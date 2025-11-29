దిత్వా తుఫాను- నెల్లూరు, చిత్తూరు, కడప జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరద హెచ్చరికలు
దిత్వా తుఫాను ప్రభావం కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరు, చిత్తూరు, కడప అనే మూడు జిల్లాలు రాబోయే 24 గంటల్లో ఆకస్మిక వరదలను నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది. బంగాళాఖాతంలోని నైరుతి శ్రీలంక తీరంలో ఏర్పడిన తుఫాను ఉత్తర-వాయువ్య దిశలో వేగంగా కదులుతోంది.
ప్రస్తుతం శ్రీలంకలోని ట్రింకోమలీకి వాయువ్యంగా 80 కి.మీ, పుదుచ్చేరికి ఆగ్నేయంగా 330 కి.మీ, చెన్నైకి దక్షిణంగా 430 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.
దీని ప్రభావం కారణంగా, వాతావరణ శాఖ అధికారులు నెల్లూరు, చిత్తూరు, కడప జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరద హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. శనివారం మధ్యాహ్నం నుండి తీరప్రాంత ఆంధ్ర ప్రాంతాల వెంబడి గంటకు 50 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వారు తెలిపారు.