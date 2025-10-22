RT76: స్పెయిన్లో రవితేజ తో సాంగ్ పూర్తిచేసుకున్న ఆషికా రంగనాథ్
Ravi Teja, Ashika Ranganath
మాస్ మహరాజా రవితేజతో జోడిగా నటిస్తున్న ఆషికా రంగనాథ్ స్పెయిన్ లో ఓ పాటను పూర్తిచేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని చాలా సంతోషంగా తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది. రవితేజ ప్రస్తుతం కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో RT76 కోసం స్పెయిన్లో ఉన్నారు. స్పెయిన్లో ఒక పాట చిత్రీకరణ పూర్తయినట్లు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ను ఆషికా పంచుకుంది. దీనితో, స్పెయిన్ షెడ్యూల్ ముగిసింది. చిత్రం బృందం త్వరలో భారతదేశానికి తిరిగి వస్తుంది. ఇక ఈ సినిమా 2026 సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.
ఇదిలా వుండగా, రవితేజ నటించిన మాస్ జతార రిలీజ్ కు సిద్ధంగా వుంది భాను భోగవరపు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రంతో తన అభిమానులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 31, 2025న విడుదల కానుంది, ఇందులో శ్రీలీల తన ప్రేయసిగా నటించింది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్లు ఇప్పటికే జరుగుతున్నాయి.
భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, రవితేజ మాస్ జతార చిత్రం కోసం ప్రచార కార్యక్రమాలను దూకుడుగా తిరిగి ప్రారంభిస్తాడు. ఈ చిత్రంలో, అతను రైల్వే పోలీస్ అధికారిగా నటించాడు. రవితేజకు ఈ సినిమా విజయం చాలా కీలకం, ఎందుకంటే అతని మునుపటి విడుదల ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు.
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ మరియు ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ కూడా కీలక పాత్రలో నటించారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం సమకూర్చారు.