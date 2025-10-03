శుక్రవారం, 3 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 3 అక్టోబరు 2025 (09:53 IST)

నటి త్రిష, సీఎం స్టాలిన్ నివాసాలకు బాంబు బెదిరింపులు

stalin - trisha
సినీ నటి త్రిష, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ నివాసాలతో పాటు పలువురు సినీ రాజకీయ ప్రముఖుల నివాసాలకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి ఈ బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఈ వరుస బాంబు బెదిరింపులు తీవ్ర కలకలం సృష్టించాయి. 
 
సీఎం స్టాలిన్, నటి త్రిషతో సహా పలువురు ప్రముఖులే లక్ష్యంగా ఆగంతుకులు ఈ-మెయిల్ ద్వారా హెచ్చరికలు పంపడంతో నగరంలో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. అప్రమత్తమైన పోలీసులు, బాంబు స్క్వాడ్ బృందాలు రంగంలోకి దిగి విస్తృతంగా తనిఖీలు చేపట్టాయి.
 
సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ ఆళ్వార్‌పేటలోని నివాసం, నటి త్రిష తేనాంపేటలోని ఇల్లు, టి.నగర్‌లోని బీజేపీ రాష్ట్ర శాఖ ప్రధాన కార్యాలయానికి గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుంచి బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా రాజభవన్ (గవర్నర్ నివాసం), నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు ఎస్వీ శేఖర్ ఇళ్లను కూడా పేల్చివేస్తామని హెచ్చరించారు. 
 
ఈ బెదిరింపుల నేపథ్యంలో ఆయా ప్రాంతాలకు చేరుకున్న భద్రతా సిబ్బంది క్షుణ్ణంగా సోదాలు నిర్వహించారు. తనిఖీల అనంతరం ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు లభించకపోవడంతో ఇవన్నీ బూటకపు బెదిరింపులేనని నిర్ధారించి, అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
 
తమిళనాడులో కొంతకాలంగా ఇలాంటి బెదిరింపులు వస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇటీవల నటుడు, తమిళ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధినేత విజయ్ నీలంకరైలోని నివాసానికి కూడా ఇలాగే బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఇక నటుడు ఎస్వీ శేఖర్‌కు గత వారమే ఓసారి బెదిరింపు రాగా, తాజాగా మరోసారి హెచ్చరికలు పంపడం గమనార్హం. 

Karthik Raju: సరికొత్తగా విలయ తాండవం వుంటుందన్న కార్తీక్ రాజు

Karthik Raju: సరికొత్తగా విలయ తాండవం వుంటుందన్న కార్తీక్ రాజుకార్తీక్ రాజు, పార్వతి అరుణ్, పుష్ప ఫేమ్ జగదీష్ ప్రధాన పాత్రల్లో జీఎంఆర్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 1 గా మందల ధర్మా రావు, గుంపు భాస్కర రావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం విలయ తాండవం. ఈ మూవీకి వీఎస్ వాసు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దసరా సందర్భంగా ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్‌కి సంబంధించిన టైటిల్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి ఆకాష్ పూరి, భీమనేని శ్రీనివాసరావు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

Nani 34: నేచురల్ స్టార్ నాని, డైరెక్టర్ సుజీత్ కాంబినేషన్ చిత్రం ప్రారంభం

Nani 34: నేచురల్ స్టార్ నాని, డైరెక్టర్ సుజీత్ కాంబినేషన్ చిత్రం ప్రారంభంయాక్టర్ నాని తన #Nani34ని అనౌన్స్ చేశారు. ఇది ఒక అంబిషస్‌ సినీమాటిక్‌ జర్నీకి ఆరంభం. ఈ సినిమాకు ఓజీ ఫేమ్ డైరెక్టర్‌ సుజీత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ వెంకట్ బోయనపల్లి (నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌), అలాగే నాని స్వంత నిర్మాణ సంస్థ యూనానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ కలిసి నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ కాంబినేషన్‌ గ్రాండ్ స్కేల్ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌కి గ్యారంటీ ఇస్తోంది.

Pawan Kalyan : పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా పురుష చిత్రీకరణ పూర్తి

Pawan Kalyan : పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా పురుష చిత్రీకరణ పూర్తికళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు పురుష అనే సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్‌ అనే యువకుడు తెలుగు తెరకు పరిచయం అవుతున్నారు. వీరు ఉలవల దర్శకుడిగా పరిచయం కానున్నారు. వీరు ఉలవల ఇంతకు ముందు మళ్లీ రావా, జెర్సీ, మసూద చిత్రాలకు సహాయ దర్శకుడిగా పని చేసారు.

