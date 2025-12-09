బుధవారం, 10 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. బాలప్రపంచం
  3. కథనాలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025 (22:58 IST)

పది లక్షల మంది పిల్లల్లో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను పెంపొందించే లక్ష్యం

data
అడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (ASCI) సెప్టెంబర్‌లో పాఠశాల పిల్లల కోసం జాతీయ వినియోగదారుల విద్యా కార్యక్రమం అయిన AdWiseను ప్రారంభించింది. ఇది దేశం లోని అనేక నగరాల్లో 15-18 నెలల్లో 3 నుండి 8 తరగతుల పిల్లలలో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను మెరుగుపరచడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ASCI అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో, ఈ కార్యక్రమం 2026 చివరి నాటికి దేశంలోని 2,000 పాఠశాలల్లోని పది లక్షల మంది విద్యార్థులను తరగతి గది సెషన్ల ద్వారా కవర్ చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ఇది ఇప్పటికే ఏడు రాష్ట్రాలు, 240 పాఠశాలల్లో 1,14,000 కంటే ఎక్కువ మంది విద్యార్థులను కవర్ చేసింది. పెరుగుతున్న డిజిటల్ ప్రపంచంలో ప్రకటనల సందేశాలను గుర్తించడానికి, ప్రశ్నించడానికి, మూల్యాంకనం చేయడానికి అవసరమైన క్లిష్టమైన ఆలోచనా నైపుణ్యాలతో పాఠశాల పిల్లలను సన్నద్ధం చేయడానికి ఇది రూపొందించబడింది.
 
ప్రకటనలను గుర్తించే, అర్థం చేసుకునే విద్యార్థుల శాతం పెరుగుదల, ప్రకటనలను కంటెంట్ నుండి వేరు చేయడం, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల నిమగ్నత కొలమానాలు, అభిప్రాయ నాణ్యతను కొలవడం ద్వారా ప్రకటనల అక్షరాస్యతలో మెరుగుదలను ఏఎస్‌సీఐ అకాడమీ ట్రాక్ చేస్తుంది. కార్యక్రమం ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోడానికి సెషన్‌లకు ముందు, తరువాత విద్యార్థులను అంచనా వేశారు. 3-5 తరగతుల విషయంలో ప్రకటనల అక్షరాస్యత గురించి ప్రశ్నలకు సరిగ్గా సమాధానం ఇచ్చే విద్యార్థులలో 59%-86% పెరుగుదల, 6-8 తరగతులకు 57%-95% పెరుగుదలతో ఈ కార్యక్రమం గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపు తుంది.
 
స్మార్ట్ కిడ్స్. స్మార్ట్ ఛాయిసెస్ అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో, AdWise డిజిటల్ అక్షరాస్యత విద్యలో కీలకమైన అంతరా న్ని పరిష్కరిస్తుంది. నేటి పిల్లలు డిజిటల్ ప్రపంచంతో బాగా అనుబంధం కలిగి ఉన్నప్పటికీ, తమ ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ ప్రపంచాలలో విస్తరించి ఉండే తిరుగులేని, సూక్ష్మ విశ్లేషణ అవసరమయ్యే, లీనమయ్యే ప్రకటనలను పరిశీలించడానికి అవసరమైన క్లిష్టమైన అవగాహన తరచుగా వారికి ఉండదు. తప్పుదారి పట్టించే, హాని కరమైన ప్రకటనలకు వారి దుర్బలత్వాన్ని తగ్గించడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం.
 
ప్రకటనదారులకు ముఖ్యమైన ప్రేక్షకులైన పిల్లలు ఏఎస్‌సీఐకి ప్రధాన కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నారు. ఇది ప్రస్తుతం 7-15 ఏళ్ల వయస్సు గల పిల్లలు (జనరేషన్ ఆల్ఫా) మీడియా, ప్రకటనలతో కలిగిఉన్న సంబంధాన్ని పరిశీలించే ఒక ఎథ్నోగ్రాఫిక్ నివేదికపై పనిచేస్తోంది. వారు వాణిజ్య సందేశాలను ఎలా గుర్తిస్తారు, వర్గీకరిస్తారు, అర్థం చేసుకుంటారు అనే అంశాలను ఇది పరిశీలిస్తుంది.
 
