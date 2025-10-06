సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025 (19:56 IST)

పండుగ సీజన్‌లో అతిపెద్ద ఆఫర్లతో ఏఐ మ్యాజిక్‌ను తీసుకువచ్చిన సామ్‌సంగ్ ఫ్యాబ్ గ్రాబ్ ఫెస్ట్

samsung
గురుగ్రామ్: భారతదేశ అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్‌ సంగ్ ఈ పండుగ సీజన్‌లో వినియోగదారులకు స్వాగతం పలుకుతోంది. ఈరోజు నుండి ప్రారంభమయ్యే తన అతిపెద్ద షాపింగ్ ఈవెంట్- ఫ్యాబ్ గ్రాబ్ ఫెస్ట్ సందర్భంగా ఆకర్షణీయమైన ధరలకు కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) శక్తిని అనుభవించాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తోంది. సామ్‌సంగ్ విస్తృత ఏఐ-ఆధారిత టీవీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, మానిటర్లు, సౌండ్ పరికరాలు, మరిన్నింటిలో ప్రత్యేకమైన పండుగ ఆఫర్‌లతో, ఫ్యాబ్ గ్రాబ్ ఫెస్ట్ అనేది వినియోగదారులకు రోజువారీ జీవితాన్ని మార్చే సామ్‌సంగ్ యొక్క తెలివైన పర్యావరణ వ్యవస్థకు అప్‌గ్రేడ్ అవ్వడానికి పరిపూర్ణ అవకాశం. ముఖ్యంగా జీఎస్టీ- తగ్గింపు తరువాత తగ్గిన కొత్త ధరలు ఇప్పుడు ఏసీలు, టీవీలు, మానిటర్లలో కూడా లభ్య మవుతున్నాయి. 
 
తగ్గింపు ధరలకు సామ్‌సంగ్ ఏఐ-ఆధారిత పర్యావరణ వ్యవస్థతో మరింత స్మార్ట్ లివింగ్
ఈ పండుగ సీజన్‌లో, సామ్‌సంగ్ తన శక్తివంతమైన ఏఐ-ఆధారిత ఆవిష్కరణల పోర్ట్‌ఫోలియోతో ప్రతి ఇంటికి స్మార్ట్ లివింగ్ భవిష్యత్తును తీసుకువస్తోంది. రియల్-టైమ్ అనువాదం, తెలివైన ఫోటో ఎడిటింగ్, ప్రొడక్టివ్ టూల్స్‌ను అందించే స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో విప్లవాత్మక Galaxy AI నుండి, మెరుగైన సామర్థ్యం కోసం వినియోగ విధానా లను నేర్చుకునేలా కంటెంట్, ఉపకరణాలను ఆప్టిమైజ్ చేసే ఏఐ-ఆధారిత టీవీల వరకు- సామ్‌సంగ్ కృత్రిమ మేధస్సును పొందగలవిధంగా, ప్రభావవంతమైనదిగా చేస్తోంది. అది మీ ఫోన్, టీవీ, రిఫ్రిజిరేటర్ లేదా వాషింగ్ మెషిన్ అయినా, ప్రతి పరికరం కూడా రోజువారీ పనులను మరింత సహజంగా, వ్యక్తిగతీకరించిన, కనెక్ట్ చేయ బడినదిగా చేయడానికి రూపొందించ బడింది. ఫ్యాబ్ గ్రాబ్ ఫెస్ట్ సందర్భంగా మరింతగా పండుగ తగ్గింపులు, క్యాష్‌ బ్యాక్ ఆఫర్లు, అప్‌గ్రేడ్ ప్రోగ్రామ్‌లతో, సామ్‌సంగ్ తదుపరి తరం ఏఐ సాంకేతికతను ఇంటికి తీసుకు రావడానికి ఇప్పుడు సరైన సమయం.
 
స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లపై మిస్ చేయలేని డీల్స్
వినియోగదారులు సామ్‌సంగ్ తాజా గెలాక్సీ స్మార్ట్‌ఫోన్లు,  ల్యాప్‌టాప్‌ల శ్రేణితో భవిష్యత్తుకు అప్‌గ్రేడ్ కావచ్చు. ఇవి ఇప్పుడు అసాధారణమైన పండుగ ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy A56 వంటి ప్రీమియం గెలాక్సీ స్మార్ట్‌ఫోన్లపై 53% వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. అదనంగా, ₹12,000 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌ను ఆస్వాదించవచ్చు. Galaxy AI, అద్భుతమైన ఫోల్డబుల్ డిస్‌ప్లేలు వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లను అనుభవించడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం.
 
