Last Modified: గురువారం, 21 ఆగస్టు 2025 (20:47 IST)

ప్రాంతీయ ఫాస్ట్ ఛానల్ లైనప్‌ను బలోపేతంకై ఈటీవీ నెట్‌వర్క్‌తో సామ్‌సంగ్ టీవీ ప్లస్ భాగస్వామ్యం

ETV Channel launch
ఈనాడు టెలివిజన్ (ETV నెట్‌వర్క్) నుండి నాలుగు కొత్త ఛానళ్లను తన పెరుగుతున్న కంటెంట్ పోర్ట్‌ఫోలియోకు జోడిస్తున్నట్లు భారతదేశంలో ప్రకటనల మద్దతు గల ఉచిత స్ట్రీమింగ్ టీవీ సర్వీస్ అయిన Samsung TV Plus ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం Samsung TV Plus 150 కంటే ఎక్కువ వేగవంతమైన ఛానెల్‌ల బలమైన కేటలాగ్‌ను సుసంపన్నం చేస్తుంది. భారతీయ వినియోగదారులకు అద్భుతమైన కొత్త శ్రేణి అధిక నాణ్యత, వైవిధ్యభరిత కంటెంట్‌ను అందిస్తుంది.
 
ETV నెట్‌వర్క్ భారతదేశంలోని అగ్రగామి ప్రసార సంస్థలలో ఒకటి. శాటిలైట్, డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా పనిచేస్తుంది. దీని విస్తృతమైన కంటెంట్ లైబ్రరీలో వార్తలు, సంగీతం, యువతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వినోదం, కామెడీ ఉన్నాయి. ఇది గత రెండు దశాబ్దాలుగా విభిన్న నేపథ్యాల ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.
 
Samsung TV Plus ప్లాట్‌ఫామ్‌లో మా ప్రేక్షకులకు, ప్రకటనదారులకు సాటిలేని యాక్సెస్, అసాధారణ విలువను అందించడమే మా లక్ష్యం. ETV నెట్‌వర్క్ నుండి కొత్త FAST ఛానెల్‌లను పరిచయం చేయడం ద్వారా, మేం దక్షిణ మార్కెట్ సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయడం, తెలుగు వినోద ప్రపంచం నుండి తాజా కంటెంట్‌కు యాక్సెస్‌ను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ETV నెట్‌వర్క్‌తో ఈ భాగస్వామ్యం ఈ దార్శనికతకు మా అంకితభావాన్ని నొక్కి చెబుతుంది అని  Samsung TV Plus సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా- ఇండియా బిజినెస్ డెవలప్‌మెంట్ జనరల్ మేనేజర్ కునాల్ మెహతా అన్నారు.
 
ఈనాడు టెలివిజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సీఈఓ కె. బాపినీడు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, ఈటీవీ నెట్‌వర్క్‌లో, మేం అన్ని వయసుల ప్రేక్షకులతో మమేకమయ్యే విభిన్నమైన, అధిక నాణ్యత వినోదాన్ని అందించడం పట్ల మక్కువ కలిగి ఉన్నాం. కనెక్ట్ చేయబడిన టీవీల వేగవంతమైన వృద్ధితో, నాలుగు ఫాస్ట్ ఛానెల్‌లను (ఈటీవీ న్యూస్, ఈటీవీ జోష్, ఈటీవీ మ్యూజిక్- ఈటీవీ కామెడీ) ప్రారంభించడం ద్వారా సామ్‌సంగ్ టీవీ ప్లస్‌లో మా ఉనికిని విస్తరించడానికి మేం సంతోషిస్తున్నాం. ఇది మా డిజిటల్ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. మేము కంటెంట్-ఫస్ట్ వ్యూహానికి కట్టుబడి ఉన్నాం- మారుతున్న వీక్షకుల ప్రాధాన్యతలను తీర్చడానికి మా ఉత్పత్తులను నిరంతరం వినూత్నీకరించడం, పరీక్షించడం, మెరుగుపరచడం. సామ్‌సంగ్ టీవీ ప్లస్‌తో మా భాగస్వామ్యం క్యూరేటెడ్, వ్యక్తిగతీకరించిన కంటెంట్ అనుభవాలను అందించడానికి, ప్రేక్షకులతో మా అనుబం ధాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది అని అన్నారు.
 
