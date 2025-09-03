శాంసంగ్ కొత్త బిస్పోక్ AI వాషర్ డ్రైయర్ శ్రేణి ప్రారంభం

గురుగ్రామ్: భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన శాంసంగ్, ఈరోజు ఆధునిక భారతీయ గృహాల కోసం రూపొందించిన తన కొత్త బిస్పోక్ AI వాషర్ డ్రైయర్ (12కేజీ వాష్/7కేజీ డ్రై) శ్రేణిని ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. శాంసంగ్ యొక్క కొత్త 12కేజీ వాషర్ డ్రైయర్ కాంబో, నో-లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ సౌలభ్యాన్ని, అన్ని కాలాలకు అనువైన లాండ్రీని, ఇంటెలిజెంట్ ఫ్యాబ్రిక్ కేర్ను ఒకే ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్లో అందిస్తుంది, ఇది పెద్ద కుటుంబాలు, పట్టణ గృహాల కోసం నిర్మించబడిన ఒక స్థలాన్నిఆదా చేసే ఉపకరణం.
శాంసంగ్ ఇండియా ఇటీవల నిర్వహించిన ఒక వినియోగదారు అధ్యయనం ప్రకారం, గృహాలు దుస్తులను ధూళి, క్రిముల నుండి రక్షించుకోవాలని చూస్తున్నందున, అన్ని సీజన్లలో బట్టలను ఆరబెట్టే శ్రమను ఆదా చేసుకోవాలనుకుంటున్నందున వాషర్ డ్రైయర్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఈ మార్పు, పనితీరును సౌలభ్యంతో మిళితం చేసే ఉపకరణాల కోసం పెరుగుతున్న అవసరాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది, ముఖ్యంగా పెద్ద లోడ్లను నిర్వహించే పరిమిత ఆరబెట్టే స్థలం ఉన్న కుటుంబాలకు ఇది వర్తిస్తుంది. శాంసంగ్ యొక్క బిస్పోక్ AI వాషర్ డ్రైయర్ల శ్రేణి ఈ మారుతున్న ప్రాధాన్యతలను తీర్చడానికి రూపొందించబడింది, ఇది నో-లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రయోజనాన్ని, ఏడాది పొడవునా అనుకూలమైన ఉతకడం, ఆరబెట్టడాన్ని అందిస్తుంది, వినియోగదారులకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూర్చే విలువల ద్వారా నడపబడుతుంది, సులభం, ఆదా, సంరక్షణ.
శాంసంగ్ యొక్క కొత్త ఇంటిగ్రేటెడ్ వాషర్ డ్రైయర్ కాంబో, వాషర్- డ్రైయర్ మధ్య నో-లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్”తో వస్తుంది, ఇది వినియోగదారులు దుస్తులను ఉపకరణం నుండి నేరుగా బట్టల లైన్కు బదిలీ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. అదనంగా, బట్టలను ఆరబెట్టే విషయంలో వాతావరణంపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. అది వేసవి, శీతాకాలం, లేదా వర్షాకాలం అయినా, బిస్పోక్ AI వాషర్ డ్రైయర్తో ఉతకడం, ఆరబెట్టడం రెండూ చూసుకోబడతాయి.
దాని AI వాష్ ఫీచర్, ఉతికే పనితీరును మెరుగుపరచడానికి, వ్యర్థాలను తగ్గించడానికి అధునాతన ఐదు-దశల సెన్సింగ్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది ప్రతి లోడ్లోని బట్టల బరువు, మృదుత్వాన్ని గుర్తిస్తుంది, మురికి స్థాయిని చురుకుగా పర్యవేక్షిస్తుంది, ఉత్తమ వాష్ ఫలితాలను త్వరగా, సమర్థవంతంగా సాధించడానికి నీరు, డిటర్జెంట్ స్థాయిలను ఆప్టిమైజ్ చేస్తుంది. ఆటో డిస్పెన్స్ ఫంక్షన్ ప్రతి లోడ్ కోసం సరైన మొత్తంలో డిటర్జెంట్, సాఫ్ట్నర్ను స్వయంచాలకంగా విడుదల చేస్తుంది,
వినియోగదారులు ఎక్కువ లేదా తక్కువ డిటర్జెంట్ వాడటం గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదని నిర్ధారిస్తుంది. ఇది ఒక నెల వరకు ఉతకడానికి సరిపడా డిటర్జెంట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది, కాబట్టి ప్రతి వాష్ తర్వాత డిటర్జెంట్ ట్యాంక్ను నింపాల్సిన అవసరం లేదు. AI కంట్రోల్ ఫీచర్ మీ అలవాట్లను గుర్తుంచుకోవడం, సైకిల్స్ను సూచించడం, సకాలంలో సమాచారాన్ని ప్రదర్శించడం ద్వారా వాషింగ్ను వ్యక్తిగతీకరిస్తుంది.
