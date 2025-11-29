నెల్లూరులో హత్య.. పోలీసులకు నిందితులకు ఫైట్.. కాల్పులు.. ఇద్దరికి గాయాలు
నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు ప్రాంతంలో జరిగిన హత్య కేసులో నిందితులను అరెస్ట్ చేసే ఆపరేషన్ సందర్భంగా నిందితులు పోలీసులపై కత్తులతో దాడి చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. శుక్రవారం రాత్రి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సమీపంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రాత్రి వేళ కల్లూరుపల్లి హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో పెంచలయ్య అనే వ్యక్తి హత్యకు గురయ్యాడు. అనుమానితులు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సమీపంలో దాక్కున్నారని సమాచారం అందిన తర్వాత, వారిని అదుపులోకి తీసుకోవడానికి పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు.
ఈ ఆపరేషన్ సమయంలో, అనుమానితులు పోలీసు బృందంపై కత్తులతో దాడి చేశారని, కానిస్టేబుల్ ఆదినారాయణ ఈ ఘటనలో గాయపడ్డారని తెలుస్తోంది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, పోలీసులు కాల్పులు జరపగా, జేమ్స్ అనే నిందితుడి కాలికి గాయమైంది. గాయపడిన కానిస్టేబుల్, నిందితుడిని చికిత్స కోసం నెల్లూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ కేసులో ప్రమేయం ఉన్న మరో తొమ్మిది మంది నిందితులు ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారని, గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.