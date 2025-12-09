పది లక్షల మంది పిల్లల్లో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను పెంపొందించే లక్ష్యం

అడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (ASCI) సెప్టెంబర్లో పాఠశాల పిల్లల కోసం జాతీయ వినియోగదారుల విద్యా కార్యక్రమం అయిన AdWiseను ప్రారంభించింది. ఇది దేశం లోని అనేక నగరాల్లో 15-18 నెలల్లో 3 నుండి 8 తరగతుల పిల్లలలో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను మెరుగుపరచడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ASCI అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో, ఈ కార్యక్రమం 2026 చివరి నాటికి దేశంలోని 2,000 పాఠశాలల్లోని పది లక్షల మంది విద్యార్థులను తరగతి గది సెషన్ల ద్వారా కవర్ చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఇది ఇప్పటికే ఏడు రాష్ట్రాలు, 240 పాఠశాలల్లో 1,14,000 కంటే ఎక్కువ మంది విద్యార్థులను కవర్ చేసింది. పెరుగుతున్న డిజిటల్ ప్రపంచంలో ప్రకటనల సందేశాలను గుర్తించడానికి, ప్రశ్నించడానికి, మూల్యాంకనం చేయడానికి అవసరమైన క్లిష్టమైన ఆలోచనా నైపుణ్యాలతో పాఠశాల పిల్లలను సన్నద్ధం చేయడానికి ఇది రూపొందించబడింది.
ప్రకటనలను గుర్తించే, అర్థం చేసుకునే విద్యార్థుల శాతం పెరుగుదల, ప్రకటనలను కంటెంట్ నుండి వేరు చేయడం, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల నిమగ్నత కొలమానాలు, అభిప్రాయ నాణ్యతను కొలవడం ద్వారా ప్రకటనల అక్షరాస్యతలో మెరుగుదలను ఏఎస్సీఐ అకాడమీ ట్రాక్ చేస్తుంది. కార్యక్రమం ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోడానికి సెషన్లకు ముందు, తరువాత విద్యార్థులను అంచనా వేశారు. 3-5 తరగతుల విషయంలో ప్రకటనల అక్షరాస్యత గురించి ప్రశ్నలకు సరిగ్గా సమాధానం ఇచ్చే విద్యార్థులలో 59%-86% పెరుగుదల, 6-8 తరగతులకు 57%-95% పెరుగుదలతో ఈ కార్యక్రమం గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపు తుంది.
స్మార్ట్ కిడ్స్. స్మార్ట్ ఛాయిసెస్ అనే ట్యాగ్లైన్తో, AdWise డిజిటల్ అక్షరాస్యత విద్యలో కీలకమైన అంతరా న్ని పరిష్కరిస్తుంది. నేటి పిల్లలు డిజిటల్ ప్రపంచంతో బాగా అనుబంధం కలిగి ఉన్నప్పటికీ, తమ ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ ప్రపంచాలలో విస్తరించి ఉండే తిరుగులేని, సూక్ష్మ విశ్లేషణ అవసరమయ్యే, లీనమయ్యే ప్రకటనలను పరిశీలించడానికి అవసరమైన క్లిష్టమైన అవగాహన తరచుగా వారికి ఉండదు. తప్పుదారి పట్టించే, హాని కరమైన ప్రకటనలకు వారి దుర్బలత్వాన్ని తగ్గించడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం.
ప్రకటనదారులకు ముఖ్యమైన ప్రేక్షకులైన పిల్లలు ఏఎస్సీఐకి ప్రధాన కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నారు. ఇది ప్రస్తుతం 7-15 ఏళ్ల వయస్సు గల పిల్లలు (జనరేషన్ ఆల్ఫా) మీడియా, ప్రకటనలతో కలిగిఉన్న సంబంధాన్ని పరిశీలించే ఒక ఎథ్నోగ్రాఫిక్ నివేదికపై పనిచేస్తోంది. వారు వాణిజ్య సందేశాలను ఎలా గుర్తిస్తారు, వర్గీకరిస్తారు, అర్థం చేసుకుంటారు అనే అంశాలను ఇది పరిశీలిస్తుంది.
