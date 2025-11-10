సోమవారం, 10 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 10 నవంబరు 2025 (17:33 IST)

Raviteja: రవితేజ కు ఎదురైన ప్రశ్నల సారాంశంతో భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి

Ravi Teja, Bhartha mahasayulaku viznapthi
Ravi Teja, Bhartha mahasayulaku viznapthi
మాస్ మహారాజా రవితేజ నటిస్తున్న RT 76 చిత్రానికి టైటిల్ ఖరారు చేశారు దర్శక నిర్మాతలు. దీనికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ ను విడుదలయింది. ఈ సినిమాకి భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి అనే పేరు పెట్టారు. సంక్రాంతి పండుగ వైబ్‌ ను అందిస్తుంది. ఈ చిత్రంలో రవితేజ పేరు రామ సత్యనారాయణ. ఇద్దరు హీరోయిన్ల నడుమ సాగే డ్రామా ఈ సినిమాలో కథగా చెప్పబడింది.
 
దర్శకుడు కిషోర్ తిరుమల వాయిస్ ఓవర్‌లో వివరించిన టెంపుల్ అనౌన్స్మెంట్ తో గ్లింప్స్ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ అనౌన్స్మెంట్ గురించి రవితేజ క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. 'నా జీవితంలోని ఇద్దరు ఆడాళ్లు నన్ను రెండు ప్రశ్నలు అడిగారు. సమాధానం కోసం చాలా ఆలోచించాను. గూగుల్ ఏఐ అన్నిటిని అడిగాను. మేబి వాటికి పెళ్లి కాకపోవడం వల్ల నన్ను ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ చేశాయి. అనుభవం ఉన్న మగాళ్ళని ముఖ్యంగా మొగుళ్ళని అడిగాను. ఆశ్చర్య పోయారే తప్పా ఆన్సర్ మాత్రం ఇవ్వలేకపోయారు. అలాంటి ప్రశ్న మిమ్మల్ని ఏ ఆడవాళ్లు ఆడకూడదని, పెళ్లయిన వాళ్ళకి నాలాంటి పరిస్థితి ఎదురవకూడదని కోరుకుంటూ.. మీ ఈ రామసత్యనారాయణ చెప్పేది ఏమిటంటే.. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'' అంటూ తనను రామ సత్యనారాయణగా పరిచయం చేసుకోవడం, భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి టైటిల్ రివిల్ కావడం అర్థరహితంగా వుంది.
 
రవితేజ చాలా రోజుల తర్వాత ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ ఎంటర్టైనర్ చేయడం రిఫ్రెషింగ్‌గా ఉంది. తన అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌తో తన వెర్సటిలిటీని ప్రజెంట్ చేశారు. దర్శకుడు కిషోర్ తిరుమల టచ్‌తో టైటిల్‌ ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్‌ కలిగించింది. గ్లింప్స్ చూస్తే సినిమా పక్కా ఎంటర్టైనింగ్‌గా, మనసుని హత్తుకునేలా ఉండబోతోందని అనిపిస్తోంది.
 
ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని భీమ్స్ సిసిరోలియో అందిస్తుండగా, సినిమాటోగ్రఫీ ప్రసాద్ మురెళ్ల, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత శ్రీకర్ ప్రసాద్ ఎడిటర్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఏఎస్ ప్రకాష్.  విజువల్స్ క్లాసీగా, గ్రాండుగా కనిపిస్తున్నాయి. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా సినిమా లైట్‌హార్ట్‌డ్ టోన్‌కి చక్కగా సరిపోయి, ఫన్‌ క్వోటెంట్‌ను మరింత పెంచుతోంది.
 
ప్రస్తుతం రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి పై ఒక ఎనర్జిటిక్ డ్యాన్స్ నంబర్‌ను హైదరాబాద్‌లో ప్రత్యేకంగా వేసిన సెట్‌పై చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ పాటకు శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు.
 
టైటిల్ గ్లింప్స్ ద్వారా, భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' 2026 సంక్రాంతి సందర్భంగా రిలీజ్ కానుందని మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇలాంటి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ కి సంక్రాంతి పర్ఫెక్ట్ సీజన్.  

