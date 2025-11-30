ఏపీకి పొంచివున్న దిత్వా ముప్పు... పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి దిత్వా తుపాను ముప్పు పొంచివుంది. ఈ కారణంగా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు ఈ రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఈ తుపాను కొనసాగుతోంది. ఈ కారణంగా రానున్న మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ తుపాను రాష్ట్రంలో తీరం దాటే అవకాశం లేకపోయినప్పటికీ తీరం వెంబడి కదులుతూ బలహీనపడనుందని దీని ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షాలు తప్పవని స్పష్టం చేసింది.
ఈ తుపాను ఉత్తర వాయువ్యం దిశగా కదులుతూ ఆదివారం ఉదయానికి ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ కోస్తా తీరాలకు సమీపంగా రానుంది. తుపాను ప్రభావంతో ఆదివారం నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు, ప్రకాశం, అన్నమయ్య, కడప జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. సోమ, మంగళవారాల్లో కూడా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
తీరం వెంబడి గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. సముద్రం అలజడిగా మారడంతో సోమవారం వరకు జాలర్లు వేటకు వెళ్లవద్దని విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం సూచించింది. కృష్ణపట్నం పోర్టుకు మూడో నంబరు, విశాఖ, మచిలీపట్నం, కాకినాడ సహా ఇతర పోర్టులకు రెండో నంబరు ప్రమాద హెచ్చరికలను కొనసాగిస్తున్నారు.