారతదేశాన్ని నిర్మించాలనే తన నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది. భారతదేశంపై దృష్టి సారించిన ఆవిష్కరణలతో ప్రపంచ నైపుణ్యాన్ని కలపడం ద్వారా, సామ్‌సంగ్ రోజువారీ అనుభవాలను తెలివిగా, సరళమైనవిగా, మరింత అర్థవంతంగా చేసే సాంకేతికతను సృష్టిస్తూనే ఉంది.

ఇన్వెస్టిగేటివ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ గా కర్మణ్యే వాధికారస్తే చిత్రం

ఇన్వెస్టిగేటివ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ గా కర్మణ్యే వాధికారస్తే చిత్రంబ్రహ్మాజీ, శత్రు, మాస్టర్ మహేంద్రన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం కర్మణ్యే వాధికారస్తే. బెనర్జీ, పృథ్వీ, శివాజీ రాజా, అజయ్ రత్నం, మరియు శ్రీ సుధా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. అమర్ దీప్ చల్లపల్లి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని డి ఎస్ ఎస్ దుర్గా ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 31న విడుదల అవుతుంది. అయితే ఈ రోజు ఈ చిత్రం యొక్క రిలీజ్ ప్రోమో ను విడుదల చేశారు చిత్ర యూనిట్.

Rajinikanth: రజనీకాంత్ కు అదే ఆఖరి సినిమానా, రిటైర్ మెంట్ కారణమా?

Rajinikanth: రజనీకాంత్ కు అదే ఆఖరి సినిమానా, రిటైర్ మెంట్ కారణమా?కోలీవుడ్‌లోని ప్రముఖ దిగ్గజాలు రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కొత్త చిత్రంలో నటించనున్నారు. దశాబ్దాల తర్వాత వారి పునఃకలయిక పట్ల అభిమానులు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ దర్శకత్వం వహించడం దాదాపుగా ఖాయం అని తెలుస్తోంది.

Adivi Sesh: అడివి శేష్ పాన్-ఇండియన్ థ్రిల్లర్ డకాయిట్ ఉగాదికి ఫిక్స్

Adivi Sesh: అడివి శేష్ పాన్-ఇండియన్ థ్రిల్లర్ డకాయిట్ ఉగాదికి ఫిక్స్అడివి శేష్ మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ డకాయిట్ లీడ్ క్యారెక్టర్స్ ని పరిచయం చేసిన ఫైర్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ప్రేమ-ప్రతీకార కథనం నేపథ్యంలో రూపొందిన ఈ చిత్రానికి షానియల్ డియో దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మేకర్స్ తాజాగా డకాయిట్ రిలీజ్ డేట్ అప్డేట్ ఇచ్చారు. 2026 ఉగాది కానుకగా మార్చి 19న ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. అడివి శేష్, మృణాల్‌ ఠాకూర్‌ ఇంటెన్స్ లుక్స్ లో కనిపించిన రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ అదిరిపోయింది.

తల్లి చనిపోయినా తిరువీర్ చెప్పకుండా షూటింగ్‌లో చేశాడు : కరుణ కుమార్

తల్లి చనిపోయినా తిరువీర్ చెప్పకుండా షూటింగ్‌లో చేశాడు : కరుణ కుమార్యాక్టర్ తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య జంటగా నటించిన చిత్రం ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో. బై 7PM , పప్పెట్ షో ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా సందీప్ అగరం, అశ్మితా రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి రాహుల్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కల్పనా రావు సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. నవంబర్ 7న ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. మంగళవారం చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.

ఓ.. చెలియా లోని నాకోసం ఆ వెన్నెల.. బాణీ ఎంతో హాయిగా ఉంది : జేడీ చక్రవర్తి

ఓ.. చెలియా లోని నాకోసం ఆ వెన్నెల.. బాణీ ఎంతో హాయిగా ఉంది : జేడీ చక్రవర్తినాగ ప్రణవ్, కావేరి కర్ణిక, ఆద్య రెడ్డి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ఓ.. చెలియా. ఈ మూవీకి కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని ఎం. నాగ రాజశేఖర్ రెడ్డి నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఓ.. చెలియా’ పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, సాంగ్స్, టీజర్, పాటలు ఇలా అన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఇక తాజాగా మరో అందమైన ప్రేమ గీతాన్ని చిత్రయూనిట్ రిలీజ్ చేసింది.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే మహిళలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. పోషకాల గని అయిన బీట్ రూట్‌ను ప్రతి రోజూ అర కప్పు తీసుకుంటే మహిళల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బీట్ రూట్‌లో విటమిన్లు, యాంటీ-యాక్సడెంట్లు వంటి పోషకాలు వున్నాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి రోజూ పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో చూద్దాం.. జీర్ణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా వుంటుంది. వ్యాధినిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. జీర్ణ సమస్యలను దూరం చేసుకోవాలంటే.. రోజూ బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవాల్సిందే అంటున్నారు న్యూట్రీషియన్లు. అలాగే పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా శరీర బరువు తగ్గుతుంది. కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కెలోరీలను బీట్ రూట్ రసం బర్న్ చేస్తుంది. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గవచ్చు.

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?ఉప్పు శనగలు... వీటినే వేయించిన శనగలు లేదా పుట్నాలు అంటారు. ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైన, ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇవి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఉప్పు శనగలు తినడం వలన కలిగే ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగల్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి చాలా అవసరం. మాంసాహారం తీసుకోని వారికి ఇవి మంచి ప్రొటీన్ వనరు. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