సంక్రాంతి సందడి : రైళ్ళన్నీ ఫుల్.. వందేభారత్‌కు వెయిటింగ్

సంక్రాంతి సందడి : రైళ్ళన్నీ ఫుల్.. వందేభారత్‌కు వెయిటింగ్దేశంలో సంక్రాంతి సందడి మొదలైంది. ఈ పండుగకు తమ సొంతూర్లకు వెళ్లేందుకు ప్రయాణికులు ఇప్పటి నుంచే ముందస్తు రిజర్వేషన్ చేసుకుంటున్నారు. దీంతో విశాఖపట్నం వైపు వెళ్లే రైళ్లకు ఒక్కసారిగా డిమాండ్‌ పెరిగింది. ముందస్తు రిజర్వేషన్‌కు విండో తెరుచుకోవడంతోనే టికెట్లు హాట్‌కేకుల్లా అమ్ముడైపోయాయి. జనవరి 9వ తేదీకి (శుక్రవారం) సంబంధించిన టికెట్లు అప్పుడే పూర్తయిపోయాయి.

కర్నాటక సీఎం మార్పు తథ్యమా? సిద్ధూ లభించని కాంగ్రెస్ నేతల అపాయింట్మెంట్...

కర్నాటక సీఎం మార్పు తథ్యమా? సిద్ధూ లభించని కాంగ్రెస్ నేతల అపాయింట్మెంట్...కర్నాటక రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు అనివార్యంగా కనిపిస్తోంది. ఈ ఊహాగానాల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం పెద్దలు సమయం కేటాయించేందుకు నిరాకరించినట్టు సమాచారం. కర్నాటకలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు తథ్యమనే ప్రచారం గత కొంతకాలంగా విస్తృతంగా సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో సిద్ధరామయ్య, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ బెంగుళూరు - ఢిల్లీల మధ్య పర్యటిస్తున్నారు. నవంబరు నెలాఖరు నాటికి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మార్పు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం సాగుతోంది.

అమెరికాలో తీవ్ర దగ్గు, ఛాతినొప్పితో మృతి చెందిన ఏపీ బాపట్ల విద్యార్థిని

అమెరికాలో తీవ్ర దగ్గు, ఛాతినొప్పితో మృతి చెందిన ఏపీ బాపట్ల విద్యార్థినిఅమెరికాలో ఇటీవలే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న 23 ఏళ్ల భారతీయ విద్యార్థిని తీవ్రమైన దగ్గు, ఛాతీ నొప్పితో అనారోగ్యంతో మరణించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన రాజ్యలక్ష్మి యార్లగడ్డ, అలియాస్ రాజి, టెక్సాస్ ఏఅండ్ఎం యూనివర్సిటీ కార్పస్ క్రిస్టి నుండి ఇటీవల డిగ్రీ పొందినట్లు టెక్సాస్‌లోని డెంటన్ నగరంలో ఆమె బంధువు చైతన్య వైవీకే ప్రారంభించిన గోఫండ్‌మి ప్రచారంలో తేలింది.

అసెంబ్లీలో నిలబడి అధ్యక్షా అని సంబోధిస్తూ జగన్ మాట్లాడాలి : స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు

అసెంబ్లీలో నిలబడి అధ్యక్షా అని సంబోధిస్తూ జగన్ మాట్లాడాలి : స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడువైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇపుడు కేవలం ఒక ఎమ్మెల్యే మాత్రమేనని, ఆయనకు ఒక సాధారణ ఎమ్మెల్యేకు ఇచ్చిన సమయమే కేటాయిస్తామని ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ సీహెచ్.అయ్యన్నపాత్రుడు అభిప్రాయపడ్డారు. పైగా, జగన్ అసెంబ్లీకి వచ్చి నా ఎదుట నిలబడి అధ్యక్షా అని సంబోధించాలని స్పీకర్ అన్నారు.

మరో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ Morning star బస్సు అదుపు తప్పి గుంటలో పడింది (video)

మరో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ Morning star బస్సు అదుపు తప్పి గుంటలో పడింది (video)ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులు అంటే ఎంతో జాగ్రత్తగా నడుపుతుంటారని చెప్పుకునే మాటను ఇటీవల జరుగుతున్న ప్రమాదాలు చెరిపేస్తున్నాయి. మొన్న కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం మరవక ముందే ఇంకో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది. Morning star ట్రావెల్స్ బస్సు పల్నాడు జిల్లా రెడ్డిగూడెం వద్ద అదుపు తప్పి గుంతలోకి దూసుకెళ్లింది. ఐతే అక్కడ కాస్త ఇసుకు మెత్తగా వుండటంతో బస్సు కూరుకుపోయింది. దీనితో బస్సులో వున్న ప్రయాణికులు ఎమర్జెన్సీ డోర్ ద్వారా సురక్షితంగా బయటకు వచ్చారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 30 మంది ప్రయాణికులు వున్నారు. వరుస ప్రమాదాలతో ప్రయాణికులు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులు ఎక్కాలంటేనే బెంబేలెత్తిపోతున్నారు.

