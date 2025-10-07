బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?
అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం.
అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
ఇందులో ఉండే అధిక ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. ఇది ప్రేగుల కదలికలను కూడా సులభతరం చేస్తుంది.
అలసందలకు తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది, కాబట్టి మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది చాలా మంచిది.
అలసందల్లో విటమిన్ A, విటమిన్ C వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి, వయసు పెరిగే కొద్దీ వచ్చే కంటి సమస్యలను తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.
అలసందల్లో ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి కండరాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. వీటిని కూర, సలాడ్, వడలు లేదా గుగ్గిళ్లు వంటి రకరకాల వంటకాల రూపంలో తీసుకోవచ్చు.