ప్రయాణంలో ఉత్పాదకత కోసం, Galaxy Book5 Pro 360, Galaxy Book5, Book4 సిరీస్‌లు ఇప్పుడు 59% వరకు తగ్గింపు, ₹17,490 తక్షణ బ్యాంక్ తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. సొగసైన డిజైన్‌లు, లీన మయ్యే డిస్‌ప్లేలు, శక్తివంతమైన పనితీరుతో, ఈ ఏఐ-ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాప్‌టాప్‌లు పని, సృజనాత్మకత, మరింకే దైనా సరే,  ప్రతిదానికీ అనువైనవి.
 
సాటిలేని ధరలకు లీనమయ్యే పెద్ద స్క్రీన్ అనుభవాలు
వినియోగదారులు సామ్‌సంగ్ బ్లాక్‌బస్టర్ టీవీ డీల్స్‌తో సినిమాటిక్ వైభవాన్ని ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. ప్రసిద్ధ ఫ్రేమ్, నియో QLED మోడళ్లతో సహా విస్తృత శ్రేణి సామ్‌సంగ్ టీవీలపై వారు 51% వరకు తగ్గింపును పొందవ చ్చు. ఎంపిక చేసిన మోడళ్లు ఉచిత సౌండ్‌బార్‌లు లేదా రెండవ టీవీతో కూడా వస్తాయి. ఇది పండుగ అప్‌గ్రేడ్‌కు అదనపు విలువను జోడిస్తుంది. ₹5000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, 30 నెలల వరకు ఫ్లెక్సిబుల్ EMI ఎంపికలు, 3 సంవత్సరాల వారంటీతో, సామ్‌సంగ్ పెద్ద స్క్రీన్‌ను ఇంటికి తీసుకురావడానికి ఇంతకంటే మంచి సమయం ఎప్పుడూ లేదు.
 
ప్రీమియం డిజిటల్ ఉపకరణాలపై స్మార్ట్ సేవింగ్స్
స్మార్ట్, శక్తి-ఆదా ఉపకరణాలతో సామ్‌సంగ్ ఇళ్లను పునర్నిర్వచించుకుంటోంది. డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్‌పై 46% వరకు తగ్గింపు, 20 సంవత్సరాల వారంటీతో రిఫ్రిజిరేటర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వినియోగదారులు సొగసైన బెస్పోక్ ఏఐ సిరీస్‌ను ఎంచుకున్నా లేదా విశాలమైన సైడ్-బై-సైడ్ మోడళ్లను ఎంచుకున్నా, సామ్‌సంగ్ రిఫ్రిజిరేటర్లు ఆధునిక జీవనశైలికి అనుగుణంగా ఉంటాయి.
 
సామ్‌సంగ్ వాషింగ్ మెషీన్లు డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ మోటార్ పై 48% వరకు తగ్గింపు, 20 సంవత్సరాల వారంటీతో వస్తాయి. ఎంపికలలో పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ ఫ్రంట్ లోడ్ లేదా టాప్ లోడ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, ఇవి శక్తి వంతమైన, ఏఐ- ఆధారిత క్లీనింగ్‌ను తగ్గిన శక్తి వినియోగంతో అందిస్తాయి.
 
వంటగది అప్‌గ్రేడ్‌ల కోసం, సామ్‌సంగ్ మైక్రోవేవ్‌లు సిరామిక్ ఎనామెల్ కేవిటీపై 39% వరకు తగ్గింపు,  10 సంవత్సరాల వారంటీని అందిస్తాయి. మన్నిక మరియు సొగసైన డిజైన్‌ను మిళితం చేస్తాయి. వేడిని తట్టుకోవడానికి, ఎంపిక చేసిన విండ్‌ఫ్రీ ఎయిర్ కండిషనర్లు 48% వరకు తగ్గింపుతో, 5-స్టార్ మోడళ్లపై ఉచిత ఇన్‌స్టాలేషన్, 5 సంవత్సరాల సమగ్ర వారంటీతో లభిస్తాయి.
 
సౌకర్యవంతమైన ఫైనాన్సింగ్ & ఉత్తేజకరమైన క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌లు
ఈ పండుగ సీజన్‌లో సామ్‌సంగ్ అప్‌గ్రేడ్‌లను సులభతరం చేస్తోంది. HDFC, SBI, ఇతర ప్రముఖ బ్యాంక్ కార్డులతో చెల్లించేటప్పుడు వినియోగదారులు 27.5% వరకు క్యాష్‌బ్యాక్ (₹55,000 వరకు) పొందవచ్చు. బజాజ్ ఫైనాన్స్ ద్వారా అన్ని ఉత్పత్తుల వర్గాలలో దీర్ఘకాలిక EMI ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, టీవీలు,  ఉపకరణాలకు 30 నెలల వరకు ప్లాన్‌లు ఉన్నాయి. ఎంపిక చేసిన డిజిటల్ ఉపకరణాలపై ప్రత్యేక EMI ఆఫర్లు నెలకు ₹1290 నుండి ప్రారంభమవుతాయి, దీని వలన వినియోగదారులు ప్రీమియం టెక్నాలజీని ఇంటికి సుల భంగా తీసుకురావచ్చు.

