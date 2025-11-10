సోమవారం, 10 నవంబరు 2025
ఎస్ఎస్ దుష్యంత్, ఆషికా రంగనాథ్ కెమిస్ట్రీతో గత వైభవం ట్రైలర్

ఎస్ఎస్ దుష్యంత్, ఆషికా రంగనాథ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఎపిక్ ఫాంటసీ డ్రామా గత వైభవ. సింపుల్ సుని దర్శకత్వంలో సర్వెగర సిల్వర్ స్క్రీన్స్, సుని సినిమాస్ బ్యానర్స్ పై దీపక్ తిమ్మప్ప, సుని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఈ నెల 14న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రైమ్‌షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ కె నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఉత్తర అమెరికా, కెనడాలో విడుదల చేయనున్నారు.
 
ఈ రోజు ఫిల్మ్ ట్రైలర్‌ రిలీజ్ చేశారు. ఇది నాలుగు విభిన్న కాలాలని చూపిస్తూ అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని ప్రజెంట్ చేసింది. ప్రారంభంలో పోర్చుగీస్ కాలానికి  విజువల్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. పెద్ద నౌకలో రంధ్రం ఏర్పడి ప్రమాదంలో ఉన్న హీరో , అతని టీం కథని చూపించారు. ఆ తర్వాత కథ దేవలోకానికి మారుతుంది, అక్కడ ఒక ప్రేమకథ ఆకట్టుకుంది. తర్వాత రాజుల యుగంలోని గ్రామీణ ప్రేమకథలోకి మారుతుంది. తర్వాత ఆధునిక కాలానికి వస్తుంది. ఈ విభిన్న యుగాల్లోనూ హీరో-హీరోయిన్ల ప్రేమ ఎలా కొనసాగుతుందో, ప్రతి యుగంలో ఎదుర్కొనే సవాళ్లు ఎలా ఉంటాయో అద్భుతంగా చూపించారు. చివరికి వారు ప్రజెంట్ లో కలుస్తారా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
 
దర్శకుడు సునీ అంబీషస్ విజన్ ప్రతి ఫ్రేమ్‌లో కనిపించింది. నలుగురు ఆర్ట్ డైరెక్టర్లు  శివకుమార్, ఉల్లాస్ హైదూర్, రఘు మైసూరు  ప్రతి యుగానికీ ప్రత్యేకమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టించి ప్రొడక్షన్ డిజైన్‌కి ప్రాణం పోశారు. విలియం జె. డేవిడ్ సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్ డెప్త్‌తో ఆకట్టుకోగా, జూదా సాండీ సంగీతం ఎమోషన్ ని ఎలివేట్ చేసింది.
 
ఎస్ఎస్ దుష్యంత్, ఆషికా రంగనాథ్ తమ పాత్రలలో ఒదిగిపోయారు, ప్రతి యుగానికి తగిన లుక్‌,  కెమిస్ట్రీతో ఆకట్టుకున్నారు.
 
ప్రేక్షకులకు గొప్ప విజువల్ స్పెక్టకిల్‌ను అందించేలా రూపొందిన గత వైభవం లో VFX అద్భుతంగా వున్నాయి. ట్రైలర్ ప్రేమ, మైథాలజీ, పునర్జన్మ, పీరియడ్ డ్రామా ఎలిమెంట్స్ తో ఒక అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అనుభూతిని ఇచ్చేలా ఉంది. ఈ చిత్రంపై ట్రైలర్ భారీ అంచనాలను నెలకొల్పింది.

ఎమ్మెల్యేలు తప్పు చేస్తే ఎమ్మెల్యేలు సరిదిద్దాలి : సీఎం చంద్రబాబు

ఎమ్మెల్యేలు తప్పు చేస్తే ఎమ్మెల్యేలు సరిదిద్దాలి : సీఎం చంద్రబాబుటీడీపీ మంత్రులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. కూటమి ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ఇన్‌చార్జ్ మంత్రులు బాధ్యత తీసుకుని సరిదిద్దాలని ఆయన సూచించారు.