ఏఎస్‌సీఐ సీఈఓ, సెక్రటరీ జనరల్ మనీషా కపూర్ ఇలా అన్నారు, నేటి పిల్లలు మునుపటి తరాల కంటే ప్రాథమికంగా భిన్నమైన మార్గాల్లో ప్రకటనలకు గురవుతున్నారు. వారు ప్రకటనలను సరైన విధంగా అర్థం చేసుకోడానికి కీలకమైన అభిజ్ఞా సామర్థ్యాలను కలిగి లేరు కానీ వారు ఆన్‌లైన్‌లో, వాస్తవ ప్రపంచంలో వివిధ రూపాల్లో మార్కెటింగ్ సందేశాలకు ఎక్కువగా గురవుతున్నారు. మేం ప్రధానంగా పిల్లలపై దృష్టి  పెట్టాం. మేము వారిని, తల్లిదండ్రులను, ఉపాధ్యాయులను ప్రకటనల ప్రభావాన్ని విమర్శనాత్మకంగా విశ్లేషించడానికి, అర్థం చేసుకోడానికి సన్నద్ధం చేస్తున్నాం. ఈ విధంగా పిల్లలను శక్తివంతం చేయడం బాధ్యతాయుతమైన మీడియా వినియోగాన్ని పెంపొందిస్తుంది, తగిన సమాచారం ఉన్న ప్రేక్షకులను సృష్టిస్తుంది.
 
విజయవంతమైన పైలట్ దశ తర్వాత, AdWise దిల్లీ ఎన్సీఆర్, ముంబై, పుణె, నాగ్‌పుర్, లఖ్‌నవూ, వారణాసి, ఇండోర్, భోపాల్, పట్నా, జైపుర్, జోధ్‌పుర్, కోల్‌కతా అంతటా అమలు చేయబడుతోంది. ఎన్జీఓ స్కూల్ హెల్త్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏఎస్‌సీఐఅమలు భాగస్వామి. దశ 1 ఆధారంగా, దశ 2లోని అదనపు రాష్ట్రాలు- తమిళనాడు, తెలంగాణ, పంజాబ్, అస్సాం, కర్ణాటకలకు విస్తరించాలని ఏఎస్‌ సీఐ యోచిస్తోంది, అదే సమయంలో ప్రస్తుత మార్కెట్లలోకి చొచ్చుకుపోవడాన్ని మరింతగా పెంచుతుంది.
 
ఒక గంట నిడివి గల ఇంటరాక్టివ్ వర్క్‌షాప్‌లు రెండు గ్రూపులకు: 3-5 మరియు 6-8 తరగతులకు, ఏఎస్‌ సీఐ అకాడమీ రూపొందించిన వయస్సుకు తగిన కంటెంట్‌తో.
3-5 తరగతులు: ప్రకటన అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా వారు వినియోగించే మీడియాలో మార్కెటింగ్ సందేశాలను డీకోడ్ చేయడం, ప్రకటనలు అంటే ఏమిటో, అవి ఎక్కడ, ఎలా కనిపిస్తాయో గుర్తించడానికి, ప్రకటనలు, కంటెంట్ మధ్య తేడాను గుర్తించడానికి, ప్రకటనలు ఏమి వాగ్దానం చేస్తాయో విమర్శనాత్మకంగా ఆలోచించడానికి, ఎంపిక, ప్రభావం ఆలోచనను అర్థం చేసుకోడానికి.
 
6-8 తరగతులు: వివిధ రకాల ప్రకటనలతో ఒప్పించే పద్ధతులు, ప్రభావశీల ప్రకటనలు, ఆన్‌లైన్ భద్రతపై లోతుగా అవగాహన, ఒప్పించే వ్యూహాలు, కేస్ స్టడీస్,
 
ఈ కార్యక్రమంలో విస్తృత శ్రేణి తరగతి గది సామగ్రి, గేమిఫైడ్ కంటెంట్ ఉన్నాయి. ఈ స్పాన్ ఫెసిలిటేటర్ నేతృత్వంలోని ప్రెజెంటేషన్ డెక్‌లు వివిధ వయసుల వారికి హ్యాండ్‌బుక్‌లు, వీడియోల కోసం రూపొందించబడ్డాయి. ఇంట్లో అవగాహనకు మద్దతు ఇవ్వడానికి తల్లిదండ్రులకు చిట్కాలు, చెక్‌లిస్టులు అందించబడతాయి. డిజిటల్ రిసోర్స్ మెటీరియల్‌లు ఇంగ్లీష్, హిందీ, మరాఠీ భాషలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి, తమిళం, కన్నడ అనువాదాలు జరుగుతున్నాయి.

