పండుగ సీజన్ కోసం 4-గంటల ఇన్స్టాలేషన్- డెమో సర్వీస్ను ప్రారంభించిన సామ్సంగ్
భారతదేశ అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్సంగ్ వినియోగదారులకు సజావుగా, ఆందోళన లేని పండుగ షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడిన తన 4-గంటల సూపర్ఫాస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్- డెమో సర్వీస్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమం కింద వినియోగదారులు అభ్యర్థనను నమోదు చేసిన 4 గంటల్లోపు(మునిసిపల్ పరిమితుల్లో) తమ సరికొత్త సామ్సంగ్ ఉత్పత్తులను(రిఫ్రిజిరేటర్, వాషింగ్ మెషిన్, ఎయిర్ కండిషనర్, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్, టీవీ) ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. దీని అర్థం ఇక వాటి కోసం వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఆలస్యం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సంవత్సరంలో అత్యంత ప్రసిద్ధ సమయంలో వినోదం, సౌకర్యం, సౌలభ్యాన్ని తక్షణమే పొందవచ్చు.
అనుభవానికి తోడుగా, సామ్సంగ్ యొక్క నిపుణులైన సర్వీస్ ఇంజనీర్లు ప్రతి ఉత్పత్తి యొక్క వ్యక్తిగతీకరించిన ప్రదర్శనను అందిస్తారు. ఇది కొనుగోలుదారులు అధునాతన ఫీచర్లు, చిట్కాలు, స్మార్ట్ వినియోగ ఆలోచనలను కనుగొనడంలో సహాయపడుతుంది. ప్రతి పరికరాన్ని మొదటి రోజు నుండే పూర్తి స్థాయిలో ఆస్వాదించేలా చూడటం దీని లక్ష్యం.
కస్టమర్లు తమ కొత్త పరికరాలను సామ్సంగ్ స్మార్ట్ థింగ్స్ పర్యావరణ వ్యవస్థకు కనెక్ట్ చేయడంపై కూడా మార్గ నిర్దేశం చేయబడతారు. తద్వారా వారు ఇంట్లో లేదా కార్యాలయంలో తెలివిగా జీవించడానికి ఉపకరణాలు, పరి కరాలను ఏకీకృతం చేయడానికి వీలు కల్పిస్తారు. సామ్సంగ్ స్మార్ట్ థింగ్స్ అనేది మరింత వ్యక్తిగతీకరించిన, సౌకర్యవంతమైన, మానవ-కేంద్రీకృత AI హోమ్ అనుభవాలను అందించడానికి పరికరాలను సజావుగా కనెక్ట్ చేసే యాప్.
పండుగలు అంటే సెటప్ల కోసం వేచి ఉండటం కాదు, కలిసికట్టుగా వేడుక చేసుకోవడం. మా 4-గంటల సూపర్ ఫాస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ & డెమో సర్వీస్తో, మేం మా కస్టమర్ల సమయం, సౌలభ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. ఇది మా సర్వీస్ బృందాల నైపుణ్యంతో ప్రతి కొత్త కొనుగోలు అదే రోజు సిద్ధంగా ఉండేలా చేస్తుంది అని సామ్సంగ్ ఇండియా కస్టమర్ శాటిస్ఫ్యాక్షన్ వీపీ సునీల్ కుటిన్హా అన్నారు.