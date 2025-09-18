శుక్రవారం, 19 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 18 సెప్టెంబరు 2025 (23:44 IST)

2025 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 మిలియన్ల పరికరాలకు గెలాక్సీ ఏఐని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్న సామ్‌సంగ్

Samsung Galaxy Z Fold7
2025 సంవత్సరం చివరి నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 మిలియన్ల పరికరాలకు గెలాక్సీ ఏఐ తీసుకురానున్నట్టు సామ్‌సంగ్ ఈరోజు ప్రకటించింది. 2024లో, ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి ఏఐ ఫోన్, గెలాక్సీ S24 సిరీస్‌ను సామ్‌సంగ్ విడుదల చేసింది, ఇది ఏఐ ఆవిష్కరణకు మార్గం సుగమం చేసింది. అప్పటి నుండి, మల్టీమోడల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా సామ్‌సంగ్, తమ మొబైల్ ఏఐ పర్యావరణ వ్యవస్థను విస్తరించింది.  వేరబల్స్, టాబ్లెట్‌లు, పిసిలు, అంతకుమించిన ఉత్పత్తులలో ఏఐని మిళితం చేసింది. 
 
గెలాక్సీ పరికరాలకు అపూర్వమైన రీతిలో డిమాండ్ పెరుగుతోంది, గెలాక్సీ S25 వినియోగదారులతో 70 శాతం కంటే ఎక్కువమంది వినియోగదారులు గెలాక్సీ ఏఐని చురుకుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదల చేసిన గెలాక్సీ జెడ్ సిరీస్, వన్‌యుఐ 8 ద్వారా సామ్‌సంగ్ యొక్క అత్యంత మెరుగైన ఫీచర్లను చేర్చడంతో గెలాక్సీ ఏఐని మరింత మంది వినియోగదారుల చెంతకు తీసుకువచ్చింది.
 
గత రెండు సంవత్సరాలుగా గెలాక్సీ ఏఐని వినియోగదారులు విస్తృతంగా స్వీకరించారు, సామ్‌సంగ్  దాని వన్ యుఐ మెరుగుదలల ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులకు శక్తివంతమైన, సృజనాత్మక, ఉత్పాదక ఫీచర్లను అందిస్తోంది. ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 మిలియన్లకు పైగా పరికరాలకు గెలాక్సీ ఏఐ అనుభవాన్ని తీసుకురావాలని సామ్‌సంగ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ఎక్కువగా ఉపయోగించే గెలాక్సీ ఏఐ ఫీచర్లలో ఫోటో అసిస్ట్- ఆడియో ఎరేజర్ ఉన్నాయి, గెలాక్సీ S24 తో పోలిస్తే గెలాక్సీ S25 వినియోగదారులలో ఫోటో అసిస్ట్ వినియోగం దాదాపు రెట్టింపు అయింది. గ్యాలరీ యాప్‌లో ఫోటోలను ఎడిట్ చేయటంలో మీకు సహాయపడటానికి ఫోటో అసిస్ట్ వివిధ ఏఐ ఫీచర్లను అందిస్తుంది, అయితే ఆడియో ఎరేజర్ ఫీచర్ మీ వీడియోల నుండి దృష్టి మరల్చే నేపథ్య శబ్దాలను సర్దుబాటు చేయడానికి లేదా తొలగించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
 
ఇతరులతో సంభాషణలు చేయడంను సౌకర్యవంతంగా చేసే ఇంటర్‌ప్రెటర్, లైవ్ ట్రాన్స్‌లేట్ ఫీచర్‌లు కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగించిన ఏఐ ఫీచర్లలో ఉన్నాయి. ఇంటర్‌ప్రెటర్ వ్యక్తిగత సంభాషణలను నిజ సమయంలో అనువదిస్తుంది, లైవ్ ట్రాన్స్‌లేట్ వాయిస్ కాల్‌లు, ముఖాముఖి సంభాషణలు, టెక్స్ట్ సందేశాలను మీకు ఇష్టమైన భాషల్లోకి స్వయంచాలకంగా అనువదిస్తుంది.
 
