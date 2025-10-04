ఆదివారం, 5 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 4 అక్టోబరు 2025 (23:33 IST)

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

Peas
బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది.
 
బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. బఠాణీలు తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కలిగి ఉంటాయి, అంటే అవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తాయి. ఇది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు చాలా మంచిది.
 
బఠాణీలలో ఉండే మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతాయి. ఇది గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. బఠాణీలలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను ఎదుర్కొంటాయి. ఇవి కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు. బఠాణీలను కూరలు, సలాడ్‌లు, లేదా ఇతర స్నాక్స్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. ఇవి ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి చక్కని ఎంపిక

మనీ గేమింగ్ యాప్‌లను ప్రమోట్ చేస్తే సెలెబ్రిటీలకు రెండేళ్ల జైలు ఖాయం

మనీ గేమింగ్ యాప్‌లను ప్రమోట్ చేస్తే సెలెబ్రిటీలకు రెండేళ్ల జైలు ఖాయంభారత ప్రభుత్వం పీఆర్ఓజీ చట్టం కింద కొత్త మార్గదర్శకాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ నియమాలు ఎండార్స్‌లను జవాబుదారీగా ఉంచుతాయి. ఉల్లంఘనలపై చర్య తీసుకునేందుకు కేంద్రం ఓజీఏఐకి సివిల్ కోర్టు అధికారాన్ని కూడా ఇచ్చింది. దీని ప్రకారం ఈ మనీ గేమింగ్ యాప్‌లను ప్రమోట్ చేస్తే, రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, రూ. 50 లక్షల జరిమానా విధించే ప్రమాదం ఉంది.

ఇదేదో పేర్ని నాని చెప్పినట్లు కనబడుతోందే (video)

ఇదేదో పేర్ని నాని చెప్పినట్లు కనబడుతోందే (video)తెలుగుదేశం పార్టీ చీఫ్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు- జనసేన పార్టీ చీఫ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇద్దరినీ విడదీయడం ఎవ్వరివల్లా కాదని మాజీమంత్రి పేర్ని నాని అన్నారు. ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో పథకాన్ని ప్రారంభించేందుకు విజయవాడ సింగ్ నగర్ విచ్చేసిన సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ మధ్య సరదా సంభాషణ సాగినట్లు ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతోంది. ఆ వీడియోకి ఇటీవలే చంద్రబాబు-పవన్ స్నేహ బంధాన్ని ఎవ్వరూ విడగొట్టలేరని మాజీమంత్రి పేర్ని నాని చేసిన వ్యాఖ్యలతో జత చేసి సోషల్ మీడియాలో వదిలేసారు తమ్ముళ్లు. ఇది ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

DK Aruna: తెలంగాణ తొలి మహిళా ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నా: డీకే అరుణ

DK Aruna: తెలంగాణ తొలి మహిళా ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నా: డీకే అరుణఉమ్మడి పాలమూరు బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నట్లు బహిరంగంగా చెప్పారు. ప్రతి వ్యక్తికి ఒక లక్ష్యం ఉండాలని ఆమె ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. నేను ఇంత దూరం వచ్చినప్పుడు, నేను మరింత ముందుకు వెళ్లాలనుకుంటున్నాను అని ఆమె డీకే అరుణ అన్నారు. సీఎం కావాలని కోరుకోవడంలో తప్పు లేదని అరుణ పేర్కొన్నారు.

Hyderabad: ఈ-ఆటో పార్కింగ్ పొరపాటు.. ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు మృతి.. ఎలా?

Hyderabad: ఈ-ఆటో పార్కింగ్ పొరపాటు.. ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు మృతి.. ఎలా?హైదరాబాద్, అశోక్ నగర్‌లోని అమ్మ బాలమ్మ ఆలయం సమీపంలో విద్యుత్ డెలివరీ ఆటో ఈ-ఆటో విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టడంతో ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు మృతి చెందాడు. బాధితుడు, 4వ తరగతి చదువుతున్న పోతరాసు అక్షయ్ కుమార్ తన ఇంటి సమీపంలో ఆడుకుంటూ వున్నాడు. ఆలయం దగ్గర ఒక డెలివరీ వాహనాన్ని డ్రైవర్ పార్క్ చేశాడు. డ్రైవర్ వాహనాన్ని పార్క్ చేసి, మెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోయాడు. అక్షయ్ తన స్నేహితులతో ఆడుకుంటున్నప్పుడు. వాహనం కదలడం ప్రారంభిస్తుందని తెలియక పుష్ బటన్‌ను నొక్కాడు, ఆపై యాక్సిలరేటర్‌ను నొక్కాడు.

ఆటోలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్: మీతో ఇలా పక్కన కూర్చుని ప్రయాణం అస్సలు ఊహించలేదు సార్ (video)

ఆటోలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్: మీతో ఇలా పక్కన కూర్చుని ప్రయాణం అస్సలు ఊహించలేదు సార్ (video)ఆటో డ్రైవర్స్ సేవా పథకం కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఉండవల్లి నుంచి విజయవాడ సింగ్ నగర్ వరకూ ఆటోలో ప్రయాణించారు. ఆయనతో పాటు ఆటో డ్రైవర్ కుటుంబం కూడా ప్రయాణించారు. ఈ సందర్భంగా డ్రైవర్ భార్య మాట్లాడుతూ... మిమ్మల్ని సినిమాల్లో చూడటమే... మీతో ఇలా పక్కన కూర్చుని ప్రయాణం చేయడం అస్సలు ఊహించలేదు సార్ అంటూ తన ఆనందాన్ని వెలిబుచ్చింది. సింగ్ నగర్ వరకూ ఆటోలో ప్రయాణించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆటోలో ప్రయాణించినందుకు డ్రైవరుకి డబ్బులిచ్చారు.

Watch More Videos

Chiranjeevi: చెన్నైవెళుతున్న చిరంజీవి, వెంకటేష్

Chiranjeevi: చెన్నైవెళుతున్న చిరంజీవి, వెంకటేష్80వ దశకంలోని నటీనటులు అంతా కలిసి ఒకరోజు కలిసి తమ ఆనందాన్ని తన పార్టీలో పంచుకుంటుంటారు. గతంలో హైదరాబాద్ లో ఖుష్బూ, రాధిక, రాధ తదితరులంతా కలిసి కిట్టీ పార్టీలో పాల్గొన్నారు. ఇలా ప్రతి ఏడాది ఇలా ఏదో ఒక చోట కలిసి రీయూనియన్ గా తమలోని ఎనర్జీని పెంచుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే ఈసారి 80ల నాటి పునఃకలయిక చెన్నైలో జరగనుంది.

Vennela Kishore: వెన్నెల కిషోర్ పాడిన అనుకుందొకటిలే.. లిరికల్ సాంగ్

Vennela Kishore: వెన్నెల కిషోర్ పాడిన అనుకుందొకటిలే.. లిరికల్ సాంగ్యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు మూవీతో స్టార్ కమెడియన్ వెన్నెల కిషోర్ సింగర్ గా మారారు. ఈ చిత్రంలో ఆయన 'అనుకుందొకటిలే..' పాటను పాడటం విశేషం. "సంతాన ప్రాప్తిరస్తు" చిత్రంలో గర్భగుడి వెల్ నెస్ సెంటర్ నిర్వహించే డాక్టర్ భ్రమరం పాత్రలో వెన్నెల కిషోర్ నవ్వులు పంచనున్నారు. తన దగ్గరకు చికిత్స కోసం వచ్చిన కథానాయకుడికి ధైర్యం చెబుతున్న సందర్భంలో డాక్టర్ భ్రమరం పాత్ర నేపథ్యంగా 'అనుకుందొకటిలే..' పాటను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించారు.

Omkar: ఓంకార్ సారధ్యంలో రాజు గారి గది 4 శ్రీచక్రం ప్రకటన

Omkar: ఓంకార్ సారధ్యంలో రాజు గారి గది 4 శ్రీచక్రం ప్రకటనమిరాయ్ భారీ విజయం తర్వాత ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ మరో సినిమాటిక్ స్పెక్టికల్ రాజు గారి గది 4: శ్రీచక్రం తో రెడీ అవుతోంది. రాజు గారి గదిని కల్ట్ హారర్-కామెడీ ఫ్రాంచైజీగా మార్చిన విజనరీ ఫిల్మ్ మేకర్ ఓంకార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ నాల్గవ భాగం ఈ సిరీస్‌ను నెక్స్ట్ లెవల్ కి తీసుకెళ్లనుంది. దసరా శుభ సందర్భంగా ఈరోజు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఈ చిత్రాన్ని అనౌన్స్‌ చేసింది

Rakshit Atluri: అశ్లీలతకు తావు లేకుండా శశివదనే సినిమాను చేశాం: రక్షిత్ అట్లూరి

Rakshit Atluri: అశ్లీలతకు తావు లేకుండా శశివదనే సినిమాను చేశాం: రక్షిత్ అట్లూరిరక్షిత్ అట్లూరి, కోమలి ప్రసాద్ జంటగా నటించిన చిత్రం శశివదనే. అహితేజ బెల్లంకొండ, అభిలాష్ రెడ్డి గోడల సినిమాను నిర్మించారు. సాయి మోహన్ ఉబ్బన దర్శకత్వం వహించారు. అక్టోబర్ 10న రిలీజ్ కానున్న ఈ మూవీ శనివారం నాడు చిత్రం గురించి చిత్ర యూనిట్ పలు విషయాలు తెలియజేసింది.

Rashmika: ప్రేమికులుగా మనం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ? అంటున్న రశ్మిక మందన్న

Rashmika: ప్రేమికులుగా మనం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ? అంటున్న రశ్మిక మందన్నరశ్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ రూపొందిస్తున్నారు. ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి నిర్మాతలుగా వ్యవహిస్తున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com