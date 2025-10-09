Marriage Rumors: పెళ్లికి రెడీ అవుతున్న త్రిష.. చండీగఢ్ వ్యాపారవేత్తతో డుం.. డుం.. డుం..?
త్రిష పెళ్లి పుకార్లు మరోసారి సోషల్ మీడియాను కుదిపేశాయి. ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమె పెళ్లికి ఆమోదం తెలిపారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. గతంలో, ఆమె వ్యాపారవేత్త వరుణ్ మణియన్తో నిశ్చితార్థం జరిగింది. కానీ అది జరగలేదు. అప్పటి నుండి, త్రిష పూర్తిగా తన నటనా జీవితంపై దృష్టి పెట్టింది.
అప్పటి నుంచి ఒంటరిగా వుండిపోవాలని త్రిష భావించింది. అయితే తాజాగా త్రిష వివాహం గురించి తన మనసు మార్చుకుందా? అన్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఇటీవల ఈ పుకార్లకు త్రిష స్పందించింది. సరైన వ్యక్తి దొరికితే తాను పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పింది కానీ సరైన సమయం ఇంకా రాలేదని చెప్పింది.
ప్రస్తుతానికి, ఆమె ఒంటరిగా ఉండటం మరియు తన పని, వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలపై దృష్టి సారించడం సంతోషంగా ఉంది. ఆమె తల్లిదండ్రులు చండీగఢ్కు చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్తను కనుగొన్నారని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి, అతను ఇటీవల ఆస్ట్రేలియా నుండి భారతదేశానికి తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించాడు. అతని కుటుంబానికి త్రిష తల్లిదండ్రుల గురించి బాగా తెలుసు అని చెబుతున్నారు.
అయితే, ఈ వాదనల వెనుక నిజం అస్పష్టంగానే ఉంది. ఇంతలో, త్రిష తన సినిమా కమిట్మెంట్లతో బిజీగా ఉంది. ఆమె చిరంజీవితో విశ్వంభర, తమిళ చిత్రం కరుప్పులో పనిచేస్తోంది. దక్షిణాదిలో అగ్ర హీరోయిన్గా ముద్ర వేసుకున్న త్రిష.. కొత్త అవకాశాలతో హిందీలోకి తిరిగి రావాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.