మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 11 ఆగస్టు 2025 (22:45 IST)

భారతదేశంలో గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7, Z ఫ్లిప్7 FEపై ఆఫర్లను ప్రకటించిన శాంసంగ్

Galaxy Z Flip7
భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన శాంసంగ్, ఇటీవల ప్రారంభించిన గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7, Z ఫ్లిప్7 FEపై ఉత్తేజకరమైన పరిమిత-కాల ఆఫర్లను ఈరోజు ప్రకటించింది. కొత్త ఆఫర్లతో, రూ. 12000 వరకు బ్యాంక్ క్యాష్‌బ్యాక్ లేదా అప్‌గ్రేడ్ బోనస్‌తో, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 కేవలం రూ. 97999కే లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రూ. 10,000 వరకు బ్యాంక్ క్యాష్‌బ్యాక్ లేదా అప్‌గ్రేడ్ బోనస్‌తో, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 FE కేవలం రూ. 85999కే లభిస్తుంది.
 
గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7, Z ఫ్లిప్7 FE కొనుగోలు చేయాలనుకునే వినియోగదారుల కోసం ఈ డీల్‌ను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చడానికి, బ్యాంక్ క్యాష్‌బ్యాక్, అప్‌గ్రేడ్ బోనస్ ఆఫర్‌లను 24 నెలల నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆప్షన్‌తో కలిపి పొందవచ్చు. శాంసంగ్ యొక్క ఏడవతరం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు భారతదేశంలో అపూర్వమైన డిమాండ్‌ను చూశాయి, జూలై, 2025లో ప్రారంభమైన మొదటి 48 గంటల్లోనే గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్7, Z ఫ్లిప్7, Z ఫ్లిప్7 FE కోసం కంపెనీ 2.1 లక్షలకు పైగా ప్రీ-ఆర్డర్‌లను పొందింది.
 
మల్టీమోడల్ సామర్థ్యాలు కలిగిన ఒక కాంపాక్ట్ AI ఫోన్ అయిన గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7, కొత్త ఫ్లెక్స్‌విండో ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. పాకెట్‌లో సులభంగా ఇమిడిపోయేంత చిన్నగా ఉండి, అత్యంత సులభమైన సహాయాన్ని అందించేంత శక్తివంతంగా, ఇది గెలాక్సీ AIని కొత్త ఎడ్జ్-టు-ఎడ్జ్ ఫ్లెక్స్‌విండో, ఒక ఫ్లాగ్‌షిప్ లెవల్ కెమెరా, ఒక అల్ట్రా-కాంపాక్ట్, ఐకానిక్ డిజైన్‌తో మిళితం చేస్తుంది. సహజమైన వాయిస్ AI నుండి ఉత్తమ సెల్ఫీ సామర్థ్యాల వరకు, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 అనేది అతుకులు లేని ఇంటరాక్షన్, రోజువారీ విశ్వసనీయత కోసం నిర్మించబడిన ఒక తెలివైన పాకెట్-సైజ్ సహచరుడు. కేవలం 188 గ్రాముల బరువు, మడిచినప్పుడు కేవలం 13.7mm మందంతో, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 ఇప్పటివరకు వచ్చిన గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్‌లలో అత్యంత సన్ననిది. 
 
గెలాక్సీZ ఫ్లిప్7 ఒక అద్భుతమైన ఫ్లెక్స్‌విండో డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది, ఇది అవసరమైన వాటిని ముందు, మధ్యలోకి తెస్తుంది. త్వరిత సందేశాలను టైప్ చేయడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. 4.1-అంగుళాల సూపర్ అమోలెడ్ ఫ్లెక్స్‌విండో, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన అతిపెద్దది, ఇది ఎడ్జ్-టు-ఎడ్జ్ వినియోగంతో వినియోగదారులు కవర్ స్క్రీన్‌పై ఎక్కువ చూడటానికి, చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. 2600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో, ఫ్లెక్స్‌విండో విజన్ బూస్టర్‌తో అప్‌గ్రేడ్ చేయబడింది, ఇది బయటి దృశ్యమానతను మెరుగుపరుస్తుంది, తద్వారా వినియోగదారులు ఎక్కడ ఉన్నా కనెక్ట్ అయి ఉండగలరు. ప్రధాన డిస్‌ప్లే 6.9-అంగుళాల డైనమిక్ అమోలెడ్ 2X, ఇది అత్యంత సున్నితమైన, లీనమయ్యే అనుభవం కోసం నిర్మించబడింది.
 
గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 యొక్క కవర్, వెనుక భాగం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ద్వారా రక్షించబడ్డాయి. ఆర్మోర్ ఫ్లెక్స్‌హింజ్ మునుపటి తరం హింజ్ కంటే సన్నగా ఉంటుంది. పునర్నిర్మించిన డిజైన్ మరియు అధిక-బలం గల మెటీరియల్స్‌తో సున్నితమైన మడతలు, దీర్ఘకాలిక మన్నికను కలిగి ఉంటుంది. ఒక దృఢమైన ఆర్మోర్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ స్థితిస్థాపకత కోసం ఒక కఠినమైన బాహ్య భాగాన్ని అందిస్తుంది. 4300mAh బ్యాటరీ గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్‌లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన అతిపెద్దది, ఇది ఒకే ఛార్జ్‌పై 31 గంటల వరకు వీడియో ప్లే టైమ్‌ను అందిస్తుంది. 
 
గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 FE, లీనమయ్యే వీక్షణ అనుభవం కోసం 6.7-అంగుళాల మెయిన్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. 50MP ఫ్లెక్స్‌క్యామ్, ఫ్లెక్స్ మోడ్‌లో అధిక-నాణ్యత సెల్ఫీలు, వీడియోలను అనుమతిస్తుంది, వినియోగదారులు పరికరాన్ని తెరవకుండానే, హ్యాండ్స్-ఫ్రీగా కంటెంట్‌ను క్యాప్చర్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 మూడు రిఫ్రెషింగ్ రంగులలో వస్తుంది. బ్లూ షాడో, జెట్ బ్లాక్ మరియు కోరల్ రెడ్. గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 FE బ్లాక్ మరియు వైట్ రంగులలో వస్తుంది.

బిగ్ బాస్ సీజన్ 19: పహల్గామ్ దాడి బాధితురాలు హిమాన్షి నర్వాల్.. ఈ షోలో ఎంట్రీ ఇస్తారా?

బిగ్ బాస్ సీజన్ 19: పహల్గామ్ దాడి బాధితురాలు హిమాన్షి నర్వాల్.. ఈ షోలో ఎంట్రీ ఇస్తారా?బిగ్ బాస్ సీజన్ 19 చాలా మంది ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందిస్తోంది. కానీ ఈసారి ఇది కొత్త వివాదానికి దారితీసింది. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్ చేసిన షో హై డ్రామాకు బాగా పేరు పెట్టిందనే చెప్పాలి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల పహల్గామ్ దాడి బాధితుడి భార్య హిమాన్షి నర్వాల్ ఈ షోలో చేరవచ్చని నివేదికలు వస్తున్నాయి. దీంతో బిగ్ బాస్ పరిమితులు దాటిందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఇటీవల ఉగ్రవాద దాడిలో తన భర్తను కోల్పోయిన వ్యక్తిని తీసుకురావడం అవసరమా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి.

పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా విజయ్ ఆంటోనీ భద్రకాళి డేట్ ఫిక్స్

పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా విజయ్ ఆంటోనీ భద్రకాళి డేట్ ఫిక్స్తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన 'మార్గన్' విజయం తర్వాత విజయ్ ఆంటోనీ మరో పవర్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్‌తో 'భద్రకాళి' వస్తున్నారు. విజయ్ ఆంటోనీకి ల్యాండ్‌మార్క్ మూవీగా నిలిచే ఈ చిత్రానికి అరుణ్ ప్రభు దర్శకత్వం వహించగా, సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రామాంజనేయులు జవ్వాజీ నిర్మించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను విజయ్ ఆంటోనీ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, మీరా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పిస్తున్నారు.

మోతేవారి లవ్ స్టోరీ’ అద్వితీయ విజయం,3 రోజుల్లో ఆకర్షించిన బ్లాక్ బస్టర్ సిరీస్

మోతేవారి లవ్ స్టోరీ’ అద్వితీయ విజయం,3 రోజుల్లో ఆకర్షించిన బ్లాక్ బస్టర్ సిరీస్గ్రామీణ కథలు, మూలాల్లోంచి ఎమోషన్స్ తీసుకుని ZEE5 సరి కొత్త సిరీస్‌లను అందిస్తోంది. తాజాగా ZEE5 గ్రామీణ తెలంగాణ ప్రాంతంలోని మూలాల్ని ప్రతిబింబించేలా ‘మోతేవారి లవ్ స్టోరీ’ని ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకు వచ్చింది. ఇందులో అనిల్ గీలా, వర్షిణి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఆగస్టు 8న ప్రీమియర్ అయిన ఈ సిరీస్ సంచలనాత్మక స్పందనను దక్కించుకుంది. విడుదలైన మూడు రోజుల్లోనే 2,00,000 మందికి పైగా వీక్షకులను ఆకర్షించింది.