ఏపీ అభివృద్ధి అదుర్స్.. క్యూ2లో రాష్ట్రం జీఎస్డీపీలో 11.28 శాతం పెరుగుదల.. చంద్రబాబు

ఏపీ అభివృద్ధి అదుర్స్.. క్యూ2లో రాష్ట్రం జీఎస్డీపీలో 11.28 శాతం పెరుగుదల.. చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు 2025-26 సంవత్సరానికి క్యూ2 వృద్ధి డేటాను పంచుకున్నారు. రాష్ట్రం జీఎస్డీపీలో 11.28 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసిందని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ గణాంకాలు స్థిరంగా కోలుకుంటున్నాయని, ఇతర రంగాలలో ఆర్థిక ప్రణాళికపై విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని తెలిపారు. పరిశ్రమ 12.20 శాతం వృద్ధి రేటుతో ముందంజలో ఉందని చంద్రబాబు అన్నారు. స్పష్టమైన విధానాలు, కఠినమైన ఆర్థిక నియంత్రణ, స్థిరమైన అనుసరణ లాభాలను పెంచాయని బాబు తెలిపారు.

Jagan: జగన్ కడప బిడ్డా లేక కర్ణాటక బిడ్డా: రెడ్డప్పగారి శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రశ్న

Jagan: జగన్ కడప బిడ్డా లేక కర్ణాటక బిడ్డా: రెడ్డప్పగారి శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రశ్నకర్ణాటకలో వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం జగన్ అక్రమ డబ్బుతో వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారని టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు రెడ్డప్పగారి శ్రీనివాస రెడ్డి ఆరోపించారు. జగన్ కడప బిడ్డా లేక కర్ణాటక బిడ్డా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆయన ప్రస్తుత జీవనశైలిని విమర్శించారు. జగన్ ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో రోజులు గడుపుతూ అధికారం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ పైనే ఆధారపడి ఉన్నారని ఎద్దేవా చేశారు. జగన్ తన ఐదేళ్ల పాలనలో కడపకు ఏం సాధించారని శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రశ్నించారు.

పూర్వోదయ పథకం కింద రూ.40,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులు.. ప్రతిపాదనలతో సిద్ధం కండి..

పూర్వోదయ పథకం కింద రూ.40,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులు.. ప్రతిపాదనలతో సిద్ధం కండి..కేంద్ర ప్రభుత్వ పూర్వోదయ పథకం కింద రూ.40,000 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం అధికారులను ఆదేశించారు. నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులకు రూ.20,000 కోట్లు, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు మిగిలిన రూ.20,000 కోట్లు కేటాయించాలని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. పూర్వోదయ పథకం నిధుల వినియోగంపై ముఖ్యమంత్రి సచివాలయంలో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ పథకం కింద కేటాయించిన నిధులను ఉపయోగించి రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాల అభివృద్ధికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని ఆయన అధికారులను కోరారు.

తెలంగాణాకు పెట్టుబడుల వరద : రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌తో రూ.5.75 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్

తెలంగాణాకు పెట్టుబడుల వరద : రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌తో రూ.5.75 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వెల్లువలా వచ్చాయి. ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌లో రికార్డు స్థాయిలో పెట్టుబడులు రాగా, ఒప్పందాలు కూడా అదే స్థాయిలో కుదుర్చుకున్నారు. ఈ సదస్సు జరిగిన రెండు రోజుల్లో కలిపి వివిధ కంపెనీలు, పరిశ్రమలు రూ.5.75 లక్షల కోట్ల మేర పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

అయ్యప్ప భక్తులూ తస్మాత్ జాగ్రత్త... ఆ జలపాతం వద్ద వన్యమృగాల ముప్పు

అయ్యప్ప భక్తులూ తస్మాత్ జాగ్రత్త... ఆ జలపాతం వద్ద వన్యమృగాల ముప్పుశబరిమల అయ్యప్పస్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు కేరళ అటవీశాఖ అధికారులు ఓ కీలక సూచన చేశారు. అయ్యప్ప సన్నిధానానికి సమీపంలో ఉన్న ఉరళ్‌కుళి జలపాతాన్ని సందర్శించవద్దని కోరింది. ఆ జలపాతం వద్ద వన్యప్రాణుల ముప్పు పొంచివుందని హెచ్చరించింది. భక్తల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ అడ్వైజరీని జారీచేస్తున్నట్టు సన్నిధానం స్పెషల్ డ్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసర్ అరవింద్ బాలకృష్ణన్ తెలిపారు.