NBK 111: నందమూరి బాలకృష్ణ 111వ చిత్రం దసరా కు ముహూర్తం.. అక్టోబర్ 24న షూటింగ్

NBK 111: నందమూరి బాలకృష్ణ 111వ చిత్రం దసరా కు ముహూర్తం.. అక్టోబర్ 24న షూటింగ్నందమూరి బాలకృష్ణ హిస్టారికల్ ఎపిక్ #NBK111 ను ఆయన పుట్టినరోజున అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రం సెన్సేషనల్ హిట్ వీరసింహ రెడ్డి తర్వాత బాలకృష్ణ గోపీచంద్ మలినేనితో కలిసి చేస్తున్న రెండవ చిత్రం. ప్రస్తుతం ప్రతిష్టాత్మక పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్ పెద్దిని నిర్మిస్తున్న నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మాణంలో, #NBK111 ను వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్ పై భారీ స్థాయిలో నిర్మించనున్నారు.

RKSagar: నిజ జీవిత కథతో సింగరేణి కార్మికుల డ్రెస్ తో ఆర్.కె. సాగర్ చిత్రం ప్రారంభం

RKSagar: నిజ జీవిత కథతో సింగరేణి కార్మికుల డ్రెస్ తో ఆర్.కె. సాగర్ చిత్రం ప్రారంభంది 100 సినిమాతో రీసెంట్‌గా హిట్ కొట్టిన హీరో సాగర్ మరో వినూత్న ప్రాజెక్ట్‌తో ప్రేక్షకుల్ని అలరించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. సింగరేణి కార్మికుల జీవితాల్ని తెరపైకి తీసుకు వచ్చేందుకు సాగర్ ముందడుగు వేశారు. పాన్ ఇండియా వైడ్‌గా ఈ మూవీని ప్లాన్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించారు. సింగరేణి బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో చాలా తక్కువ చిత్రాలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

Watch More Videos

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?ఎప్పుడూ రాత్రి పూట ఇడ్లీ, దోసె, చపాతీలను తీసుకుంటూ వుంటారు. అయితే బియ్యం పిండితో చేసిన ఇడ్లీ, దోసెలు కాకుండా గోధుమ చపాతీలు కాకుండా కూరగాయలతో పాటు చపాతీలు తీసుకోవచ్చు. ఇంకా రాగిపిండితో చేసిన ఆహార పదార్థాలను రాత్రిపూట తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారు. అయితే ఈ ఆహారాన్ని రాత్రి 8 గంటలకు ముందే తీసుకోవాలి. అప్పుడు సులభంగా జీర్ణం అవుతుంది. రాగిలో ఇనుము, పీచు పదార్థాలు వుండటం వల్ల డయాబెటిస్ దరిచేరదు. ఇందులో కెలోరీలు తక్కువ. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. అందుకే రాత్రిపూట రాగిదోసె లేదా రాగి చపాతీలు తీసుకోవాలి.

నాట్స్ మిస్సౌరీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం

నాట్స్ మిస్సౌరీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరంమిస్సౌరీ: సమాజ సేవలో మేము సైతం అంటూ ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. దీనిలో భాగంగానే సెయింట్ లూయిస్‌లోని మహాత్మా గాంధీ సెంటర్‌లో నిర్వహించిన ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఉచిత ఫ్లూ టీకా కార్యక్రమం ఎంతోమంది తెలుగువారితో పాటు స్థానికులకు ఉపయోగపడింది. ఈ వైద్య శిబిరంలో రోగులకు నాట్స్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సుధీర్ అట్లూరి స్వచ్ఛందంగా వైద్య సేవలు అందించారు. ఫ్లూ టీకాలను ఉచితంగా అందించడంలోడాక్టర్ ఏజే కీలక పాత్ర పోషించారు.

మాతృభూమిపై మమకారాన్ని చాటిన వికసిత భారత్ రన్

మాతృభూమిపై మమకారాన్ని చాటిన వికసిత భారత్ రన్ప్రవాస భారతీయులంతా వికసిత్ భారత్ రన్‌లో కలిసి అడుగులు వేసి జన్మభూమిపై మమకారాన్ని చూపెట్టారు. భారతీయ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ, న్యూయార్క్ లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ మద్దతుతో న్యూజెర్సీలోని శ్రీ శివ విష్ణు ఆలయం సాయిదత్త పీఠం ఈ రన్‌ను ఘనంగా నిర్వహించింది. ఎడిసన్‌లోని ఓక్ ట్రీ రోడ్‌లోని ఆలయ పార్కింగ్ ప్రాంగణం నుంచి రన్ ప్రారంభమై, భారత ఐక్యత, ప్రగతిని ప్రతిబింబించింది. భారతదేశం 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశగా చేస్తున్న చారిత్రక ప్రయాణాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే వేదికగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది. ప్రవాస భారతీయుల ఉత్సాహం పరవళ్ళు తొక్కింది.

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలుఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com