దక్షిణాది సినిమాల్లో నటనకు, బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ కు పెద్దపీఠ : పూజా హెగ్డే

దక్షిణాది సినిమాల్లో నటనకు, బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ కు పెద్దపీఠ : పూజా హెగ్డేదక్షిణాది సినిమాల్లో హీరోలతోపాటు నాయికలకు కాస్తకూస్తో కథలో అవకాశం వున్న పాత్రలు వచ్చేవి. అలా తనకు అలవైకుంఠపురం, రెట్రో వంటి పాత్రలు చేశాననీ, కానీ బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ డాల్ గా మార్చేశారని తెలియజేస్తుంది పూజా హెగ్డే, తాజాగా నేడు సోషల్ మీడియాలో ముంబైలో జిమ్ కు వెళుతున్న ఫోటోలు వైరల్ గా మారాయి. లోదుస్తులు ధరించి కారు దిగగానే ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చింది. ఇదిలా వుండగా, ఇటీవల జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో పూజా హెగ్డే, ఉత్తర భారతదేశంలోని చిత్రనిర్మాతలు తనను గ్లామరస్ పాత్రల్లో చూపించారని వెల్లడించారు.

మెక్‌డోవెల్స్ సోడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా విజయ్ దేవరకొండ

మెక్‌డోవెల్స్ సోడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా విజయ్ దేవరకొండహీరోలతో ప్రముఖ కంపెనీలు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ప్రకటించుకోవడం, ప్రచారం చేయడం మామూలే. ఇటీవలే గేమ్ యాప్ కు ప్రచారం చేసి పోలీసు అధికారుల ఎంక్వయిరీకి వెళ్ళి వచ్చిన విజయ్ దేవరకొండ తాజాగా సోడాకు వ్యాపార ప్రచార కర్తగా నిలిచాడు. హౌస్ ఆఫ్ మెక్‌డోవెల్స్ సోడా తన కొత్త వ్యాపారప్రచారకర్తగా నటుడు విజయ్ దేవరకొండను ప్రకటించింది. తాజాగా విజయ్ నటించిన సినిమా కింగ్ డమ్ రిలీజ్ అయింది. మరో రెండు సినిమాలు షూటింగ్ లు జరుగుతున్నాయి.

Watch More Videos

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానం

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానంసత్తెనపల్లి: తెలుగునాట నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదానం చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులను శ్రీహరి మందాడి ప్రశంసించారు. మొల్లమంబ వృద్ధాశ్రమానికి నాట్స్ తన వంతు చేయూత అందిస్తుందని శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. కన్న తల్లిదండ్రులను ఎవరూ విస్మరించకూడదని శ్రీహరి అన్నారు. పేద వృద్ధులకు మానవత్వంతో సాయం చేయడం అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో నాట్స్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుందని, ముఖ్యంగా పేదల ఆకలి బాధలు తీర్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తుందని శ్రీహరి తెలిపారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?ఫ్రిజ్‌లో ఉల్లిపాయలు పెట్టకూడదు. అలాగే దుంపలకు సంబంధించిన పదార్థాలను ఫ్రిజ్‌లో వుంచకూడదు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పిండిని కలిపేసి చపాతీలను చేసే టైం అందరికీ ఉండకపోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది ఒకేసారి ఎక్కువ పిండిని కలిపేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టేస్తుంటారు. అలా ఫ్రిజ్‌లో కలిపిన చపాతీ పిండిని వుంచకూడదు అంటున్నారు చాలామంది. చపాతీ పిండి ఎక్కువ సేపు ఫ్రిజ్‌లో ఉంటే దానిపై పొర గడ్డకడుతుంది. అలాగే పిండి వాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇది మంచిది కాదని, ఇలాంటి పిండి చపాతీలను తినకూడదని చెప్తుంటారు. అలాగే కొంతమంది అయితే ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన పిండి విషంలా మారుతుందని కూడా అంటుంటారు. ఒకవేళ నిల్వ చేయాలనుకుంటే పిండిని సరిగ్గా నిల్వ చేయడం చాలా అవసరం.

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. వంకాయ తినడం బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది. ఇది కొవ్వు బర్నింగ్ రేటును మరింత పెంచుతుంది. కళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు, వంకాయ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని లోపలి నుండి మెరుస్తూ, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. వంకాయ తినటం వల్ల గుండె సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులుఅనేక ప్రతిరోజు ఇష్టానుసారంగా శీతలపానీయాలు తాగుతుంటారు. అలాగే డైట్ సోడా కూడా తాగుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి పక్షవాతం తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాస పత్రికలో ఈ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. అధ్యయనకారులు 45 ఏళ్లు దాటిన 2,800 మందిని పదేళ్లపాటు పరిశీలించారు. వారి పరిశోధనలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com