కొత్త శాంసంగ్ వాషర్ డ్రైయర్లు ఒక AI ఎనర్జీ ఫీచర్తో వస్తాయి, ఇది శక్తి వినియోగాన్ని 70 శాతం వరకు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కొత్త వాషర్ డ్రైయర్లలోని డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ వినియోగదారులకు అధిక శక్తి సామర్థ్యం, తక్కువ శబ్దం, దీర్ఘకాలిక పనితీరు నుండి ప్రయోజనం పొందడంలో సహాయపడుతుంది. శాంసంగ్ యొక్క కొత్త వాషర్ డ్రైయర్లు 20-సంవత్సరాల వారంటీతో కూడిన అద్భుతమైన మన్నికను కూడా అందిస్తాయి. దాని సూపర్స్పీడ్ ఫీచర్ కేవలం 39 నిమిషాల్లో పూర్తి లోడ్ను ఉతుకుతుంది, బట్టలను రక్షిస్తూనే శక్తివంతమైన శుభ్రతను అందిస్తుంది.
ఈ కొత్త శ్రేణి వాషర్ డ్రైయర్లు AI ఎకోబబుల్ టెక్నాలజీతో వస్తాయి, ఇది బట్టలపై సున్నితంగా ఉంటూనే, మురికిని తొలగించడాన్ని 20 శాతం వరకు మెరుగుపరచడం ద్వారా వాషింగ్ పనితీరును పెంచుతుంది. ఎయిర్ వాష్ ఫీచర్, బట్టలను ఉతకకుండా, మరిగించకుండా, రుద్దకుండా, లేదా డిటర్జెంట్ ఉపయోగించకుండానే లాండ్రీని రిఫ్రెష్ చేస్తుంది, దుస్తులు, పరుపులను దుర్వాసన లేకుండా చేసి తాజాగా ఉండేలా చేస్తుంది. చివరగా, స్మార్ట్థింగ్స్ రింకిల్ ప్రివెంట్ ఫీచర్ ఆరిన బట్టలను ముడతలు లేకుండా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది, ఇస్త్రీ చేసే శ్రమను తగ్గిస్తుంది.
మా కొత్త బిస్పోక్ AI వాషర్ డ్రైయర్ శ్రేణి ఆధునిక జీవనశైలిని అర్థం చేసుకుంటుంది, సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది, రోజువారీ లాండ్రీని స్మార్టర్గా, మరింత సమర్థవంతంగా చేస్తుంది. వాతావరణ అనిశ్చితి పెరుగుతున్న, వినియోగదారులు అధిక కాలుష్యం, ధూళితో పోరాడుతున్న సమయంలో, ఇంటెలిజెంట్ ఫీచర్లు ఆధునిక జీవనానికి సరైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తాయి. శాంసంగ్ యొక్క బిస్పోక్ AI టెక్నాలజీ కేవలం బట్టల రకం, లోడ్ ఆధారంగా వాష్ సైకిల్స్ను ఆప్టిమైజ్ చేయడమే కాకుండా, పరిశుభ్రతను నిర్ధారిస్తూనే శక్తి, నీటిని ఆదా చేయడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. మా కొత్త శ్రేణి పెద్ద లోడ్లను నిర్వహించడానికి అధిక సామర్థ్యంతో, సమయాన్ని ఆదా చేసే, బట్టలను రక్షించే, పరిశుభ్రతను కాపాడే ఫీచర్లతో రూపొందించబడింది, ఇవన్నీ సులభం, ఆదా, మరియు సంరక్షణ అనే మా ప్రధాన విలువలను ప్రతిబింబిస్తాయి. మా కొత్త అనుకూలమైన, ఇంటెలిజెంట్, కనెక్టెడ్ ఉపకరణాలు భారతీయ గృహాలు లాండ్రీని అనుభవించే విధానాన్ని మారుస్తాయని, దానిని సరళంగా, వేగంగా, మరింత విశ్వసనీయంగా చేస్తాయని నేను విశ్వసిస్తున్నాను, అని ఘుఫ్రాన్ ఆలం, వైస్ ప్రెసిడెంట్, డిజిటల్ అప్లయెన్సెస్ బిజినెస్, శాంసంగ్ ఇండియాఅన్నారు.