గూగుల్‌తో భాగస్వామ్యంతో, సామ్‌సంగ్ జెమిని లైవ్, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి ఎక్కువమంది అభిమానించే ఫీచర్లను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది. గెలాక్సీ ఎస్ 25 వినియోగదారులలో సగానికి పైగా ఎక్కువమంది ప్రతిరోజూ సర్కిల్ టు సెర్చ్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు. వినియోగదారులు మొత్తం గెలాక్సీ S25 శ్రేణి, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ 7 మోడళ్లలో 50MP వెనుక కెమెరాను పొందుతారు, అయితే గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా, జెడ్ ఫోల్డ్ 7 వినియోగదారులు గుర్తించదగిన 200MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్‌ను కూడా పొందవచ్చు. 2020లో ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుండి, వీడియో అభిమానులు 8K వీడియో సామర్థ్యాలను కూడా పొందుతున్నారు. ప్రో విజువల్ ఇంజిన్‌తో దీనిని జత చేసినప్పుడు, వినియోగదారులు మరిన్ని అనుకూలీకరణ ఎంపికలను పొందవచ్చు.
 
చివరగా, సామ్‌సంగ్ యొక్క జనరేటివ్ ఎడిట్, వినియోగదారులు తమకు అవసరమైన వాటిని వుంచుకోవటానికి, వారి ఫోటోలను మెరుగుపరచుకోవడానికి, సెకన్లలో అధిక-నాణ్యత విజువల్స్‌ను సృష్టించడానికి అనుమతిస్తుంది. పరిశ్రమ యొక్క ఉత్తమ హార్డ్‌వేర్‌తో నిర్మించబడిన సామ్‌సంగ్, గెలాక్సీ పరికరాల కోసం ప్రత్యేకమైన క్వాల్ కామ్ చిప్, స్నాప్ డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ద్వారా ఆధారితమైన సౌకర్యవంతమైన ఏఐ అనుభవాన్ని వినియోగదారులకు అందిస్తుంది.
 
కొరియా వెలుపల సామ్‌సంగ్ యొక్క అతిపెద్ద పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి కేంద్రమైన ఎస్ఆర్ఐ-బెంగళూరు, ప్రసిద్ధ గెలాక్సీ ఏఐ ఫీచర్లు అయినటువంటి ఫోటో అసిస్ట్, ఆడియో ఎరేజర్, ఇంటర్‌ప్రెటర్, లైవ్ ట్రాన్స్‌లేట్, నౌ బ్రీఫ్ వంటి వాటిని అందించటం ద్వారా అర్థవంతమైన సహకారాన్ని అందించింది. గెలాక్సీ ఏఐ ప్రస్తుతం హిందీతో సహా 30 భాషలు, మాండలికాలకు మద్దతు ఇస్తుంది.

Robo Shankar: తమిళ నటుడు రోబో శంకర్ కన్నుమూత.. అసలేమైంది?

Robo Shankar: తమిళ నటుడు రోబో శంకర్ కన్నుమూత.. అసలేమైంది?తమిళ నటుడు రోబో శంకర్ 46 ఏళ్ళ వయసులో కన్నుమూశారు. కోలీవుడ్‌తో పాటు టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలతో నటించిన కమెడియన్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ రోబో శంకర్ అనారోగ్య కారణాలతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. సోమవారం కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రారంభిస్తుండగా సెట్‌లో స్పృహ కోల్పోయారు. ఆ తర్వాత రోబో శంకర్‌ను చెన్నైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ప్రాథమిక పరీక్షల్లో అతని కాలేయం, మూత్రపిండాలు దెబ్బతిన్నట్లు గుర్తించారు. ఆపై ఆయనకు మెరుగైన చికిత్స అందిస్తూ వచ్చారు. కానీ చికిత్స ఫలించక రోబో శంకర్ సెప్టెంబర్ 18 రాత్రి 8:30 గంటలకు కన్నుమూశారు.

ఓజీ లేటెస్ట్ అప్‌డేట్... ప్రకాశ్ రాజ్ పోస్టర్ రిలీజ్

ఓజీ లేటెస్ట్ అప్‌డేట్... ప్రకాశ్ రాజ్ పోస్టర్ రిలీజ్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ - దర్శకుడు సుజిత్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన చిత్రం "ఓజీ". ఈ నెల 25వ తేదీన రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం మేకర్స్ గురువారం ఓ సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఇందులో విలక్షణ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ పాత్రను పరిచయం చేస్తూ ఓ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో ప్రకాశ్ రాజ్ సీరియస్‌ లుక్‌లో కనిపించారు. పోస్టర్ ఆధారంగా ఆయన పాత్ర కీలకమని అర్థమవుతుంది.

