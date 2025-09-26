భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్సంగ్, పండుగ సీజన్లో ట్రెండీ స్మార్ట్ఫోన్లను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వినియోగదారుల కోసం గెలాక్సీ A56 5G, గెలాక్సీ A36 5Gకి యువతను ఆకట్టుకునే రంగులను జోడించినట్లు ఈరోజు ప్రకటించింది. గెలాక్సీ A56 5G ఇప్పుడు ఆసమ్ పింక్ రంగులో, గెలాక్సీ A36 5G ఆసమ్ లైమ్ రంగులో అందుబాటులో ఉన్నాయి, వినియోగదారులకు మరిన్ని ఎంపికలను అందిస్తున్నాయి.
గెలాక్సీ A56 5G, గెలాక్సీ A36 5Gతో, సామ్సంగ్ మా ఫ్లాగ్షిప్ పరికరాల నుండి అత్యంత ఇష్టపడే AI ఆవిష్కరణలను ప్రజాస్వామ్యీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. పరిమిత కాలం వరకు, కస్టమర్లు గెలాక్సీ A56 5G, గెలాక్సీ A36 5Gపై జీరో డౌన్ పేమెంట్, జీరో వడ్డీ, జీరో అవాంతరాలను ఆస్వాదించవచ్చు, 5G అనుభవాలను గతంలో కంటే మరింత అందుబాటులోకి తెస్తుంది.
గెలాక్సీ A56 5G ప్రస్తుతం ఆసమ్ ఆలివ్, ఆసమ్ లైట్ గ్రే, ఆసమ్ గ్రాఫైట్ రంగులలో అందుబాటులో ఉండగా, గెలాక్సీ A36 5G ఆసమ్ లావెండర్, ఆసమ్ బ్లాక్, ఆసమ్ వైట్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంది. గెలాక్సీ A56 5G స్టైలిష్, ధృడమైన మెటల్ ఫ్రేమ్ను కలిగి ఉంది. కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్+ రక్షణతో కూడా వస్తుంది, ఇది ఈ విభాగంలో అత్యంత మన్నికైన స్మార్ట్ఫోన్లలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. కెమెరా సెటప్ బిగ్ పిక్సెల్ సెన్సార్తో వస్తుంది, ఇది వినియోగదారులు ప్రకాశవంతమైన ఫోటోలు బ్లర్-ఫ్రీ వీడియోలను తీయడానికి అనుమతిస్తుంది. రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు 50MP OIS మెయిన్, 12MP అల్ట్రా-వైడ్, 5MP మాక్రో, 12 MP ఫ్రంట్ కెమెరాలతో వస్తాయి, ఇవి వివిధ లైటింగ్ పరిస్థితులలో పదునైన, స్థిరమైన షాట్లను అందిస్తాయి. అధునాతన 4nm-ఆధారిత ఎక్సినోస్ 1580 ప్రాసెసర్తో పనిచేసే గెలాక్సీ A56 5G, మెరుగైన కూలింగ్ మరియు 12 GB వరకు RAM మరియు 256 GB స్టోరేజ్తో సున్నితమైన మల్టీ-టాస్కింగ్, స్ట్రీమింగ్, గేమింగ్ కోసం వస్తుంది. 1,200-నిట్ విజన్ బూస్టర్తో కూడిన పెద్ద 6.7-అంగుళాల FHD+ సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే, ఏ కాంతిలోనైనా ప్రకాశవంతమైన, లీనమయ్యే వీక్షణ అనుభవాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
గెలాక్సీ A56 5G మరియు గెలాక్సీ A36 5G, అధునాతన AI ఫంక్షన్లతో కూడిన సమగ్ర మొబైల్ AI సూట్ అయిన ఆసమ్ ఇంటెలిజెన్స్కు ధన్యవాదాలు, వినియోగదారులకు మెరుగైన ఫీచర్లను అందించడం కొనసాగిస్తున్నాయి. రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు జెమిని లైవ్తో వస్తాయి, ఇది గెలాక్సీ వినియోగదారులకు AIతో నిజ-సమయ దృశ్య సంభాషణలను అందిస్తుంది. గూగుల్తో సర్కిల్ టు సెర్చ్ ఫీచర్ వినియోగదారులు స్క్రీన్పై దేనినైనా చుట్టడం, హైలైట్ చేయడం లేదా నొక్కడం ద్వారా తక్షణమే శోధించడానికి అనుమతిస్తుంది, అయితే ఆబ్జెక్ట్ ఎరేజర్ ఫీచర్ నేపథ్య పరధ్యానాలను తొలగిస్తుంది, రోజువారీ పనులు మరియు ఫోటో ఎడిటింగ్ను అప్రయత్నంగా చేస్తుంది.
ధర- అత్యుత్తమ పండుగ ఆఫర్లు
గెలాక్సీ A56 5G ఇప్పుడు పరిమిత కాలం వరకు ₹4000 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్తో ₹35999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. గెలాక్సీ A36 5G పరిమిత కాల డిస్కౌంట్ ₹5000తో ₹25999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. 24-నెలల వరకు దీర్ఘకాల నో కాస్ట్ EMIతో, గెలాక్సీ A56 5G రోజుకు ₹50 మరియు గెలాక్సీ A36 5G రోజుకు ₹40 ధరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇతర పరిమిత-కాల పండుగ ఆఫర్లు
పరిమిత కాలం వరకు గెలాక్సీ A సిరీస్ పరికరాలపై ఆకర్షణీయమైన డీల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. కస్టమర్లు గెలాక్సీ A17 5Gని ₹17999కి 10 నెలల వరకు NBFC ఫైనాన్స్ ఎంపికలతో జీరో డౌన్ పేమెంట్, జీరో ప్రాసెసింగ్ ఫీజుతో కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా ₹1000 బ్యాంక్ లేదా UPI క్యాష్బ్యాక్ను పొందవచ్చు. అదనపు పండుగ బోనస్గా, కస్టమర్లు ఇప్పుడు గెలాక్సీ A56 5G, గెలాక్సీ A36 5G, గెలాక్సీ A26 5G, మరియు గెలాక్సీ A17 5G కొనుగోలు చేసినప్పుడు గెలాక్సీ బడ్స్ కోర్ను ₹3999కే (అసలు ధర ₹4999) పొందవచ్చు. ఇంతలో, అత్యంత సరసమైన 5G A సిరీస్ మోడల్ - గెలాక్సీ A06 5G – ఇప్పుడు మునుపెన్నడూ చూడని ధరలో - కేవలం ₹9899కే వస్తుంది. గెలాక్సీ A06 5G కొనుగోలుదారులు ఈ పరిమిత-కాల పండుగ డీల్లో భాగంగా ₹1399 విలువైన సామ్సంగ్ 25W ట్రావెల్ అడాప్టర్ను కేవలం ₹299కే పొందగలరు.