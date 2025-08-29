Mulugu: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు.. ములుగులో హై అలెర్ట్ (video)
గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా సరస్సులు, చెరువులు, వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. దీనితో అనేక ప్రాంతాలు అప్రమత్తంగా ఉన్నాయి. ములుగు జిల్లాలో రోడ్లు వరద నీటితో మునిగిపోతున్నందున ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు కోరారు.
మేడారం సమీపంలోని జంపన్న వాగు వరద నీటితో తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. నీటి మట్టాలు పెరగడంతో, వంతెన నుండి ఐటీడీఏ కార్యాలయం వరకు ఉన్న రహదారి వరద నీటిలో మునిగిపోయింది. జంపన్న వాగుకు వరద చరిత్ర ఉంది. గతంలో ఆలయం ప్రధాన బలిపీఠం వరకు నీరు చేరింది. పోలీసులు, స్థానిక అధికారులు హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
లౌడ్ స్పీకర్లను ఉపయోగించి, దుకాణ యజమానులు ఆలయ ప్రాంగణాన్ని ఖాళీ చేయాలని హెచ్చరించారు. ప్రజలు ఇంటి లోపలే ఉండి, ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే తెలియజేయాలని సూచించారు. వెంకటాపురం మండలంలో, గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ప్రసిద్ధ రామప్ప సరస్సు దాదాపు నిండిపోయింది.
నీటి మట్టం 32 అడుగులకు చేరుకుంది. దాని పూర్తి సామర్థ్యం 36 అడుగులకు కేవలం నాలుగు అడుగుల దూరంలో ఉంది. సరస్సు 35 అడుగులకు చేరుకున్న తర్వాత పొంగి ప్రవహిస్తుందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు.
రామన్నగూడెంలోని పుష్కర్ ఘాట్ వద్ద గోదావరి నది నీటి మట్టం కూడా పెరుగుతోంది. ఏటూరునాగారం మండలం తుపాకుల గూడెం గ్రామంలో ఉన్న సమ్మక్క సాగర్ బ్యారేజీ వద్ద, భారీగా నీటి ప్రవాహం నమోదైంది. దాదాపు 5,13,540 క్యూసెక్కుల నీరు వస్తుంది.
నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు 59 గేట్లను ఎత్తి దిగువకు అదే మొత్తంలో నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. బ్యారేజీ ఇప్పుడు స్వేచ్ఛగా ప్రవహించే స్థితిలో ఉంది. జిల్లాలో గణనీయమైన వర్షపాతం నమోదైంది.