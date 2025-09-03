బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025 (17:09 IST)

శాంసంగ్ కొత్త బిస్పోక్ AI వాషర్ డ్రైయర్ శ్రేణి ప్రారంభం

New Bespoke AI Washer Dryer
గురుగ్రామ్: భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన శాంసంగ్, ఈరోజు ఆధునిక భారతీయ గృహాల కోసం రూపొందించిన తన కొత్త బిస్పోక్ AI వాషర్ డ్రైయర్ (12కేజీ వాష్/7కేజీ డ్రై) శ్రేణిని ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. శాంసంగ్ యొక్క కొత్త 12కేజీ వాషర్ డ్రైయర్ కాంబో, నో-లోడ్ ట్రాన్స్‌ఫర్ సౌలభ్యాన్ని, అన్ని కాలాలకు అనువైన లాండ్రీని, ఇంటెలిజెంట్ ఫ్యాబ్రిక్ కేర్‌ను ఒకే ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్‌లో అందిస్తుంది, ఇది పెద్ద కుటుంబాలు, పట్టణ గృహాల కోసం నిర్మించబడిన ఒక స్థలాన్నిఆదా చేసే ఉపకరణం.
 
శాంసంగ్ ఇండియా ఇటీవల నిర్వహించిన ఒక వినియోగదారు అధ్యయనం ప్రకారం, గృహాలు దుస్తులను ధూళి, క్రిముల నుండి రక్షించుకోవాలని చూస్తున్నందున, అన్ని సీజన్లలో బట్టలను ఆరబెట్టే శ్రమను ఆదా చేసుకోవాలనుకుంటున్నందున వాషర్ డ్రైయర్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఈ మార్పు, పనితీరును సౌలభ్యంతో మిళితం చేసే ఉపకరణాల కోసం పెరుగుతున్న అవసరాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది, ముఖ్యంగా పెద్ద లోడ్‌లను నిర్వహించే పరిమిత ఆరబెట్టే స్థలం ఉన్న కుటుంబాలకు ఇది వర్తిస్తుంది. శాంసంగ్ యొక్క బిస్పోక్ AI వాషర్ డ్రైయర్ల శ్రేణి ఈ మారుతున్న ప్రాధాన్యతలను తీర్చడానికి రూపొందించబడింది, ఇది నో-లోడ్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ప్రయోజనాన్ని, ఏడాది పొడవునా అనుకూలమైన ఉతకడం, ఆరబెట్టడాన్ని అందిస్తుంది, వినియోగదారులకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూర్చే విలువల ద్వారా నడపబడుతుంది, సులభం, ఆదా, సంరక్షణ.
 
శాంసంగ్ యొక్క కొత్త ఇంటిగ్రేటెడ్ వాషర్ డ్రైయర్ కాంబో, వాషర్- డ్రైయర్ మధ్య నో-లోడ్ ట్రాన్స్‌ఫర్”తో వస్తుంది, ఇది వినియోగదారులు దుస్తులను ఉపకరణం నుండి నేరుగా బట్టల లైన్‌కు బదిలీ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. అదనంగా, బట్టలను ఆరబెట్టే విషయంలో వాతావరణంపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. అది వేసవి, శీతాకాలం, లేదా వర్షాకాలం అయినా, బిస్పోక్ AI వాషర్ డ్రైయర్‌తో ఉతకడం, ఆరబెట్టడం రెండూ చూసుకోబడతాయి.
 
దాని AI వాష్ ఫీచర్, ఉతికే పనితీరును మెరుగుపరచడానికి, వ్యర్థాలను తగ్గించడానికి అధునాతన ఐదు-దశల సెన్సింగ్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది ప్రతి లోడ్‌లోని బట్టల బరువు, మృదుత్వాన్ని గుర్తిస్తుంది, మురికి స్థాయిని చురుకుగా పర్యవేక్షిస్తుంది, ఉత్తమ వాష్ ఫలితాలను త్వరగా, సమర్థవంతంగా సాధించడానికి నీరు, డిటర్జెంట్ స్థాయిలను ఆప్టిమైజ్ చేస్తుంది. ఆటో డిస్పెన్స్ ఫంక్షన్ ప్రతి లోడ్ కోసం సరైన మొత్తంలో డిటర్జెంట్, సాఫ్ట్‌నర్‌ను స్వయంచాలకంగా విడుదల చేస్తుంది,
 
