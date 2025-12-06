Jogi Ramesh: లిక్కర్ కేసు.. జోగి రమేష్పై ఛార్జీషీట్ దాఖలు చేసిన సిట్
మద్యం కేసులో మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు జోగి రమేష్పై సిట్ చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. రాజకీయ మద్దతుతో అద్దేపల్లి జనార్ధన్ రావు ఇబ్రహీంపట్నంలో అక్రమ వ్యాపారాన్ని నడిపారని, ములకల చెరువు నుండి ఉత్పత్తి యూనిట్లను నిర్వహించారని దర్యాప్తులో తేలింది.
విజయవాడ మద్యం కుంభకోణంలో ఎనిమిది మంది నిందితులను ఎక్సైజ్ కోర్టు ముందుంచారు. సిట్ పాత్రలను వివరంగా జాబితా చేసి అడ్డేపల్లి జనార్ధన్ రావును ఏ1గా, జగన్మోహన్ రావును ఏ2గా పేర్కొంది. ఇబ్రహీంపట్నంలో ఇద్దరూ నకిలీ మద్యం కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారని అధికారులు చెబుతున్నారు.
జనార్దన్ రావు, జగన్మోహన్ రావు జోగి రమేష్, జోగి రాములకు ప్రతి రెండు లేదా మూడు నెలలకు రూ.3-5 లక్షలు చెల్లించారని కూడా సిట్ పేర్కొంది. కొన్ని సందర్భాల్లో, జనార్ధన్ రావు జోగి రమేష్కు వ్యక్తిగతంగా నగదును అందజేశారని దర్యాప్తులో తేలింది.
జోగి రమేష్ మరియు జనార్ధన్ రావు 2006 నుండి 2019 వరకు సన్నిహిత సంబంధాలను కలిగి ఉన్నారని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. జోగి రమేష్, జోగి రాము స్వర్ణ బార్ను కలిగి ఉన్నారు. తరువాత 2019లో చెర్రీస్ బార్గా పేరు మార్చారు. ఇబ్రహీంపట్నంలోని బార్ సిండికేట్లో ఇద్దరూ కీలక పాత్ర పోషించారని నివేదిక పేర్కొంది.