ఈ భాగస్వామ్యంతో, Samsung TV Plus తన ప్రాంతీయ, కళ, సంగీత విభాగ ఉత్పత్తులను విస్తరిస్తూనే ఉంది. కనెక్టెడ్ టీవీలలో ఉచిత, ప్రీమియం స్ట్రీమింగ్ కంటెంట్ కోసం ప్రముఖ గమ్యస్థానంగా తన స్థానాన్ని బలో పేతం చేసుకుంటోంది. ETV నెట్‌వర్క్ ఛానెల్స్ జోడింపు అనేది విభిన్న కంటెంట్‌కు ప్రాప్యతను అందరికీ అం దుబాటులోకి తీసుకురావడం, సాంకేతికత ద్వారా భాష, భౌగోళిక అడ్డంకులను ఛేదించడం అనే Samsung విస్తృత దృక్పథానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. ప్రాంతీయ కథలను ప్రసారం చేయడంలో ETV వారసత్వాన్ని Samsung TV Plus సాంకేతికత ఆధారిత పరిధి, ప్లాట్‌ఫామ్ ఇంటెలిజెన్స్‌తో కలిపి తీసుకురావడం ద్వారా, సంప్రదాయ బ్రాడ్‌కాస్టర్స్, స్మార్ట్ టీవీ ప్లాట్‌ ఫామ్‌లు భారతదేశంలో డిజిటల్ వినోద వినియోగాన్ని సంయుక్తంగా ఎలా పునర్నిర్వచించవచ్చో ఈ భాగ స్వామ్యం ఒక ప్రమాణాన్ని నిర్దేశిస్తుంది.

విజయ్ ఆంటోనీ భద్రకాళి నుంచి లవ్ సాంగ్ మారెనా రిలీజ్

విజయ్ ఆంటోనీ భద్రకాళి నుంచి లవ్ సాంగ్ మారెనా రిలీజ్'మార్గన్' విజయం తర్వాత విజయ్ ఆంటోనీ మరో పవర్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్‌తో 'భద్రకాళి' వస్తున్నారు. విజయ్ ఆంటోనీకి ల్యాండ్‌మార్క్ మూవీగా నిలిచే ఈ చిత్రానికి అరుణ్ ప్రభు దర్శకత్వం వహించగా, సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రామాంజనేయులు జవ్వాజీ నిర్మించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను విజయ్ ఆంటోనీ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, మీరా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. 'భద్రకాళి' సెప్టెంబర్ 19న రిలీజ్ కానుంది.

Anupama Parameswaran: ఆ సమస్యకి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు : అనుపమ పరమేశ్వరన్

Anupama Parameswaran: ఆ సమస్యకి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు : అనుపమ పరమేశ్వరన్పరదా చాలా కొత్త కథ. ఇలాంటి కథలు తెలుగు సినిమాలోనే కాదు ఇండియన్ సినిమాలో కూడా చాలా అరుదు. ఇలాంటి ఫ్రెష్ కాన్సెప్టు నా దగ్గరికి ఎప్పుడు రాలేదు. డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ నాకు కథ చెప్పినప్పుడు పరదాలోనే నా క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా కనిపించింది. బాడీ లాంగ్వేజ్ డైలాగ్ తో ఎలా నటించగలను అనేది ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని ఈ సినిమాని చేయడం జరిగింది అని అనుపమ పరమేశ్వరన్ తెలిపారు.

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న విశ్వంభర రిలీజ్ లో పెద్ద ట్విస్ట్

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న విశ్వంభర రిలీజ్ లో పెద్ద ట్విస్ట్మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా సినిమా విశ్వంభర మరో ఏడాదికి మారింది. రేపు చిరంజీవి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా కొద్దిసేపటి క్రితమే సినిమా గురించి గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు. ఈ విశ్వంలో అసలేమి జరిగిందో ఈరోజుైనా చెబుతావా? మురా? అంటూ చిన్నపిల్లవాడి వాయిస్ తో ప్రారంభమవుతోంది. ఒక సంహారం దాని తాలూకు యుద్ధం అని శర్మ గంభీరమైన వాయిస్ తో వస్తుంది. ఆ వెంటనే రకరకాల కీటకాలు కనిపిస్తాయి. ఒక్కడి స్వార్థం యుద్ధంగా మారి హద్దులేని భయాన్నిఇచ్చిందంటూ వాయిస్ తోపాటు బాకులతో రక్తంతో కూడిన కొన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాలు చూపించారు. ఆ తర్వాత 2026 సమ్మర్ లో థియేటర్ కు వస్తుందని ట్విస్ట్ ఇచ్చారు.

Gemini Suresh : జెమిని సురేష్ ముఖ్యపాత్రలో ఆత్మ కథ చిత్ర ప్రారంభం

Gemini Suresh : జెమిని సురేష్ ముఖ్యపాత్రలో ఆత్మ కథ చిత్ర ప్రారంభంజెమిని సురేష్ ముఖ్యపాత్రలో అఖిల నాయర్ తో జంటగా ఆత్మ కథ చిత్రం హైదరాబాద్ లో ప్రారంభమైంది. వారాహి ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ బ్యానర్ పై శ్రీనివాస్ గుండ్రెడ్డి రచన దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సమ్మట గాంధీ, బలగం విజయలక్ష్మి, చింటూ ధనరాజ్, తాగుబోతు రమేష్, మహేష్ విట్టా, నూకరాజు, గుర్రపు విజయ్ కుమార్, సుదర్శన్ రెడ్డి, బాబా శంకర్ తదితరులు కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు.

