Mumbai On High Alert: ముంబైలో 400 కిలోల ఆర్డీఎక్స్, వాహనాల్లో వాటిని అమర్చాం.. హై అలెర్ట్
ముంబై ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ రూమ్కు తన అధికారిక వాట్సాప్ నంబర్కు బాంబు పేలుడు బెదిరింపు సందేశం వచ్చింది. అనంత చతుర్దశి సందర్భంగా నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాలను పేల్చివేస్తామని ఆ సందేశం పంపాడు. ముంబై నగరం అంతటా వాహనాల్లో మానవ బాంబులు అమర్చబడి ఉన్నాయని, 400 కిలోల ఆర్డీఎక్స్తో కూడిన పెద్ద ఎత్తున దాడి జరుగుతుందని హెచ్చరించాడు. ఇది కోటి మందిని చంపేస్తుందని సందేశం పంపిన వ్యక్తి హెచ్చరించాడు.
ఈ బెదిరింపుపై క్రైమ్ బ్రాంచ్ దర్యాప్తు ప్రారంభించిందని, ఉగ్రవాద నిరోధక దళం (ఏటీఎస్), ఇతర సంస్థలకు కూడా సమాచారం అందించామని తెలిపారు. పాకిస్తాన్కు చెందిన జిహాదీ గ్రూపు సభ్యుడిగా తనను తాను పరిచయం చేసుకున్న కాల్ చేసిన వ్యక్తి, 14 మంది ఉగ్రవాదులు నగరంలోకి ప్రవేశించారని ఆరోపించాడు. సందేశం అందిన వెంటనే, పోలీసులు వివరాలపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. బెదిరింపులపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ముంబై పోలీసులు ఒక ప్రకటనలో, ముంబైలోని ట్రాఫిక్ పోలీసులకు వారి అధికారిక వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా బెదిరింపులు వచ్చాయని తెలిపారు. నగరం అంతటా 34 వాహనాల్లో 34 మానవ బాంబులు అమర్చారని, పేలుళ్లు ముంబై మొత్తాన్ని కదిలిస్తాయని బెదిరింపులో పేర్కొన్నారు.
లష్కర్-ఎ-జిహాదీ అని చెప్పుకునే ఆ సంస్థ, 14 మంది పాకిస్తానీ ఉగ్రవాదులు భారతదేశంలోకి ప్రవేశించారని చెబుతోందని పోలీసులు తెలిపారు. పేలుడు కోసం 400 కిలోల ఆర్డీఎక్స్ ఉపయోగించబడుతుందని బెదిరింపు సందేశంలో ఇంకా ఉంది.
ముంబై పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భద్రతను పెంచారు. అయితే మహారాష్ట్ర మంత్రి యోగేష్ కదమ్ ప్రజలు భయపడవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆందోళన చెందడానికి ఏమీ లేదు. ముంబై సురక్షితంగా ఉంది. విచారణ కొనసాగుతోంది అని ఆయన అన్నారు.
ముంబైలో 10 రోజుల పాటు జరిగే గణేష్ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి, చివరి రోజు శనివారం నగర వీధుల్లో లక్షలాది మంది తరలివచ్చే వారికి పోలీసులు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ బెదిరింపుల నేపథ్యంలో నగరంలో అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. కీలక ప్రదేశాలలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశామని, వివిధ ప్రదేశాలలో కూంబింగ్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నామని అధికారి తెలిపారు.