Watch More Videos

Akhanda 2 date: బాలక్రిష్ణ అఖండ 2 రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించిన నిర్మాతలు - డిసెంబర్ 12న రిలీజ్

Akhanda 2 date: బాలక్రిష్ణ అఖండ 2 రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించిన నిర్మాతలు - డిసెంబర్ 12న రిలీజ్ఈరోజుతో చెన్నై కోర్టులో జరిగిన తీర్పుతో నందమూరి బాలక్రిష్ణ నటించిన అఖండ 2 తాండవం కు పెద్ద ఊరట కలిగింది. దానితో సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో నందమూరి అభిమానులు పోస్ట్ చేస్తూ.. అభిమానులకు పండుగే. డిసెంబర్ 12న సినిమా విడుదలవుతుందని పోస్ట్ చేశారు. అంతేకాకుండా ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూ, ఎగ్జిబిటర్ కు థియేటర్లలలో సిద్ధంగా వుంచుకోండని సమాచారాన్ని కూడా పోస్ట్ చేశారు. కానీ 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట నిర్మించిన ప్రొసర్లు అధికారికంగా ప్రకటిస్తారని అందరూ ఆత్రుతగా ఎదురుచూశారు.

ఆహ్వానించేందుకు వచ్చినపుడు షూటింగ్‌లో డ్యాన్స్ చేస్తున్నా : చిరంజీవి

ఆహ్వానించేందుకు వచ్చినపుడు షూటింగ్‌లో డ్యాన్స్ చేస్తున్నా : చిరంజీవిరైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025కు తనను ఆహ్వానించేందుకు తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వచ్చినపుడు తాను సినిమా షూటింగులో డ్యాన్స్ చేస్తున్నానని మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు.

పవన్ కల్యాణ్‌కు మొండి, పట్టుదల ఎక్కువ.. ఎక్కడా తలొగ్గడు.. జయసుధ (video)

పవన్ కల్యాణ్‌కు మొండి, పట్టుదల ఎక్కువ.. ఎక్కడా తలొగ్గడు.. జయసుధ (video)ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌పై సీనియర్ నటి జయసుధ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కల్యాణ్ చాలా మొండి పట్టుదల వున్నవారంటూ కామెంట్లు చేశారు. అందుకే రాజకీయాల్లో సమర్థవంతంగా ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నారని జయసుధ అన్నారు. చాలామంది నటులు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి వెళ్తుంటారు. కానీ పవన్ కల్యాణ్ అలా కాదు.. సక్సెస్ అయి చూపించారని గుర్తు చేశారు. సినిమాల్లో ఎలా ఎవరికీ తలొగ్గకుండా, దూకుడుగా ముందుకు వెళ్లారో.. అదే తరహాలో రాజకీయాల్లో కూడా తన సత్తా ఏంటో చాటుతున్నారని స్పష్టం చేశారు.

శాంతారామ్ బయోపిక్‌లో తమన్నా.. పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన టీమ్.. లుక్ అదుర్స్

శాంతారామ్ బయోపిక్‌లో తమన్నా.. పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన టీమ్.. లుక్ అదుర్స్తమన్నా ఈ మధ్య హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో బిజీగా మారిపోయింది. ఎక్కువగా, ఆమె బాలీవుడ్ బిగ్గీలతో ఐటెం నంబర్లు చేస్తోంది. ఇప్పుడు, ఆమె గేర్ మార్చుకుని రాబోయే హిందీ బయోపిక్‌లో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తోంది. లెజండరీ దర్శకుడు వి. శాంతారామ్ జీవిత చరిత్ర కలిగిన ఈ చిత్రంలో తమన్నా ఒకప్పటి హిందీ, మరాఠీ నటి జయశ్రీ గడ్కర్ పాత్రను పోషిస్తోంది.

శర్వా... నారి నారి నడుమ మురారి రిలీజ్-ముహూర్తం ఖరారు

శర్వా... నారి నారి నడుమ మురారి రిలీజ్-ముహూర్తం ఖరారుశర్వా ఫీల్-గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'నారి నారి నడుమ మురారి' తో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఎకె ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటించారు. ఇప్పటివరకు విడుదలైన ప్రతి ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ ప్రేక్షకులలో బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడు రిలీజ్ గురించి మేకర్స్ ఎక్సయిటింగ్ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com