Watch More Videos

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?అధిక కొలెస్ట్రాల్ శరీరంలో పేరుకుపోతే అది ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తుంది. ఈ కొవ్వు పేరుకుపోయి వున్నట్లయితే కొన్ని సాధారణ లక్షణాలు కనబడతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. ధమనులు ఇరుకుగా ఉండటం వల్ల గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గి ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది. కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల గుండె రక్తాన్ని పంప్ చేయడం కష్టతరం అవుతుంది, దీని వలన శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది, ముఖ్యంగా శారీరక శ్రమ సమయంలో ఇది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అధిక కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా శరీరంలో తగ్గిన రక్త ప్రవాహం అసాధారణ అలసటకు దారితీస్తుంది. అవయవాలకు రక్త ప్రసరణ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇది నరాలను ప్రభావితం చేసి తిమ్మిరి లేదా జలదరింపుగా వుంటుంది.

రక్తలేమితో బాధపడేవారికి ఖర్జూరాలతో కౌంట్ పెరుగుతుంది

రక్తలేమితో బాధపడేవారికి ఖర్జూరాలతో కౌంట్ పెరుగుతుందిఖర్జూరం. ఈ పండు ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. ఖర్జూరాలను తినడం వల్ల శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరాలు తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. హిమోగ్లోబిన్‌ని పెంచుతుంది. జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. ఖర్జూరాలు తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది. గ్యాస్, మలబద్ధకం, అజీర్ణం చేయకుండా కాపాడుతుంది. జలుబు చేయకుండా నివారించే గుణం ఖర్జూరాలలో వుంది. ఐరన్, ఫైబర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, కార్బోహైడ్రేట్, చక్కెర, విటమిన్ బి6 కూడా ఖర్జూరాల్లో లభిస్తాయి.

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులు

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులుప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 14న జరుపుకునే ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం, మధుమేహం గురించి అవగాహన మెరుగుపరచటం, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే సంరక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ సంవత్సరం పని ప్రదేశంలో మధుమేహం అనే నేపథ్యంతో ఈ మధుమేహ దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. యజమానులు, ఉద్యోగులు మధుమేహాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, పని ప్రదేశంలో సమర్థవంతమైన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం సహాయక వాతావరణాలను సృష్టించడానికి ఇది ప్రోత్సహిస్తుంది.

హ్యుందాయ్ హోప్ ఫర్ క్యాన్సర్ ద్వారా క్యాన్సర్ నుంచి సంరక్షణలో ముందడుగు

హ్యుందాయ్ హోప్ ఫర్ క్యాన్సర్ ద్వారా క్యాన్సర్ నుంచి సంరక్షణలో ముందడుగుజాతీయ క్యాన్సర్ అవగాహన దినోత్సవం సందర్భంగా, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ సిఎస్ఆర్ విభాగమైన హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఫౌండేషన్, క్యాన్సర్ సంరక్షణలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలన్న తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్ (ఐఐటి మద్రాస్) సహకారంతో అభివృద్ధి చేసిన తమ ప్రతిష్టాత్మక హ్యుందాయ్ హోప్ ఫర్ క్యాన్సర్ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ సేవలను అందిస్తోంది. 2025 సెప్టెంబర్‌లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, ఈ కార్యక్రమం క్యాన్సర్ పరిశోధన, నివారణ, అవగాహన రంగాలలో గుర్తించదగిన పురోగతిని సాధిస్తూ, వేలాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తోంది.

చిక్కుడు కాయలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఎంత?

చిక్కుడు కాయలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఎంత?మార్కెట్లోకి చిక్కుడు కాయలు వచ్చేసాయి. వీటిని తింటుంటే శరీరానికి ఎన్నో పోషకాలు అందుతాయి. చిక్కుడు కాయ గింజలలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వీటిల్లో శరీర నిర్మాణం, కండర నిర్మాణానికి అవసరమైన ప్రోటీన్ అవసరమైనంత వుంటుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరించి, జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యానికి, మలబద్ధకం సమస్యను లేకుండా చేస్తాయి. అలాగే రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారికి వీటిని తింటుంటే శరీరానికి ఐరన్ అందుతుంది. ఎముక పుష్టికి, నాడీ వ్యవస్థకు, కండరాల బలానికి ఇందులోని మెగ్నీషియం దోహదం చేస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com