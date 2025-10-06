గురుగ్రామ్: భారతదేశ అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్ సంగ్ ఈ పండుగ సీజన్లో వినియోగదారులకు స్వాగతం పలుకుతోంది. ఈరోజు నుండి ప్రారంభమయ్యే తన అతిపెద్ద షాపింగ్ ఈవెంట్- ఫ్యాబ్ గ్రాబ్ ఫెస్ట్ సందర్భంగా ఆకర్షణీయమైన ధరలకు కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) శక్తిని అనుభవించాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తోంది. సామ్సంగ్ విస్తృత ఏఐ-ఆధారిత టీవీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, స్మార్ట్ఫోన్లు, మానిటర్లు, సౌండ్ పరికరాలు, మరిన్నింటిలో ప్రత్యేకమైన పండుగ ఆఫర్లతో, ఫ్యాబ్ గ్రాబ్ ఫెస్ట్ అనేది వినియోగదారులకు రోజువారీ జీవితాన్ని మార్చే సామ్సంగ్ యొక్క తెలివైన పర్యావరణ వ్యవస్థకు అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి పరిపూర్ణ అవకాశం. ముఖ్యంగా జీఎస్టీ- తగ్గింపు తరువాత తగ్గిన కొత్త ధరలు ఇప్పుడు ఏసీలు, టీవీలు, మానిటర్లలో కూడా లభ్య మవుతున్నాయి.
తగ్గింపు ధరలకు సామ్సంగ్ ఏఐ-ఆధారిత పర్యావరణ వ్యవస్థతో మరింత స్మార్ట్ లివింగ్
ఈ పండుగ సీజన్లో, సామ్సంగ్ తన శక్తివంతమైన ఏఐ-ఆధారిత ఆవిష్కరణల పోర్ట్ఫోలియోతో ప్రతి ఇంటికి స్మార్ట్ లివింగ్ భవిష్యత్తును తీసుకువస్తోంది. రియల్-టైమ్ అనువాదం, తెలివైన ఫోటో ఎడిటింగ్, ప్రొడక్టివ్ టూల్స్ను అందించే స్మార్ట్ఫోన్లలో విప్లవాత్మక Galaxy AI నుండి, మెరుగైన సామర్థ్యం కోసం వినియోగ విధానా లను నేర్చుకునేలా కంటెంట్, ఉపకరణాలను ఆప్టిమైజ్ చేసే ఏఐ-ఆధారిత టీవీల వరకు- సామ్సంగ్ కృత్రిమ మేధస్సును పొందగలవిధంగా, ప్రభావవంతమైనదిగా చేస్తోంది. అది మీ ఫోన్, టీవీ, రిఫ్రిజిరేటర్ లేదా వాషింగ్ మెషిన్ అయినా, ప్రతి పరికరం కూడా రోజువారీ పనులను మరింత సహజంగా, వ్యక్తిగతీకరించిన, కనెక్ట్ చేయ బడినదిగా చేయడానికి రూపొందించ బడింది. ఫ్యాబ్ గ్రాబ్ ఫెస్ట్ సందర్భంగా మరింతగా పండుగ తగ్గింపులు, క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్లు, అప్గ్రేడ్ ప్రోగ్రామ్లతో, సామ్సంగ్ తదుపరి తరం ఏఐ సాంకేతికతను ఇంటికి తీసుకు రావడానికి ఇప్పుడు సరైన సమయం.
స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లపై మిస్ చేయలేని డీల్స్
వినియోగదారులు సామ్సంగ్ తాజా గెలాక్సీ స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్ల శ్రేణితో భవిష్యత్తుకు అప్గ్రేడ్ కావచ్చు. ఇవి ఇప్పుడు అసాధారణమైన పండుగ ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy A56 వంటి ప్రీమియం గెలాక్సీ స్మార్ట్ఫోన్లపై 53% వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. అదనంగా, ₹12,000 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను ఆస్వాదించవచ్చు. Galaxy AI, అద్భుతమైన ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లేలు వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లను అనుభవించడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం.
ప్రయాణంలో ఉత్పాదకత కోసం, Galaxy Book5 Pro 360, Galaxy Book5, Book4 సిరీస్లు ఇప్పుడు 59% వరకు తగ్గింపు, ₹17,490 తక్షణ బ్యాంక్ తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. సొగసైన డిజైన్లు, లీన మయ్యే డిస్ప్లేలు, శక్తివంతమైన పనితీరుతో, ఈ ఏఐ-ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాప్టాప్లు పని, సృజనాత్మకత, మరింకే దైనా సరే, ప్రతిదానికీ అనువైనవి.
