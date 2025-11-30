జోరు వర్షంలోనూ తిరుమలకు పోటెత్తిన భక్తులు.. సర్వదర్శన సమయం 15 గంటలు
దిత్వా తుపాను కారణంగా తిరుపతి జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. అయినప్పటికీ శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు తిరుమల కొండకు పోటెత్తారు. వారాంతం కావడంతో భక్తులు భారీగా కొండపైకి తరలివచ్చారు. దీంతో 14 కంపార్టుమెంట్లలో దర్శనం కోసం వేచిఉన్నారు. దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ భక్తులు మాత్రం ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా వచ్చారు. దీంతో సర్వదర్శనానికి ఏకంగా 15 గంటల సమయం పడుతోందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన్ అధికారులు వెల్లడించారు.
మరోవైపు, శనివారం ఒక్కరోజే ఏకంగా 79,791 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు. భక్తులు సమర్పించిన కానుకల ద్వారా శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.73 కోట్లుగా వచ్చినట్టు తితిదే వెల్లడించింది. తుపాను కారణంగా కురుస్తున్న వర్షాలు, కొండపై చల్లని వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ భక్తులు విశ్వాసం ముందు ఇవేవీ అడ్డుకాలేదు. గోవింద నాస్మరణతో ఏడు కొండలు మార్మోగిపోతున్నాయి.
భక్తులు సైతం ఏమాత్రం చిరాకు పడకుండా ప్రశాంతంగా కంపార్టుమెంట్లలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి చూస్తున్నారు. అలాగే, భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా తితిదే అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కంపార్టుమెంట్లలో వేచివున్న భక్తులకు తాగునీరు, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.