ఏఎస్సీఐ సీఈఓ, సెక్రటరీ జనరల్ మనీషా కపూర్ ఇలా అన్నారు, నేటి పిల్లలు మునుపటి తరాల కంటే ప్రాథమికంగా భిన్నమైన మార్గాల్లో ప్రకటనలకు గురవుతున్నారు. వారు ప్రకటనలను సరైన విధంగా అర్థం చేసుకోడానికి కీలకమైన అభిజ్ఞా సామర్థ్యాలను కలిగి లేరు కానీ వారు ఆన్లైన్లో, వాస్తవ ప్రపంచంలో వివిధ రూపాల్లో మార్కెటింగ్ సందేశాలకు ఎక్కువగా గురవుతున్నారు. మేం ప్రధానంగా పిల్లలపై దృష్టి పెట్టాం. మేము వారిని, తల్లిదండ్రులను, ఉపాధ్యాయులను ప్రకటనల ప్రభావాన్ని విమర్శనాత్మకంగా విశ్లేషించడానికి, అర్థం చేసుకోడానికి సన్నద్ధం చేస్తున్నాం. ఈ విధంగా పిల్లలను శక్తివంతం చేయడం బాధ్యతాయుతమైన మీడియా వినియోగాన్ని పెంపొందిస్తుంది, తగిన సమాచారం ఉన్న ప్రేక్షకులను సృష్టిస్తుంది.
విజయవంతమైన పైలట్ దశ తర్వాత, AdWise దిల్లీ ఎన్సీఆర్, ముంబై, పుణె, నాగ్పుర్, లఖ్నవూ, వారణాసి, ఇండోర్, భోపాల్, పట్నా, జైపుర్, జోధ్పుర్, కోల్కతా అంతటా అమలు చేయబడుతోంది. ఎన్జీఓ స్కూల్ హెల్త్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏఎస్సీఐఅమలు భాగస్వామి. దశ 1 ఆధారంగా, దశ 2లోని అదనపు రాష్ట్రాలు- తమిళనాడు, తెలంగాణ, పంజాబ్, అస్సాం, కర్ణాటకలకు విస్తరించాలని ఏఎస్ సీఐ యోచిస్తోంది, అదే సమయంలో ప్రస్తుత మార్కెట్లలోకి చొచ్చుకుపోవడాన్ని మరింతగా పెంచుతుంది.
ఒక గంట నిడివి గల ఇంటరాక్టివ్ వర్క్షాప్లు రెండు గ్రూపులకు: 3-5 మరియు 6-8 తరగతులకు, ఏఎస్ సీఐ అకాడమీ రూపొందించిన వయస్సుకు తగిన కంటెంట్తో.
3-5 తరగతులు: ప్రకటన అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా వారు వినియోగించే మీడియాలో మార్కెటింగ్ సందేశాలను డీకోడ్ చేయడం, ప్రకటనలు అంటే ఏమిటో, అవి ఎక్కడ, ఎలా కనిపిస్తాయో గుర్తించడానికి, ప్రకటనలు, కంటెంట్ మధ్య తేడాను గుర్తించడానికి, ప్రకటనలు ఏమి వాగ్దానం చేస్తాయో విమర్శనాత్మకంగా ఆలోచించడానికి, ఎంపిక, ప్రభావం ఆలోచనను అర్థం చేసుకోడానికి.
6-8 తరగతులు: వివిధ రకాల ప్రకటనలతో ఒప్పించే పద్ధతులు, ప్రభావశీల ప్రకటనలు, ఆన్లైన్ భద్రతపై లోతుగా అవగాహన, ఒప్పించే వ్యూహాలు, కేస్ స్టడీస్,
ఈ కార్యక్రమంలో విస్తృత శ్రేణి తరగతి గది సామగ్రి, గేమిఫైడ్ కంటెంట్ ఉన్నాయి. ఈ స్పాన్ ఫెసిలిటేటర్ నేతృత్వంలోని ప్రెజెంటేషన్ డెక్లు వివిధ వయసుల వారికి హ్యాండ్బుక్లు, వీడియోల కోసం రూపొందించబడ్డాయి. ఇంట్లో అవగాహనకు మద్దతు ఇవ్వడానికి తల్లిదండ్రులకు చిట్కాలు, చెక్లిస్టులు అందించబడతాయి. డిజిటల్ రిసోర్స్ మెటీరియల్లు ఇంగ్లీష్, హిందీ, మరాఠీ భాషలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి, తమిళం, కన్నడ అనువాదాలు జరుగుతున్నాయి.