వినియోగదారులు ఎక్కువ లేదా తక్కువ డిటర్జెంట్ వాడటం గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదని నిర్ధారిస్తుంది. ఇది ఒక నెల వరకు ఉతకడానికి సరిపడా డిటర్జెంట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది, కాబట్టి ప్రతి వాష్ తర్వాత డిటర్జెంట్ ట్యాంక్‌ను నింపాల్సిన అవసరం లేదు. AI కంట్రోల్ ఫీచర్ మీ అలవాట్లను గుర్తుంచుకోవడం, సైకిల్స్‌ను సూచించడం, సకాలంలో సమాచారాన్ని ప్రదర్శించడం ద్వారా వాషింగ్‌ను వ్యక్తిగతీకరిస్తుంది.
 
కొత్త శాంసంగ్ వాషర్ డ్రైయర్లు ఒక AI ఎనర్జీ ఫీచర్‌తో వస్తాయి, ఇది శక్తి వినియోగాన్ని 70 శాతం వరకు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కొత్త వాషర్ డ్రైయర్లలోని డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ వినియోగదారులకు అధిక శక్తి సామర్థ్యం, తక్కువ శబ్దం, దీర్ఘకాలిక పనితీరు నుండి ప్రయోజనం పొందడంలో సహాయపడుతుంది. శాంసంగ్ యొక్క కొత్త వాషర్ డ్రైయర్లు 20-సంవత్సరాల వారంటీతో కూడిన అద్భుతమైన మన్నికను కూడా అందిస్తాయి. దాని సూపర్‌స్పీడ్ ఫీచర్ కేవలం 39 నిమిషాల్లో పూర్తి లోడ్‌ను ఉతుకుతుంది, బట్టలను రక్షిస్తూనే శక్తివంతమైన శుభ్రతను అందిస్తుంది.
 
ఈ కొత్త శ్రేణి వాషర్ డ్రైయర్లు AI ఎకోబబుల్ టెక్నాలజీతో వస్తాయి, ఇది బట్టలపై సున్నితంగా ఉంటూనే, మురికిని తొలగించడాన్ని 20 శాతం వరకు మెరుగుపరచడం ద్వారా వాషింగ్ పనితీరును పెంచుతుంది. ఎయిర్ వాష్ ఫీచర్, బట్టలను ఉతకకుండా, మరిగించకుండా, రుద్దకుండా, లేదా డిటర్జెంట్ ఉపయోగించకుండానే లాండ్రీని రిఫ్రెష్ చేస్తుంది, దుస్తులు, పరుపులను దుర్వాసన లేకుండా చేసి తాజాగా ఉండేలా చేస్తుంది. చివరగా, స్మార్ట్‌థింగ్స్ రింకిల్ ప్రివెంట్ ఫీచర్ ఆరిన బట్టలను ముడతలు లేకుండా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది, ఇస్త్రీ చేసే శ్రమను తగ్గిస్తుంది.
 
మా కొత్త బిస్పోక్ AI వాషర్ డ్రైయర్ శ్రేణి ఆధునిక జీవనశైలిని అర్థం చేసుకుంటుంది, సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది, రోజువారీ లాండ్రీని స్మార్టర్‌గా, మరింత సమర్థవంతంగా చేస్తుంది. వాతావరణ అనిశ్చితి పెరుగుతున్న, వినియోగదారులు అధిక కాలుష్యం, ధూళితో పోరాడుతున్న సమయంలో, ఇంటెలిజెంట్ ఫీచర్లు ఆధునిక జీవనానికి సరైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తాయి. శాంసంగ్ యొక్క బిస్పోక్ AI టెక్నాలజీ కేవలం బట్టల రకం, లోడ్ ఆధారంగా వాష్ సైకిల్స్‌ను ఆప్టిమైజ్ చేయడమే కాకుండా, పరిశుభ్రతను నిర్ధారిస్తూనే శక్తి, నీటిని ఆదా చేయడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. మా కొత్త శ్రేణి పెద్ద లోడ్‌లను నిర్వహించడానికి అధిక సామర్థ్యంతో, సమయాన్ని ఆదా చేసే, బట్టలను రక్షించే, పరిశుభ్రతను కాపాడే ఫీచర్లతో రూపొందించబడింది, ఇవన్నీ సులభం, ఆదా, మరియు సంరక్షణ అనే మా ప్రధాన విలువలను ప్రతిబింబిస్తాయి. మా కొత్త అనుకూలమైన, ఇంటెలిజెంట్, కనెక్టెడ్ ఉపకరణాలు భారతీయ గృహాలు లాండ్రీని అనుభవించే విధానాన్ని మారుస్తాయని, దానిని సరళంగా, వేగంగా, మరింత విశ్వసనీయంగా చేస్తాయని నేను విశ్వసిస్తున్నాను, అని ఘుఫ్రాన్ ఆలం, వైస్ ప్రెసిడెంట్, డిజిటల్ అప్లయెన్సెస్ బిజినెస్, శాంసంగ్ ఇండియాఅన్నారు.

