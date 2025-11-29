దిత్వా తుఫాను: నాలుగు రోజులు భారీ వర్షాలు.. తిరుపతి, చిత్తూరు, నెల్లూరుకు రెడ్ అలెర్ట్

దిత్వా తుఫాను ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దానికి ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ను తాకే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, ప్రకాశం, శ్రీ సత్యసాయి, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో శనివారం రాత్రి నుండి ఆదివారం ఉదయం వరకు వర్షపాతం పెరుగుతుందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.
తిరుపతి, చిత్తూరు, ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లాలకు ఆదివారం రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించబడింది. ప్రకాశం, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య అనే మూడు జిల్లాలకు ఆదివారం ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది. పల్నాడు, గుంటూరు, బాపట్ల, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
డిసెంబర్ 1వ తేదీ సోమవారం ప్రకాశం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో ఒకచోట భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు, తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, పల్నాడు, గుంటూరు, బాపట్ల, నంద్యాల, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం వెంబడి, వెలుపల 35-45 గంటకు 55 కిలోమీటర్ల వరకు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా రాయలసీమ, దక్షిణ తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒక మోస్తరు వరదలు సంభవించవచ్చని వాతావరణ సంస్థ అంచనా వేసింది.
ఐఎండీ సూచనను అనుసరించి, ప్రధాన కార్యదర్శి కె. విజయానంద్ శనివారం చిత్తూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, శ్రీ సత్యసాయి, నెల్లూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాల కలెక్టర్లతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వచ్చే మంగళవారం వరకు మత్స్యకారులు ఎవరూ సముద్రంలోకి చేపల వేటకు వెళ్లకూడదని ఆదేశించారు.