Vedika: హీరోయిన్ వేదిక అందమైన బీచ్ వైబ్ స్టిల్స్ తో అభ్యర్థిస్తోంది

Vedika: హీరోయిన్ వేదిక అందమైన బీచ్ వైబ్ స్టిల్స్ తో అభ్యర్థిస్తోందిహీరోయిన్ వేదిక అందమైన బీచ్ వైబ్ స్టిల్స్ తో అందరినీ అలరిస్తోంది. దర్శక నిర్మాతలకు కథానాయకులకు అప్లికేషన్ పెడుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే యూత్ ను బాగా ఎట్రాక్ట్ చేసేవిధంగా ఆమె స్టిల్ ను ఇన్ స్ట్రాలో పోస్ట్ చేసింది. గతంలో ఇలాంటివి పలు సార్లు చేసింది. ఈసారి మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది.

Upendra : ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా నుంచి ఉపేంద్ర స్పెషల్ పోస్టర్

Upendra : ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా నుంచి ఉపేంద్ర స్పెషల్ పోస్టర్ఉస్తాద్ రామ్ పోతినేని యూనిక్ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఆంధ్రా కింగ్ తాలూక. మహేష్ బాబు పి దర్శకత్వంలో, ప్రముఖ బ్యానర్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అద్భుతమైన టైటిల్ గ్లింప్స్, రెండు చార్ట్ బస్టర్ హిట్ సాంగ్స్ తో ఇప్పటికీ ఈ సినిమా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది.

Ram Gopal Varma: రామ్ గోపాల్ వర్మపై కేసు నమోదు.. దహనం చుట్టూ వివాదం

Ram Gopal Varma: రామ్ గోపాల్ వర్మపై కేసు నమోదు.. దహనం చుట్టూ వివాదంవివాదాస్పద రామ్ గోపాల్ వర్మ మళ్ళీ వార్తల్లో నిలిచారు. రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారిణి అంజనా సిన్హా వర్మపై కొత్త కేసు దాఖలు చేశారు. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు రాయదుర్గం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ వివాదం ఆర్జీవీ నిర్మించిన దహనం అనే వెబ్ సిరీస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఈ సిరీస్ మావోయిస్టు ఇతివృత్తాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. ఇందులో రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అంజనా సిన్హా గురించి ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే తన అనుమతి లేకుండా తన పేరును ఉపయోగించారని అంజనా సిన్హా ఆరోపించారు.

Watch More Videos

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరా

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరాటాటా సంస్థకు చెందిన మహిళల ఎత్నిక్ వస్త్రాల బ్రాండ్ అయిన తనైరా, తమ పండుగ కలెక్షన్‌, మియారా క్రాఫ్టెడ్ బై హ్యాండ్, రూటెడ్ ఇన్ ప్యూరిటీ పేరిట విడుదల చేసింది. నేటి మహిళల కోసం చేతితో తయారు చేసిన ఈ శ్రేణి, సమకాలీన డిజైన్లను సాంప్రదాయ పనితనంతో మిళితం చేస్తుంది, విభిన్నంగా నిలిపే వైవిధ్యమైన డిజైన్ భాషను తెస్తుంది. విభిన్న నేత సంప్రదాయాలలో పట్టు, కాటన్లను కలిగి ఉన్న మియారా, వ్యక్తిగత ఆనందంగా లేదా ప్రతిష్టాత్మకమైన బహుమతిగా ఎంచుకున్నప్పటికీ, ప్రతి వేడుక క్షణాన్ని ఉన్నతీకరించడానికి రూపొందించబడింది.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.

హైదరాబాద్‌లో సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న జోస్ అలుక్కాస్

హైదరాబాద్‌లో సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న జోస్ అలుక్కాస్హైదరాబాద్: జోస్ అలుక్కాస్, భారతదేశంలో నాణ్యమైన, వినూత్నమైన, ఫ్యాషన్ ఆభరణాలలో విశ్వసనీయ పేరు, సెప్టెంబర్ 13 నుండి అక్టోబర్ 5 వరకు బేగంపేటలోని వారి గ్రీన్‌ల్యాండ్స్ రోడ్ షోరూమ్‌లో ప్రపంచ స్థాయి వజ్రాలను కలిగి ఉన్న సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ షోను నిర్వహిస్తోంది. ఈ ఎక్స్‌పోను జోస్ అలుక్కాస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జాన్ అలుక్కాస్ ప్రారంభించారు. జోస్ అలుక్కాస్ సిగ్నేచర్ జ్యువెలర్ షోలో ప్రత్యేకమైన సమకాలీన డిజైన్లలో సహజ వజ్రాల అద్భుతమైన సేకరణ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా కత్తిరించిన ఈ శ్రేణి వజ్రాలను అంతర్జాతీయ ప్రయోగశాలలలో పరీక్షించారు, బై-బ్యాక్ గ్యారెంటీ, తక్కువ తయారీ ఛార్జీలు ఉంటాయి.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com