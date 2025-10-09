గురువారం, 9 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. గుసగుసలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 9 అక్టోబరు 2025 (17:49 IST)

Marriage Rumors: పెళ్లికి రెడీ అవుతున్న త్రిష.. చండీగఢ్‌ వ్యాపారవేత్తతో డుం.. డుం.. డుం..?

Trisha
Trisha
త్రిష పెళ్లి పుకార్లు మరోసారి సోషల్ మీడియాను కుదిపేశాయి. ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమె పెళ్లికి ఆమోదం తెలిపారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. గతంలో, ఆమె వ్యాపారవేత్త వరుణ్ మణియన్‌తో నిశ్చితార్థం జరిగింది. కానీ అది జరగలేదు. అప్పటి నుండి, త్రిష పూర్తిగా తన నటనా జీవితంపై దృష్టి పెట్టింది. 
 
అప్పటి నుంచి ఒంటరిగా వుండిపోవాలని త్రిష భావించింది. అయితే తాజాగా త్రిష వివాహం గురించి తన మనసు మార్చుకుందా? అన్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఇటీవల ఈ పుకార్లకు త్రిష స్పందించింది. సరైన వ్యక్తి దొరికితే తాను పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పింది కానీ సరైన సమయం ఇంకా రాలేదని చెప్పింది. 
 
ప్రస్తుతానికి, ఆమె ఒంటరిగా ఉండటం మరియు తన పని, వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలపై దృష్టి సారించడం సంతోషంగా ఉంది. ఆమె తల్లిదండ్రులు చండీగఢ్‌కు చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్తను కనుగొన్నారని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి, అతను ఇటీవల ఆస్ట్రేలియా నుండి భారతదేశానికి తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించాడు. అతని కుటుంబానికి త్రిష తల్లిదండ్రుల గురించి బాగా తెలుసు అని చెబుతున్నారు. 
 
అయితే, ఈ వాదనల వెనుక నిజం అస్పష్టంగానే ఉంది. ఇంతలో, త్రిష తన సినిమా కమిట్‌మెంట్‌లతో బిజీగా ఉంది. ఆమె చిరంజీవితో విశ్వంభర, తమిళ చిత్రం కరుప్పులో పనిచేస్తోంది. దక్షిణాదిలో అగ్ర హీరోయిన్‌గా ముద్ర వేసుకున్న త్రిష.. కొత్త అవకాశాలతో హిందీలోకి తిరిగి రావాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు దూరం కానున్న బీజేపీ.. ఎందుకో తెలుసా?

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు దూరం కానున్న బీజేపీ.. ఎందుకో తెలుసా?జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నవంబర్ 11న జరగాల్సి ఉంది. ఫలితాలు నవంబర్ 14న ప్రకటించబడతాయి. సిట్టింగ్ బిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ ఆకస్మిక మరణంతో ఈ ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ప్రజల సానుభూతిని పొందాలనే ఆశతో బిఆర్ఎస్ గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీతను పోటీకి నిలిపింది. ఇతరులు పోటీకి దూరంగా ఉంటారని పార్టీ భావించింది. కానీ అది జరగలేదు.

కేసీఆరే అడిగినా బీఆర్ఎస్‌లోకి తిరిగి రాను.. కేటీఆర్‌కు వెన్నుపోటు తప్పదు.. కవిత

కేసీఆరే అడిగినా బీఆర్ఎస్‌లోకి తిరిగి రాను.. కేటీఆర్‌కు వెన్నుపోటు తప్పదు.. కవితఒకప్పుడు బీఆర్ఎస్‌లో ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ మాత్రమే తన ఏకైక నాయకురాలిగా చెప్పిన కల్వకుంట్ల కవిత ఇప్పుడు బలమైన ప్రకటన చేసింది. కేసీఆర్ వ్యక్తిగతంగా తనను తిరిగి రమ్మని కోరినా తాను బీఆర్ఎస్‌లోకి తిరిగి రానని ఆమె అన్నారు. కూతుళ్లు ఎప్పుడూ తల్లిదండ్రులపై పగ పెంచుకోరని, కానీ వారు గాయపడినప్పుడు అది ఎక్కువ కాలం ఉంటుందని కవిత అన్నారు.

