కొత్త సింగిల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ల శ్రేణిని పరిచయం చేసిన శాంసంగ్
భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన శాంసంగ్, సరసమైన, స్టైలిష్ రిఫ్రిజిరేటర్ల కోసం చూస్తున్న భారతీయ గృహాల అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించిన తన తాజా 183L సామర్థ్యం గల సింగిల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ శ్రేణిని ప్రారంభించినట్లు ఈరోజు ప్రకటించింది. రెండు పూల నమూనాలు, బెగోనియా, వైల్డ్ లిలీలలో ఎనిమిది కొత్త మోడళ్లతో, ఈ కొత్త సింగిల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్లు ఎరుపు, నీలం రంగులలో, 3 స్టార్, 5 స్టార్ ఎనర్జీ రేటింగ్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ కొత్త లైనప్ అద్భుతమైన డిజైన్, అధునాతన ఫీచర్లు, ఉన్నతమైన మన్నికను మిళితం చేస్తుంది, ఇది రోజువారీ జీవితంలో శైలి, విశ్వసనీయతను కోరుకునే కుటుంబాలకు ఆదర్శవంతమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
సౌందర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడిన ఈ కొత్త సింగిల్ డోర్ శ్రేణి, ఆధునిక భారతీయ గృహాల కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడింది. బెగోనియా మరియు వైల్డ్ లిలీ పూల నమూనాలు వంటగది రూపాన్ని ఉన్నతీకరించడానికి రూపొందించబడ్డాయి, అయితే సొగసైన గ్రాండే డోర్ డిజైన్ బార్ హ్యాండిల్తో అనుకూలమైన వినియోగంతో పాటు ప్రీమియం అనుభూతిని నిర్ధారిస్తుంది. ఉత్సాహభరితమైన రంగులు, సొగసైన నమూనాలతో, ఈ రిఫ్రిజిరేటర్లు కేవలం ఉపకరణాలు మాత్రమే కాదు, అందాన్ని ఫంక్షన్తో సజావుగా మిళితం చేసే స్టేట్మెంట్ పీస్లు.