Murugadoss: దాని వల్లే ఐదేళ్ల టైం వృథా అయింది. మన దగ్గర ప్రపంచస్థాయి కంటెంట్ వుంది : ఏఆర్ మురుగదాస్

Murugadoss: దాని వల్లే ఐదేళ్ల టైం వృథా అయింది. మన దగ్గర ప్రపంచస్థాయి కంటెంట్ వుంది : ఏఆర్ మురుగదాస్శివ కార్తికేయన్, రుక్మిణి వసంత్, విద్యుత్ జమ్వాల్ ప్రధాన పాత్రలో ఏఆర్ మురుగదాస్ తెరకెక్కించిన చిత్రం మదరాసి. అనిరుధ్ సంగీతాన్ని అందించారు. సెప్టెంబర్ 5న విడుదల చేయబోతోన్నారు. తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ లక్ష్మీ మూవీస్ బ్యానర్ మీద భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు మురుగదాస్ చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.

Sri Vishnu: గతంలో రిలీజ్ కు సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు, ఇప్పుడు బన్నీ వాస్ వున్నారు : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: గతంలో రిలీజ్ కు సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు, ఇప్పుడు బన్నీ వాస్ వున్నారు : శ్రీ విష్ణుకొన్ని సినిమాల ప్రమోషనల్ కంటెంట్ చూడగానే మూవీ చూడాలని అనిపిస్తుంది. లిటిల్ హార్ట్స్ అలాంటి క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది. 90's బయోపిక్ చూశాక ఆదిత్య హాసన్ ఒక కొత్త తరహా ప్లెజెంట్ కామెడీ క్రియేట్ చేశాడనే ఫీల్ కలిగింది. ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గా వస్తున్న ఈ సినిమా కూడా అలాగే బాగా నవ్విస్తుందని ఎక్స్ పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ మూవీ టీమ్ అందిరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా అని హీరో శ్రీ విష్ణు అన్నారు.

Anushka : అందుకే సినిమాలు తగ్గించా.. ప్రస్తుతం మహాభారతం చదువుతున్నా : అనుష్క శెట్టి

Anushka : అందుకే సినిమాలు తగ్గించా.. ప్రస్తుతం మహాభారతం చదువుతున్నా : అనుష్క శెట్టిక్వీన్ అనుష్క శెట్టి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా ఘాటి. విక్రమ్ ప్రభు మేల్ లీడ్ గా నటించిన ఈ చిత్రానికి విజనరీ డైరెక్టర్ క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహించారు. UV క్రియేషన్స్ సమర్పణలో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై రాజీవ్ రెడ్డి, సాయి బాబు జాగర్లమూడి నిర్మించారు. ఇప్పటికే అద్భుతమైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ తో సినిమా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. సెప్టెంబర్ 5న ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపధ్యంలో క్వీన్ అనుష్క శెట్టి సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

కిష్కింధపురి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఫోన్ చూడాలనిపించదు : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్

కిష్కింధపురి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఫోన్ చూడాలనిపించదు : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్'ఊరికి ఉత్తరాన, దారికి ద‌క్షిణాన‌ ప‌శ్చిమ దిక్కున ప్రేతాత్మల‌న్నీ పేరు విన‌గానే తూర్పుకు తిరిగే ప్రదేశం' అనే డైలాగుల‌తో మొదలైన ట్రైలర్ ఆద్యంతం కట్టిపడేసింది. హీరో, హీరోయిన్ సహా కొంతమంది స్నేహితుల ఆత్మలని అన్వేషిస్తూ సువర్ణ మాయ ఇంటిలోకి వెళ్తారు. అక్కడ వారు ఊహించని భయంకరమైన పరిస్థితులు ఎదురుకావడం మైండ్ బ్లోయింగ్ థ్రిల్ ని అందించాయి.