Bengaluru Prison Scandal: బెంగళూరు జైలులో మందులు చిందులు వీడియో వైరల్

Bengaluru Prison Scandal: బెంగళూరు జైలులో మందులు చిందులు వీడియో వైరల్బెంగళూరు పరప్పన అగ్రహార సెంట్రల్ జైలులో బందీగా ఉన్న మోస్ట్‌ వాంటేడ్‌ క్రిమినల్, ఐసిస్‌ రిక్రూటర్‌ వీఐపీ సౌకర్యాలు పొందుతున్నట్లు కనిపిస్తున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా అదే జైలులో మద్యం తాగుతూ పార్టీ చేసుకుంటున్న మరో వీడియో బయటకు వచ్చింది. దీంతో జైలు అధికారులపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వీడియోలో జైలులోని ఖైదీలు పాటలు పాడుతూ,డ్యాన్సులు చేస్తూ, మందు పార్టీ చేసుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

ఎన్డీఏ సర్కారుతో వైఎస్ వివేకా కుమార్తెకు బిగ్ రిలీఫ్.. ఆ కేసులు కొట్టివేత

ఎన్డీఏ సర్కారుతో వైఎస్ వివేకా కుమార్తెకు బిగ్ రిలీఫ్.. ఆ కేసులు కొట్టివేతదివంగత వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి కుమార్తె, వైఎస్ జగన్ సోదరి డాక్టర్ సునీతకు సంవత్సరాల తరబడి న్యాయ పోరాటం తర్వాత ఎట్టకేలకు పెద్ద ఊరట లభించింది. 2019లో తన తండ్రి దారుణ హత్య కేసులో న్యాయం కోసం అవిశ్రాంతంగా పోరాడుతున్న సునీత, అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంది. వైఎస్ఆర్సీపీ పాలనలోనే ఈ కేసులో పురోగతి లభించలేదు. ఆ సమయంలో, కడప పోలీసులు అప్పటి ఏఎస్ఐ రామకృష్ణ రెడ్డి, ఏఎస్పీ రాజేశ్వర్ రెడ్డి సునీత, ఆమె భర్త రాజశేఖర్ రెడ్డిపై కేసులు నమోదు చేశారు. అయితే తెలంగాణ హైకోర్టు ఇప్పుడు ఆ తప్పుడు కేసులను కొట్టివేసింది. దీనితో సునీతకు ఊరట లభించింది.

భర్తపై కోపంతో 2 నెలల పసికందును ట్రాక్టర్ టైర్ కింద పడేసిన తల్లి (video)

భర్తపై కోపంతో 2 నెలల పసికందును ట్రాక్టర్ టైర్ కింద పడేసిన తల్లి (video)తెలంగాణ లోని మెదక్ జిల్లా మనోహరబాద్ మండలం ముప్పిరెడ్డి పల్లెలో కన్నతల్లి దారుణానికి పాల్పడింది. భర్త మీద కోపంతో 2 నెలల పసికందును ట్రాక్టర్ టైర్ కిందకి విసిరేసింది. డబ్బు విషయమై భర్తతో తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగిన సంధ్య అనే మహిళ, కోపంలో బిడ్డను ట్రాక్టర్ చక్రాల కిందకు విసిరేసింది. ఐతే స్థానికులు సమయానికి ఆ బిడ్డను రక్షించారు.

తిరుమల పరకామణి చోరీ... దర్యాప్తును వేగవంతం చేసిన సీఐడీ

తిరుమల పరకామణి చోరీ... దర్యాప్తును వేగవంతం చేసిన సీఐడీప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమల తిరుపతి పరకామణి చోరీ కేసులో అక్రమాలపై సీఐడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. తిరుపతి పద్మావతి అతిథి గృహంలో అధికారుల విచారణ కొనసాగుతోంది. గతంలో తిరుమల వన్‌టౌన్‌ పోలీస్ స్టేషనులో పని చేసిన పోలీసులు ఎస్ఐ లక్ష్మీరెడ్డి, సీఐ జగన్మోహన్‌ రెడ్డి విచారణకు హాజరయ్యారు. పరకామణి చోరీ సమయంలో తితిదే వీజీవోగా పనిచేసిన గిరిధర్‌ కూడా విచారణకు వచ్చారు.

