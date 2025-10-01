బుధవారం, 1 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 1 అక్టోబరు 2025 (16:39 IST)

పండుగ సీజన్ కోసం 4-గంటల ఇన్‌స్టాలేషన్- డెమో సర్వీస్‌ను ప్రారంభించిన సామ్‌సంగ్

భారతదేశ అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్‌సంగ్ వినియోగదారులకు సజావుగా, ఆందోళన లేని పండుగ షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడిన తన 4-గంటల సూపర్‌ఫాస్ట్ ఇన్‌స్టాలేషన్- డెమో సర్వీస్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమం కింద వినియోగదారులు అభ్యర్థనను నమోదు చేసిన 4 గంటల్లోపు(మునిసిపల్ పరిమితుల్లో) తమ సరికొత్త సామ్‌సంగ్ ఉత్పత్తులను(రిఫ్రిజిరేటర్, వాషింగ్ మెషిన్, ఎయిర్ కండిషనర్, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్, టీవీ) ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. దీని అర్థం ఇక వాటి కోసం వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఆలస్యం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సంవత్సరంలో అత్యంత ప్రసిద్ధ సమయంలో వినోదం, సౌకర్యం, సౌలభ్యాన్ని తక్షణమే పొందవచ్చు.
 
అనుభవానికి తోడుగా, సామ్‌సంగ్ యొక్క నిపుణులైన సర్వీస్ ఇంజనీర్లు ప్రతి ఉత్పత్తి యొక్క వ్యక్తిగతీకరించిన ప్రదర్శనను అందిస్తారు. ఇది కొనుగోలుదారులు అధునాతన ఫీచర్లు, చిట్కాలు, స్మార్ట్ వినియోగ ఆలోచనలను కనుగొనడంలో సహాయపడుతుంది. ప్రతి పరికరాన్ని మొదటి రోజు నుండే పూర్తి స్థాయిలో ఆస్వాదించేలా చూడటం దీని లక్ష్యం.
 
కస్టమర్లు తమ కొత్త పరికరాలను సామ్‌సంగ్ స్మార్ట్ థింగ్స్ పర్యావరణ వ్యవస్థకు కనెక్ట్ చేయడంపై కూడా మార్గ నిర్దేశం చేయబడతారు. తద్వారా వారు ఇంట్లో లేదా కార్యాలయంలో తెలివిగా జీవించడానికి ఉపకరణాలు, పరి కరాలను ఏకీకృతం చేయడానికి వీలు కల్పిస్తారు. సామ్‌సంగ్ స్మార్ట్ థింగ్స్ అనేది మరింత వ్యక్తిగతీకరించిన, సౌకర్యవంతమైన, మానవ-కేంద్రీకృత AI హోమ్ అనుభవాలను అందించడానికి పరికరాలను సజావుగా కనెక్ట్ చేసే యాప్.
 
పండుగలు అంటే సెటప్‌ల కోసం వేచి ఉండటం కాదు, కలిసికట్టుగా వేడుక చేసుకోవడం. మా 4-గంటల సూపర్‌ ఫాస్ట్ ఇన్‌స్టాలేషన్ & డెమో సర్వీస్‌తో, మేం మా కస్టమర్ల సమయం, సౌలభ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. ఇది మా సర్వీస్ బృందాల నైపుణ్యంతో ప్రతి కొత్త కొనుగోలు అదే రోజు సిద్ధంగా ఉండేలా చేస్తుంది అని సామ్‌సంగ్ ఇండియా కస్టమర్ శాటిస్ఫ్యాక్షన్ వీపీ సునీల్ కుటిన్హా అన్నారు.

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?ఎప్పుడూ రాత్రి పూట ఇడ్లీ, దోసె, చపాతీలను తీసుకుంటూ వుంటారు. అయితే బియ్యం పిండితో చేసిన ఇడ్లీ, దోసెలు కాకుండా గోధుమ చపాతీలు కాకుండా కూరగాయలతో పాటు చపాతీలు తీసుకోవచ్చు. ఇంకా రాగిపిండితో చేసిన ఆహార పదార్థాలను రాత్రిపూట తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారు. అయితే ఈ ఆహారాన్ని రాత్రి 8 గంటలకు ముందే తీసుకోవాలి. అప్పుడు సులభంగా జీర్ణం అవుతుంది. రాగిలో ఇనుము, పీచు పదార్థాలు వుండటం వల్ల డయాబెటిస్ దరిచేరదు. ఇందులో కెలోరీలు తక్కువ. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. అందుకే రాత్రిపూట రాగిదోసె లేదా రాగి చపాతీలు తీసుకోవాలి.

నాట్స్ మిస్సౌరీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం

నాట్స్ మిస్సౌరీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరంమిస్సౌరీ: సమాజ సేవలో మేము సైతం అంటూ ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. దీనిలో భాగంగానే సెయింట్ లూయిస్‌లోని మహాత్మా గాంధీ సెంటర్‌లో నిర్వహించిన ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఉచిత ఫ్లూ టీకా కార్యక్రమం ఎంతోమంది తెలుగువారితో పాటు స్థానికులకు ఉపయోగపడింది. ఈ వైద్య శిబిరంలో రోగులకు నాట్స్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సుధీర్ అట్లూరి స్వచ్ఛందంగా వైద్య సేవలు అందించారు. ఫ్లూ టీకాలను ఉచితంగా అందించడంలోడాక్టర్ ఏజే కీలక పాత్ర పోషించారు.

మాతృభూమిపై మమకారాన్ని చాటిన వికసిత భారత్ రన్

మాతృభూమిపై మమకారాన్ని చాటిన వికసిత భారత్ రన్ప్రవాస భారతీయులంతా వికసిత్ భారత్ రన్‌లో కలిసి అడుగులు వేసి జన్మభూమిపై మమకారాన్ని చూపెట్టారు. భారతీయ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ, న్యూయార్క్ లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ మద్దతుతో న్యూజెర్సీలోని శ్రీ శివ విష్ణు ఆలయం సాయిదత్త పీఠం ఈ రన్‌ను ఘనంగా నిర్వహించింది. ఎడిసన్‌లోని ఓక్ ట్రీ రోడ్‌లోని ఆలయ పార్కింగ్ ప్రాంగణం నుంచి రన్ ప్రారంభమై, భారత ఐక్యత, ప్రగతిని ప్రతిబింబించింది. భారతదేశం 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశగా చేస్తున్న చారిత్రక ప్రయాణాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే వేదికగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది. ప్రవాస భారతీయుల ఉత్సాహం పరవళ్ళు తొక్కింది.

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలుఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.