సాటిలేని ధరలకు లీనమయ్యే పెద్ద స్క్రీన్ అనుభవాలు
వినియోగదారులు సామ్సంగ్ బ్లాక్బస్టర్ టీవీ డీల్స్తో సినిమాటిక్ వైభవాన్ని ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. ప్రసిద్ధ ఫ్రేమ్, నియో QLED మోడళ్లతో సహా విస్తృత శ్రేణి సామ్సంగ్ టీవీలపై వారు 51% వరకు తగ్గింపును పొందవ చ్చు. ఎంపిక చేసిన మోడళ్లు ఉచిత సౌండ్బార్లు లేదా రెండవ టీవీతో కూడా వస్తాయి. ఇది పండుగ అప్గ్రేడ్కు అదనపు విలువను జోడిస్తుంది. ₹5000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, 30 నెలల వరకు ఫ్లెక్సిబుల్ EMI ఎంపికలు, 3 సంవత్సరాల వారంటీతో, సామ్సంగ్ పెద్ద స్క్రీన్ను ఇంటికి తీసుకురావడానికి ఇంతకంటే మంచి సమయం ఎప్పుడూ లేదు.
ప్రీమియం డిజిటల్ ఉపకరణాలపై స్మార్ట్ సేవింగ్స్
స్మార్ట్, శక్తి-ఆదా ఉపకరణాలతో సామ్సంగ్ ఇళ్లను పునర్నిర్వచించుకుంటోంది. డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్పై 46% వరకు తగ్గింపు, 20 సంవత్సరాల వారంటీతో రిఫ్రిజిరేటర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వినియోగదారులు సొగసైన బెస్పోక్ ఏఐ సిరీస్ను ఎంచుకున్నా లేదా విశాలమైన సైడ్-బై-సైడ్ మోడళ్లను ఎంచుకున్నా, సామ్సంగ్ రిఫ్రిజిరేటర్లు ఆధునిక జీవనశైలికి అనుగుణంగా ఉంటాయి.
సామ్సంగ్ వాషింగ్ మెషీన్లు డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ మోటార్ పై 48% వరకు తగ్గింపు, 20 సంవత్సరాల వారంటీతో వస్తాయి. ఎంపికలలో పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ ఫ్రంట్ లోడ్ లేదా టాప్ లోడ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, ఇవి శక్తి వంతమైన, ఏఐ- ఆధారిత క్లీనింగ్ను తగ్గిన శక్తి వినియోగంతో అందిస్తాయి.
వంటగది అప్గ్రేడ్ల కోసం, సామ్సంగ్ మైక్రోవేవ్లు సిరామిక్ ఎనామెల్ కేవిటీపై 39% వరకు తగ్గింపు, 10 సంవత్సరాల వారంటీని అందిస్తాయి. మన్నిక మరియు సొగసైన డిజైన్ను మిళితం చేస్తాయి. వేడిని తట్టుకోవడానికి, ఎంపిక చేసిన విండ్ఫ్రీ ఎయిర్ కండిషనర్లు 48% వరకు తగ్గింపుతో, 5-స్టార్ మోడళ్లపై ఉచిత ఇన్స్టాలేషన్, 5 సంవత్సరాల సమగ్ర వారంటీతో లభిస్తాయి.
సౌకర్యవంతమైన ఫైనాన్సింగ్ & ఉత్తేజకరమైన క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు
ఈ పండుగ సీజన్లో సామ్సంగ్ అప్గ్రేడ్లను సులభతరం చేస్తోంది. HDFC, SBI, ఇతర ప్రముఖ బ్యాంక్ కార్డులతో చెల్లించేటప్పుడు వినియోగదారులు 27.5% వరకు క్యాష్బ్యాక్ (₹55,000 వరకు) పొందవచ్చు. బజాజ్ ఫైనాన్స్ ద్వారా అన్ని ఉత్పత్తుల వర్గాలలో దీర్ఘకాలిక EMI ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, టీవీలు, ఉపకరణాలకు 30 నెలల వరకు ప్లాన్లు ఉన్నాయి. ఎంపిక చేసిన డిజిటల్ ఉపకరణాలపై ప్రత్యేక EMI ఆఫర్లు నెలకు ₹1290 నుండి ప్రారంభమవుతాయి, దీని వలన వినియోగదారులు ప్రీమియం టెక్నాలజీని ఇంటికి సుల భంగా తీసుకురావచ్చు.