రజనీకాంత్‌కు వీరాభిమానిని - అలా చేయడం ఇబ్బందిగా లేదు : అమీర్ ఖాన్

రజనీకాంత్‌కు వీరాభిమానిని - అలా చేయడం ఇబ్బందిగా లేదు : అమీర్ ఖాన్తాను సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ వీరాభిమానిని అని, ఆయన కోసం కూలీ చిత్రంలో ఆ పని చేసినందుకు తనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది అనిపించ లేదని బాలీవుడ్ నటి అమీర్ ఖాన్ వెల్లడించారు. లోకేశ్ కనకరాజ్ దర్శకత్వంలో రజనీకాంత్ నటించిన తాజా చిత్రం "కూలీ". ఈ నంల 14వ తేదీన విడుదలైంది. ఇందులో బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ ఓ పాత్రను పోషించారు.

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండి

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండిమారుతున్న సీజన్ తేమ, ఉష్ణోగ్రత పరంగా మార్పులను తెస్తుంది, ఇవి తరచుగా స్వేద రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, చర్మం పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తి చేయటం , నిరంతర పగుళ్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మనం చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తాం, కానీ మనం తరచుగా ఆహారం యొక్క ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, రుతుపవనాల సమయంలో వచ్చే కాలానుగుణ మార్పులు దోషాలను, ముఖ్యంగా వాత, పిత్త దోషాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. మొటిమలు లేదా దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి.

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుతెల్ల నువ్వులు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఆర్థరైటిస్ నుండి ఇవి రక్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ తెల్ల నువ్వులు తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తెల్ల నువ్వుల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటుంది కనుక గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. తెల్ల నువ్వులు తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. నువ్వులలో మెగ్నీషియం అధికం, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నువ్వులులో ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే అనేక పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాలను తయారు చేయడానికి, శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు నువ్వులు మేలు చేస్తాయి.

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరి

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరితేనెలో నానబెట్టిన ఉసిరి కాయలు. వీటివల్ల ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తేనె-ఉసిరి రెండింటినీ కలిపి ఇలా తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నీడలో ఆరబెట్టిన ఉసిరికాయలను తేనెలో ఊరబెట్టి వాటిని ఉదయాన్నే పరగడుపున తీసుకోవాలి. ఇలా తేనె, ఉసిరికాయ మిశ్రమాన్ని తయారుచేసి తీసుకోవడం వల్ల లివర్ సమస్యలు దూరమవుతాయి. జాండిస్ వంటి వ్యాధులు ఉంటే అవి త్వరగా నయం అవుతాయి. శరీరంలో ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలను బయటికి పంపడంలో లివర్ మరింత చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. తేనె, ఉసిరి మిశ్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటుంటే చర్మపు ముడతలు తగ్గి యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది.

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?జీడిపప్పు రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా, అనేక పోషకాలను కలిగి ఉండే ఒక ఆరోగ్యకరమైన డ్రై ఫ్రూట్. ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జీడిపప్పులో ఉండే ప్రధాన పోషకాలు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, నాడీ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయడానికి మెగ్నీషియం చాలా అవసరం. రాగి శరీరంలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి, ఇనుమును గ్రహించడానికి, ఎర్ర రక్త కణాల నిర్మాణానికి సహాయపడుతుంది. జింక్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో, గాయాలు త్వరగా నయం అవ్వడంలో, కణాల పెరుగుదలకు ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్ఫైజర్ భారతదేశంలో వయోజనుల కోసం తన తదుపరి తరం 20-వాలెం ట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్ (PCV20)ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. విస్తృత సెరోటైప్ కవరేజ్‌‌తో, ఫైజర్ అందించే ఈ వ్యాక్సిన్ వయోజనులకు న్యుమోకాకల్ వ్యాధి నుండి రక్షణలో గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఫైజర్ రూపొందించిన ఈ వ్యాక్సిన్, ఇన్వాసివ్, నాన్-ఇన్వాసివ్ న్యుమోకాకల్ వ్యాధులకు కారణమైన క్లినికల్ సంబంధిత 20 సెరోటైప్‌ల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పరిస్థితులతో వుండే వారితో సహా వయోజనులందరికీ సకాలంలో, చురుకైన రక్షణను అందిస్తుంది. PCV20 సింగిల్ షాట్ వ్యాక్సిన్‌గా అందుబాటులో ఉంటుంది.