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?అధిక కొలెస్ట్రాల్ శరీరంలో పేరుకుపోతే అది ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తుంది. ఈ కొవ్వు పేరుకుపోయి వున్నట్లయితే కొన్ని సాధారణ లక్షణాలు కనబడతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. ధమనులు ఇరుకుగా ఉండటం వల్ల గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గి ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది. కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల గుండె రక్తాన్ని పంప్ చేయడం కష్టతరం అవుతుంది, దీని వలన శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది, ముఖ్యంగా శారీరక శ్రమ సమయంలో ఇది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అధిక కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా శరీరంలో తగ్గిన రక్త ప్రవాహం అసాధారణ అలసటకు దారితీస్తుంది. అవయవాలకు రక్త ప్రసరణ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇది నరాలను ప్రభావితం చేసి తిమ్మిరి లేదా జలదరింపుగా వుంటుంది.

రక్తలేమితో బాధపడేవారికి ఖర్జూరాలతో కౌంట్ పెరుగుతుంది

రక్తలేమితో బాధపడేవారికి ఖర్జూరాలతో కౌంట్ పెరుగుతుందిఖర్జూరం. ఈ పండు ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. ఖర్జూరాలను తినడం వల్ల శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరాలు తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. హిమోగ్లోబిన్‌ని పెంచుతుంది. జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. ఖర్జూరాలు తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది. గ్యాస్, మలబద్ధకం, అజీర్ణం చేయకుండా కాపాడుతుంది. జలుబు చేయకుండా నివారించే గుణం ఖర్జూరాలలో వుంది. ఐరన్, ఫైబర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, కార్బోహైడ్రేట్, చక్కెర, విటమిన్ బి6 కూడా ఖర్జూరాల్లో లభిస్తాయి.

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులు

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులుప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 14న జరుపుకునే ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం, మధుమేహం గురించి అవగాహన మెరుగుపరచటం, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే సంరక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ సంవత్సరం పని ప్రదేశంలో మధుమేహం అనే నేపథ్యంతో ఈ మధుమేహ దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. యజమానులు, ఉద్యోగులు మధుమేహాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, పని ప్రదేశంలో సమర్థవంతమైన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం సహాయక వాతావరణాలను సృష్టించడానికి ఇది ప్రోత్సహిస్తుంది.

హ్యుందాయ్ హోప్ ఫర్ క్యాన్సర్ ద్వారా క్యాన్సర్ నుంచి సంరక్షణలో ముందడుగు

హ్యుందాయ్ హోప్ ఫర్ క్యాన్సర్ ద్వారా క్యాన్సర్ నుంచి సంరక్షణలో ముందడుగుజాతీయ క్యాన్సర్ అవగాహన దినోత్సవం సందర్భంగా, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ సిఎస్ఆర్ విభాగమైన హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఫౌండేషన్, క్యాన్సర్ సంరక్షణలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలన్న తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్ (ఐఐటి మద్రాస్) సహకారంతో అభివృద్ధి చేసిన తమ ప్రతిష్టాత్మక హ్యుందాయ్ హోప్ ఫర్ క్యాన్సర్ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ సేవలను అందిస్తోంది. 2025 సెప్టెంబర్‌లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, ఈ కార్యక్రమం క్యాన్సర్ పరిశోధన, నివారణ, అవగాహన రంగాలలో గుర్తించదగిన పురోగతిని సాధిస్తూ, వేలాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తోంది.

చిక్కుడు కాయలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఎంత?

చిక్కుడు కాయలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఎంత?మార్కెట్లోకి చిక్కుడు కాయలు వచ్చేసాయి. వీటిని తింటుంటే శరీరానికి ఎన్నో పోషకాలు అందుతాయి. చిక్కుడు కాయ గింజలలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వీటిల్లో శరీర నిర్మాణం, కండర నిర్మాణానికి అవసరమైన ప్రోటీన్ అవసరమైనంత వుంటుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరించి, జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యానికి, మలబద్ధకం సమస్యను లేకుండా చేస్తాయి. అలాగే రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారికి వీటిని తింటుంటే శరీరానికి ఐరన్ అందుతుంది. ఎముక పుష్టికి, నాడీ వ్యవస్థకు, కండరాల బలానికి ఇందులోని మెగ్నీషియం దోహదం చేస్తుంది.
