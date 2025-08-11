భారతదేశంలో గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7, Z ఫ్లిప్7 FEపై ఆఫర్లను ప్రకటించిన శాంసంగ్

భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన శాంసంగ్, ఇటీవల ప్రారంభించిన గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7, Z ఫ్లిప్7 FEపై ఉత్తేజకరమైన పరిమిత-కాల ఆఫర్లను ఈరోజు ప్రకటించింది. కొత్త ఆఫర్లతో, రూ. 12000 వరకు బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ లేదా అప్గ్రేడ్ బోనస్తో, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 కేవలం రూ. 97999కే లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రూ. 10,000 వరకు బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ లేదా అప్గ్రేడ్ బోనస్తో, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 FE కేవలం రూ. 85999కే లభిస్తుంది.
గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7, Z ఫ్లిప్7 FE కొనుగోలు చేయాలనుకునే వినియోగదారుల కోసం ఈ డీల్ను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చడానికి, బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్, అప్గ్రేడ్ బోనస్ ఆఫర్లను 24 నెలల నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆప్షన్తో కలిపి పొందవచ్చు. శాంసంగ్ యొక్క ఏడవతరం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్లు భారతదేశంలో అపూర్వమైన డిమాండ్ను చూశాయి, జూలై, 2025లో ప్రారంభమైన మొదటి 48 గంటల్లోనే గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్7, Z ఫ్లిప్7, Z ఫ్లిప్7 FE కోసం కంపెనీ 2.1 లక్షలకు పైగా ప్రీ-ఆర్డర్లను పొందింది.
మల్టీమోడల్ సామర్థ్యాలు కలిగిన ఒక కాంపాక్ట్ AI ఫోన్ అయిన గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7, కొత్త ఫ్లెక్స్విండో ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. పాకెట్లో సులభంగా ఇమిడిపోయేంత చిన్నగా ఉండి, అత్యంత సులభమైన సహాయాన్ని అందించేంత శక్తివంతంగా, ఇది గెలాక్సీ AIని కొత్త ఎడ్జ్-టు-ఎడ్జ్ ఫ్లెక్స్విండో, ఒక ఫ్లాగ్షిప్ లెవల్ కెమెరా, ఒక అల్ట్రా-కాంపాక్ట్, ఐకానిక్ డిజైన్తో మిళితం చేస్తుంది. సహజమైన వాయిస్ AI నుండి ఉత్తమ సెల్ఫీ సామర్థ్యాల వరకు, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 అనేది అతుకులు లేని ఇంటరాక్షన్, రోజువారీ విశ్వసనీయత కోసం నిర్మించబడిన ఒక తెలివైన పాకెట్-సైజ్ సహచరుడు. కేవలం 188 గ్రాముల బరువు, మడిచినప్పుడు కేవలం 13.7mm మందంతో, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 ఇప్పటివరకు వచ్చిన గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్లలో అత్యంత సన్ననిది.
గెలాక్సీZ ఫ్లిప్7 ఒక అద్భుతమైన ఫ్లెక్స్విండో డిస్ప్లేతో వస్తుంది, ఇది అవసరమైన వాటిని ముందు, మధ్యలోకి తెస్తుంది. త్వరిత సందేశాలను టైప్ చేయడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. 4.1-అంగుళాల సూపర్ అమోలెడ్ ఫ్లెక్స్విండో, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన అతిపెద్దది, ఇది ఎడ్జ్-టు-ఎడ్జ్ వినియోగంతో వినియోగదారులు కవర్ స్క్రీన్పై ఎక్కువ చూడటానికి, చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. 2600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో, ఫ్లెక్స్విండో విజన్ బూస్టర్తో అప్గ్రేడ్ చేయబడింది, ఇది బయటి దృశ్యమానతను మెరుగుపరుస్తుంది, తద్వారా వినియోగదారులు ఎక్కడ ఉన్నా కనెక్ట్ అయి ఉండగలరు. ప్రధాన డిస్ప్లే 6.9-అంగుళాల డైనమిక్ అమోలెడ్ 2X, ఇది అత్యంత సున్నితమైన, లీనమయ్యే అనుభవం కోసం నిర్మించబడింది.
గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 యొక్క కవర్, వెనుక భాగం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ద్వారా రక్షించబడ్డాయి. ఆర్మోర్ ఫ్లెక్స్హింజ్ మునుపటి తరం హింజ్ కంటే సన్నగా ఉంటుంది. పునర్నిర్మించిన డిజైన్ మరియు అధిక-బలం గల మెటీరియల్స్తో సున్నితమైన మడతలు, దీర్ఘకాలిక మన్నికను కలిగి ఉంటుంది. ఒక దృఢమైన ఆర్మోర్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ స్థితిస్థాపకత కోసం ఒక కఠినమైన బాహ్య భాగాన్ని అందిస్తుంది. 4300mAh బ్యాటరీ గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన అతిపెద్దది, ఇది ఒకే ఛార్జ్పై 31 గంటల వరకు వీడియో ప్లే టైమ్ను అందిస్తుంది.
గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 FE, లీనమయ్యే వీక్షణ అనుభవం కోసం 6.7-అంగుళాల మెయిన్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. 50MP ఫ్లెక్స్క్యామ్, ఫ్లెక్స్ మోడ్లో అధిక-నాణ్యత సెల్ఫీలు, వీడియోలను అనుమతిస్తుంది, వినియోగదారులు పరికరాన్ని తెరవకుండానే, హ్యాండ్స్-ఫ్రీగా కంటెంట్ను క్యాప్చర్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 మూడు రిఫ్రెషింగ్ రంగులలో వస్తుంది. బ్లూ షాడో, జెట్ బ్లాక్ మరియు కోరల్ రెడ్. గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 FE బ్లాక్ మరియు వైట్ రంగులలో వస్తుంది.