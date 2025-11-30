టీవీ రేటింగ్స్ కోసం బార్క్ ఉద్యోగికి రూ.100 కోట్ల లంచం.. కేరళలో కొత్త స్కామ్
కేరళ మీడియా రంగంలో సంచలనం చోటుచేసుకుంది. టీవీ రేటింగ్స్ కోసం బ్రాడ్కాస్ట్ ఆడియెన్స్ రీసెర్స్ కౌన్సిల్ - బార్క్ ఉద్యోగికి కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ స్థానిక టీవీ చానెల్ ఏకంగా రూ.100 కోట్ల మేరకు లంచాలు ఇచ్చిందని, ఈ మొత్తాన్ని క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో చెల్లించినట్టు ట్వింటీఫోర్ న్యూస్ అనే మరో చానెల్ ఓ సంచలన కథనాన్ని ప్రచురించింది.
ఈ కథనం మేరకు.. బార్క్ ఉద్యోగి ప్రేమ్నాథ్కు చెందిన ట్రస్ట్ వాలెట్ అనే మొబైల్ యాప్లోకి, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న టీవీ చానెల్ యాజమాన్యం యూఎస్డీటీ అనే క్రిప్టో కరెన్సీలో విడత వారీగా రూ.100 కోట్లు పంపించినట్టు తెలిపింది. ఇందుకు ప్రతిగా ప్రేమ్నాథ్.. ఏయే ప్రాంతాల్లో, ఏయే ఇళ్లలో రేటింగ్ మీటర్లు అమర్చారో పిన్కోడ్లతో సహా కీలక సమాచాన్ని ఆ చానెల్కు వారం ముందుగానే అందించేవాడని, ట్వంటీఫోర్ న్యూస్ ఆరోపించింది. దీనికి సంబంధించిన వాట్సాప్ చాట్, చెల్లింపుల స్క్రీన్ షాట్ను కూడా టెలికాస్ట్ చేసింది.
అయితే, ఈ ఆరోపణలను సదరు చానెల్ ఖండించింది. స్థానిక కేబుల్ ఆపరేటర్ తమ చానెల్ ల్యాండింగ్ పేజ్గా పెట్టడం వల్లే రేటింగ్స్ పెరిగాయని ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. కానీ, ఆ కేబుల్ ఆపరేటర్ కేవలం 20 వేల కనెక్షన్లు మాత్రమే ఉన్నాయని, 85 లక్షలు కనెక్షన్లు ఉన్న రాష్ట్రంలో ఇంత తక్కువ మంది చూడటం వల్ల రేటింగ్స్ ఎలా పెరుగుతాయని ఇతర చానెళ్లు ప్రశ్నిస్తున్నాయి.
వాణిజ్య ప్రకటనల కోసం టీవీ చానెళ్లు బార్క్ రేటింగ్స్పై ఆధారపడుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వ్యవహారం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. ఈ స్కామ్పై ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్కు కేరళ టెలివిజన్ ఫెడరేషన్ ఫిర్యాదు చేసింది. మరోవైపు బార్క్ కూడా ఓ స్వతంత్ర ఏజెన్సీతో ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.