Balakrishna: చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ సినిమాలు ఆగిపోవడానికి వారే కారకులా!

Balakrishna: చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ సినిమాలు ఆగిపోవడానికి వారే కారకులా!ఈమధ్య అగ్రహీరోల సినిమాలు దసరానాడు ప్రారంభోత్సవాలు జరగనున్నాయని ప్రకటించారు నిర్మాణ సంస్థలు. కానీ అవి కార్యరూపం దాల్చలేదు. అందుకు రకరకాల కారణాలు చెబుతున్నా అసలు కారణంవేరుగా వుందని సినివర్గాలు తెలియజేస్తున్నారు. నటీనటులును ఎవరినైనా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ అనుభవం వున్న టెక్నీషియన్లు దొరకడం కష్టంగా వుందని తెలుస్తోంది.

Naga Shaurya: మాస్ హీరోగా నిలబడేందుకు కష్టపడుతున్న నాగ శౌర్య

Naga Shaurya: మాస్ హీరోగా నిలబడేందుకు కష్టపడుతున్న నాగ శౌర్యహీరో నాగ శౌర్య రెండు సినిమాలు మినహా పెద్దగా ఆడిందిలేదు. కొన్ని మాస్ ఇమేజ్ తో సినిమాలు చేసినా బెడిసికొట్టింది. అయినా మరోసారి అటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కాకపోతే వినోదం కూడా మేళవించి నటుడిగా నిలబడాలని కంకణం కట్టుకున్నారు. పెండ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆయన నటిస్తున్న చిత్రం బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్. నూతన దర్శకుడు రామ్ దేసినా (రమేష్) దర్శకత్వంలో శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

Raghav Juyal: నాని ప్యారడైజ్ లో బాలీవుడ్ నటుడు రాఘవ్ జుయల్ ప్రవేశం

Raghav Juyal: నాని ప్యారడైజ్ లో బాలీవుడ్ నటుడు రాఘవ్ జుయల్ ప్రవేశంనాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్ లో దసరా తర్వాత చేస్తున్న చిత్రం ప్యారడైజ్. షూటింగ్ చిత్రీకరణ సాగుతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలో విలన్ గా మోహన్ బాబు ప్రవేశించారు. షూటింగ్ కూడా ఆయనపై చిత్రీకరించారు. తాజాగా ఇందులో మరో కీలక పాత్రను డెహ్రాడూన్ కు చెందిన నటుడు, కొరియోగ్రాఫర్ రాఘవ్ జుయల్ నటిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ద్రీవీకరిస్తూ దర్శకుడు ప్యారడైజ్ కార్యాలయంలో జుయల్ కు సీన్ వివరిస్తున్న ఫొటోను షేర్ చేశారు. మోహన్ బాబు కొడుకుగా నటిస్లున్నాడా అనేది తెలియాల్సి వుంది.

Prabhas: రాజా సాబ్ ట్రైలర్ కు రెస్పాన్స్ - యూరప్ లో ప్రభాస్ తో రెండు పాటల చిత్రీకరణ

Prabhas: రాజా సాబ్ ట్రైలర్ కు రెస్పాన్స్ - యూరప్ లో ప్రభాస్ తో రెండు పాటల చిత్రీకరణరెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ రాజా సాబ్ ట్రైలర్ రీసెంట్ గా రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది. 40 మిలియన్ల ప్యూస్ కు పైగా వచ్చిందని చిత్ర యూనిట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది. అదే విధంగా ప్రభాస్ తోపాటు హీరోయిన్లపై రెండు పాటల చిత్రీకరణ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం దర్శకుడు మారుతీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాత ఎస్.కె.ఎన్. యూరప్ వెలుతున్న పొటోలను షేర్ చేశారు. మరో వైపు చిత్రీకరణ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఇంకోవైపు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా సాగుతున్నాయి.

Suman: రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో ఉదయ భాస్కర వాగ్దేవి డైరెక్టన్ లో మహానాగ

Suman: రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో ఉదయ భాస్కర వాగ్దేవి డైరెక్టన్ లో మహానాగభీమవరం టాకీస్ వారి 15 చిత్రాల్లో ఒకటైన మహానాగ రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలైంది. సీనియర్ హీరో సుమన్, హీరో రమాకాంత్, హీరోయిన్ శ్రావణి ముప్పిరాల (తొలి పరిచయం)పై చిత్రీకరించిన ముహూర్తపు సన్నివేశానికి నిర్మాతల మండలి అధ్యక్షుడు కె.ఎల్.దామోదర ప్రసాద్ క్లాప్ కొట్టగా... ప్రముఖ దర్శకులు రేలంగి నరసింహారావు గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