తెలంగాణ మద్యం టెండర్ ప్రక్రియలో భారీగా తగ్గిన దరఖాస్తులు

తెలంగాణ మద్యం టెండర్ ప్రక్రియలో భారీగా తగ్గిన దరఖాస్తులుతెలంగాణ మద్యం టెండర్ ప్రక్రియలో ఈ సంవత్సరం దరఖాస్తులు భారీగా తగ్గాయి. గత సంవత్సరం 1.13 లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఈసారి ఎక్సైజ్ శాఖకు 1,581 దరఖాస్తులు మాత్రమే వచ్చాయి. పరిస్థితి చాలా తీవ్రంగా ఉండటంతో ఆ శాఖ ప్రజలను దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరుతూ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. అధికారులు మద్యం వ్యాపారాన్ని అత్యంత లాభదాయకమైన వ్యాపారాలలో ఒకటిగా కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అనేక దుకాణాలు ఖాళీగా ఉండటంతో, ప్రభుత్వం కొత్త అవుట్‌లెట్‌ల కోసం టెండర్లను ఆహ్వానించింది.

జగన్ పర్యటనలో ఝులక్ - టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న వైకాపా నేతలు

జగన్ పర్యటనలో ఝులక్ - టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న వైకాపా నేతలువైకాపా అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం పర్యటనలో గట్టి షాక్ తగిలింది. ఒకవైపు జగన్ పర్యటిస్తుండగానే వైకాపాకు చెందిన వెయ్యి మంది నేతలు, కార్యకర్తలు టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. జగన్ పర్యటన రోజునే వైకాపాకు చెందిన మాజీ చైర్ పర్సన్, వైస్ చైర్ పర్సన్‌లు వైకాపా ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసి టీడీపీలో చేరడం స్థానిక వైకాపా నేతల్లో కలకలం చెలరేగింది. ఒకవైపు పార్టీ అధినేత నర్సీపట్నంలో పర్యటనలో ఉన్న సమయంలో వెయ్యిమంది కార్యకర్తలు ఇలా పార్టీ ఫిరాయించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

శ్మశానంలో దొంగలు పడ్డారు.. కపాలం ఎత్తుకెళ్ళారు...

శ్మశానంలో దొంగలు పడ్డారు.. కపాలం ఎత్తుకెళ్ళారు...శ్మశానంలో దొంగలుపడ్డారు. వీరు మనిషి పుర్రె (కపాలం)ను ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని జల్‌గావ్‌ శ్మశానవాటికలో జరిగింది. చితిలో గాలించి మరీ కపాలం ఎత్తుకెళ్లారు. ముందురోజు సాయంత్రం ఓ వృద్ధురాలి మృతదేహాన్ని ఒంటిపై ఉన్న నగలను తీయకుండా ఖననం చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న కొందరు దొంగలు ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారు. తులం బంగారం కోసం ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగట్టడం విస్మయం కలిగిస్తోంది.

Watch More Videos

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలుప్రస్తుత ఒత్తిడి జీవితంలో ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ధ్యానంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను విడుదల చేస్తుంది మరియు స్థిరపరుస్తుంది. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను సడలిస్తుంది, మీ శరీరం ఒత్తిడి నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది గతాన్ని వీడటానికి, శాంతిలో మునిగిపోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మీరు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీకు శక్తినిస్తుంది. మీ ఉన్నత స్పృహను చేరుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు జీర్ణక్రియ సులభంగా జరగడానికి కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని పదార్థాలు కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి, గ్యాస్, ఉబ్బరం, గుండెలో మంట వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు తినకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేయించిన ఆహారాలు, ఫ్రైడ్ చికెన్, పిజ్జా, మరియు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారం వంటివి జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇవి గ్యాస్ సమస్యలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. పచ్చి మిరపకాయలు, హాట్ సాస్, అధిక మసాలాలు ఉన్న పదార్థాలు కడుపులో మంటను పెంచుతాయి.

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం. అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com