జటాధర లో శిల్పా శిరోద్కర్ అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్‌ చేసింది : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా

జటాధర లో శిల్పా శిరోద్కర్ అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్‌ చేసింది : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరాసుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలో ‘జటాధర’ చిత్రానికి సంబంధించిన బజ్ ఎలా ఉందో అందరికీ తెలిసిందే. సుధీర్ బాబు చాలా కొత్తగా కనిపించబోతోన్న ఈ మూవీని ప్రేరణ అరోరా సమర్పణలో సుధీర్ బాబు ప్రొడక్షన్స్ పతాకం నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమాను వెంకట్ కళ్యాణ్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు వదిలిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ మూవీపై అంచనాలు పెంచేశాయి. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రం నుంచి శిల్పా శిలోద్కర్ పాత్రకు సంబంధించిన అప్డేట్ ఇచ్చారు.

Watch More Videos

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?మెుక్కజొన్నలో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు వున్నాయి. వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా మొక్కజొన్న పొత్తులు తింటుంటే ఆ మజా వేరు. మెుక్కజొన్న అతి చౌకగా లభించే ఆహారం. దీని గింజలను కాల్చుకొని లేదా ఉడకబెట్టుకొని తింటారు. దీనిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. మెుక్కజొన్నలో లినోలిక్ ఆసిడ్, విటమిన్-ఇ, బి-1, బి-6, నియాసిన్, ఫోలిక్ ఆసిడ్, రైబోఫ్లోవిన్ అనే విటమిన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మెుక్కజొన్నలో పీచు పుష్కలంగా ఉంది. ఇది జీర్ణక్రియకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఆహారంలో పీచు ఉండడంతో మొక్కజొన్న మలబద్దకం, మెులలు వంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. పేగు కేన్సర్‌ను అరికడుతుంది.

జాతీయ పోషకాహార మాసం: మీ రోజువారీ పోషణను బాదం ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది?

జాతీయ పోషకాహార మాసం: మీ రోజువారీ పోషణను బాదం ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది?ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్-నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కూడా భారతీయుల కోసం ఆహార మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది, ఇది మంచి ఆరోగ్యం కోసం ప్రతిరోజూ తినవలసిన నట్స్‌లో బాదంను ఒకటిగా గుర్తించింది. ప్రతిరోజూ బాదం తినడం బరువు నియంత్రణ, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడవచ్చు. ఫిట్‌నెస్ పట్ల తన అంకితభావానికి ప్రసిద్ధి చెందిన బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్, ఇలా అన్నారు, నేను ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను పాటించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాను. నా కుటుంబంలో కూడా దానిని ప్రోత్సహిస్తాను.

Lotus Root: తామర పువ్వు వేర్లను సూప్స్‌, సలాడ్స్‌లో ఉపయోగిస్తే?

Lotus Root: తామర పువ్వు వేర్లను సూప్స్‌, సలాడ్స్‌లో ఉపయోగిస్తే?తామర పువ్వు వేర్లతో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. లోటస్ రూట్‌ను వంటలలో వివిధ రూపాల్లో ఉపయోగించవచ్చు. దీనిని సూప్‌లు, సలాడ్‌లు లేదా చిప్స్‌గా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనిని తాజాగా లేదా ఉడికించి కూడా తినవచ్చు. ఇది రుచికరమైనది. మంచి పోషకాలను అందిస్తుంది. ఇది విటమిన్ సికి అద్భుతమైన మూలం. అంతే కాదు, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. దీని యాంటీఆక్సిడెంట్ శక్తి శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడుతుంది. ఇది క్యాన్సర్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుండి రక్షిస్తుంది. ఈ వేరులో పొటాషియం, ఇనుము ఖనిజాలు కూడా ఉన్నాయి.

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహన

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహనకన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ల యొక్క ప్రొఫెషనల్ బాడీ అయిన అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మహారాష్ట్ర స్టేట్ చాప్టర్ (ఏపీఐ ఎంఎస్సీ), గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ సహకారంతో ఆగస్టు 29ను జాతీయ దగ్గు దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. దగ్గుపై దేశ వ్యాప్తంగా అవగాహన సృష్టించడం, రోగులు- ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులలో ఙ్ఞానం పెంచడం, రుజువుతో కూడిన రోగ నిర్ధారణ, చికిత్సా పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం ఈ మొదటి ప్రయత్నం యొక్క లక్ష్యం.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com