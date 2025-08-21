ప్రాంతీయ ఫాస్ట్ ఛానల్ లైనప్ను బలోపేతంకై ఈటీవీ నెట్వర్క్తో సామ్సంగ్ టీవీ ప్లస్ భాగస్వామ్యం
ఈనాడు టెలివిజన్ (ETV నెట్వర్క్) నుండి నాలుగు కొత్త ఛానళ్లను తన పెరుగుతున్న కంటెంట్ పోర్ట్ఫోలియోకు జోడిస్తున్నట్లు భారతదేశంలో ప్రకటనల మద్దతు గల ఉచిత స్ట్రీమింగ్ టీవీ సర్వీస్ అయిన Samsung TV Plus ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం Samsung TV Plus 150 కంటే ఎక్కువ వేగవంతమైన ఛానెల్ల బలమైన కేటలాగ్ను సుసంపన్నం చేస్తుంది. భారతీయ వినియోగదారులకు అద్భుతమైన కొత్త శ్రేణి అధిక నాణ్యత, వైవిధ్యభరిత కంటెంట్ను అందిస్తుంది.
ETV నెట్వర్క్ భారతదేశంలోని అగ్రగామి ప్రసార సంస్థలలో ఒకటి. శాటిలైట్, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా పనిచేస్తుంది. దీని విస్తృతమైన కంటెంట్ లైబ్రరీలో వార్తలు, సంగీతం, యువతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వినోదం, కామెడీ ఉన్నాయి. ఇది గత రెండు దశాబ్దాలుగా విభిన్న నేపథ్యాల ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.
Samsung TV Plus ప్లాట్ఫామ్లో మా ప్రేక్షకులకు, ప్రకటనదారులకు సాటిలేని యాక్సెస్, అసాధారణ విలువను అందించడమే మా లక్ష్యం. ETV నెట్వర్క్ నుండి కొత్త FAST ఛానెల్లను పరిచయం చేయడం ద్వారా, మేం దక్షిణ మార్కెట్ సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయడం, తెలుగు వినోద ప్రపంచం నుండి తాజా కంటెంట్కు యాక్సెస్ను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ETV నెట్వర్క్తో ఈ భాగస్వామ్యం ఈ దార్శనికతకు మా అంకితభావాన్ని నొక్కి చెబుతుంది అని Samsung TV Plus సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా- ఇండియా బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ జనరల్ మేనేజర్ కునాల్ మెహతా అన్నారు.
ఈనాడు టెలివిజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సీఈఓ కె. బాపినీడు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, ఈటీవీ నెట్వర్క్లో, మేం అన్ని వయసుల ప్రేక్షకులతో మమేకమయ్యే విభిన్నమైన, అధిక నాణ్యత వినోదాన్ని అందించడం పట్ల మక్కువ కలిగి ఉన్నాం. కనెక్ట్ చేయబడిన టీవీల వేగవంతమైన వృద్ధితో, నాలుగు ఫాస్ట్ ఛానెల్లను (ఈటీవీ న్యూస్, ఈటీవీ జోష్, ఈటీవీ మ్యూజిక్- ఈటీవీ కామెడీ) ప్రారంభించడం ద్వారా సామ్సంగ్ టీవీ ప్లస్లో మా ఉనికిని విస్తరించడానికి మేం సంతోషిస్తున్నాం. ఇది మా డిజిటల్ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. మేము కంటెంట్-ఫస్ట్ వ్యూహానికి కట్టుబడి ఉన్నాం- మారుతున్న వీక్షకుల ప్రాధాన్యతలను తీర్చడానికి మా ఉత్పత్తులను నిరంతరం వినూత్నీకరించడం, పరీక్షించడం, మెరుగుపరచడం. సామ్సంగ్ టీవీ ప్లస్తో మా భాగస్వామ్యం క్యూరేటెడ్, వ్యక్తిగతీకరించిన కంటెంట్ అనుభవాలను అందించడానికి, ప్రేక్షకులతో మా అనుబం ధాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది అని అన్నారు.
ఈ భాగస్వామ్యంతో, Samsung TV Plus తన ప్రాంతీయ, కళ, సంగీత విభాగ ఉత్పత్తులను విస్తరిస్తూనే ఉంది. కనెక్టెడ్ టీవీలలో ఉచిత, ప్రీమియం స్ట్రీమింగ్ కంటెంట్ కోసం ప్రముఖ గమ్యస్థానంగా తన స్థానాన్ని బలో పేతం చేసుకుంటోంది. ETV నెట్వర్క్ ఛానెల్స్ జోడింపు అనేది విభిన్న కంటెంట్కు ప్రాప్యతను అందరికీ అం దుబాటులోకి తీసుకురావడం, సాంకేతికత ద్వారా భాష, భౌగోళిక అడ్డంకులను ఛేదించడం అనే Samsung విస్తృత దృక్పథానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. ప్రాంతీయ కథలను ప్రసారం చేయడంలో ETV వారసత్వాన్ని Samsung TV Plus సాంకేతికత ఆధారిత పరిధి, ప్లాట్ఫామ్ ఇంటెలిజెన్స్తో కలిపి తీసుకురావడం ద్వారా, సంప్రదాయ బ్రాడ్కాస్టర్స్, స్మార్ట్ టీవీ ప్లాట్ ఫామ్లు భారతదేశంలో డిజిటల్ వినోద వినియోగాన్ని సంయుక్తంగా ఎలా పునర్నిర్వచించవచ్చో ఈ భాగ స్వామ్యం ఒక ప్రమాణాన్ని నిర్దేశిస్తుంది.