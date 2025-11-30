వైకాపా లీగల్ సెల్ న్యాయవాది బాగోతం.. మహిళలతో అసభ్య నృత్యాలు..
గత వైకాపా ఐదేళ్ల పాలనలో ఆ పార్టీకి చెందిన నేతలు విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించారు. కింది స్థాయి నుంచి మంత్రుల వరకు ఇష్టారాజ్యాంగా నడుచుకున్నారు. భారత రాజ్యాంగాన్ని పాతిరేసి, వైకాపా రాజ్యాంగాన్ని రచించుకుని చెలరేగిపోయారు. అలాంటి నేతల పాపాలు పండాయి. వారు చేసిన పాపాలకు సంబంధించిన వీడియోలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా వైకాపా న్యాయవాద విభాగానికి చెందిన ఓ న్యాయవాది మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ, నృత్యాలు చేసిన వీడియోలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఓ విడాకుల కేసులో న్యాయ సలహా తీసుకోవడానికి వచ్చిన ఓ మహిళతో వైకాపా న్యాయవాది వెంకటేష్ శర్మ అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. దీనిపై బాధిత మహిళ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు వివిధ సెక్షన్ల కింద మాచవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఈ క్రమంలో ఆయనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఓ గదిలో కొంతమంది యువతులతో వెంకటేష్ శర్మ అశ్లీల నృత్యాలు చేస్తూ వారిపై కరెన్సీ నోట్లను వెదజల్లుతూ చిల్లర వేషాలకు పాల్పడ్డారు. అలాగే, మరో వీడియోలో మంచంపై పడుకుని ఒంటిపై కరెన్సీ నోట్ల కట్టలతో విన్యాసాలు చేస్తున్నారు. ఈ రెండు వీడియోలు ఇపుడు వైరల్ కావడంతో పోలీసులు వాటిపై దృష్టిసారించి లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నారు.