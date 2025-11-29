తిరుమల శ్రీవారిదే భారం అంటూ తలపై మోయలేని భారంతో మెట్లెక్కుతూ మహిళ (video)
కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కలియుగ దైవం ఆ శ్రీ వేంకటేశ్వరుడని భక్తులు సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తారు. మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు తిరుమలకు కాలి నడకన వెళ్లేవారు లక్షల్లో వుంటారు. ఐతే ఇలా కాలి నడకన వెళ్లే భక్తులకు మార్గమధ్యంలో తినేందుకు అక్కడక్కడా మెట్లపైన తినుబండారాలు అమ్మేవారు కనబడుతుంటారు. ఐతే వాటిని ఆ మెట్ల మార్గంలోకి ఎలా తీసుకువస్తారా అనే సందేహం కొందరికి కలుగుతుంటుంది.
ఈ సందేహానికి సమాధానమే తిరుమల శ్రీవారి మెట్లమార్గంలో తలపై భారాన్ని పెట్టుకుని అడుగు తీసి అడుగు వేసుకుంటూ మెట్లు ఎక్కుతున్న మహిళ. తన కుటుంబాన్ని పోషించేందుకు ఆమె పడుతున్న శ్రమ అసమాన్యం. ఆ తిరుమలేశుడిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చే భక్తులకు ఆమె ఇలా ఎంతో కష్టించి తీసుకువస్తున్న పదార్థాలు ఆకలితీరుస్తుంటాయి. ఈ కష్టజీవి కుటుంబానికి ఆ తిరుమలేశుని ఆశీస్సులు నిండుగా దక్కాలని కోరుకుందాము.