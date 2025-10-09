గురువారం, 9 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : గురువారం, 9 అక్టోబరు 2025 (16:57 IST)

అరి.. ప్రయాణంలో తండ్రిని, బావని కోల్పోయిన దర్శకుడు ఎమోషనల్ పోస్ట్

Ari.. Director Jayashankar
Ari.. Director Jayashankar
ఒక సినిమా కోసం దర్శకుడు ఎంతటి త్యాగం చేస్తాడో చెప్పడానికి 'అరి' చిత్రం ఒక ఉదాహరణ. ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో, దర్శకుడు జయశంకర్ తన ప్రాణానికి ప్రాణమైన ఇద్దరు వ్యక్తులను కోల్పోయారు. ఈ భావోద్వేగ భారాన్ని మోస్తూనే, ఆయన ఎంతో పరిశోధనతో, పట్టుదలతో ఈ చిత్రాన్ని పూర్తి చేశారు.
 
ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణలో వ్యక్తిగత నష్టం 'అరి' కథ కోసం జయశంకర్ హిమాలయాలు, ఆధ్యాత్మిక గురువుల ఆశ్రమాలు చుట్టూ తిరిగారు. అరిషడ్వర్గాల కాన్సెప్ట్‌పై పట్టు సాధించారు. మూడేళ్లు కథ రాయడం, నాలుగేళ్లు చిత్రీకరణ... ఈ నిరంతర కృషిలో ఆయనకు వెన్నెముకగా నిలిచిన తన తండ్రి వంగ కనకయ్య మరియు బావ కె.వి. రావు మరణించారు.
 
ఆయన జీవితంలోని ఈ రెండు మూల స్తంభాలను కోల్పోయినా, సినిమాను పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో జయశంకర్ ముందుకు సాగారు.
 
దర్శకుడి ఎమోషనల్ అంకితభావం... అక్టోబర్ 10న 'అరి' విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో, జయశంకర్ పెట్టిన పోస్ట్ అందరినీ కదిలించింది. తన త్యాగానికి, నష్టానికి నిదర్శనంగా ఈ చిత్రాన్ని ఆ ఇద్దరికి అంకితం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
 
 రేపటి నుంచి  అరి  ఇక ఆడియెన్స్ సొంతం... ఈ ప్రయాణంలో నా జీవితంలోని మూల స్తంభాలైన మా తండ్రి గారు, బావ గారు మరణించారు. నేను వారిద్దరినీ కోల్పోయాను. అరి చిత్రంలోని ప్రతీ ఫ్రేమ్‌పై వారి ఆశీస్సులు ఉంటాయి. ఈ మూవీని నేను ఆ ఇద్దరికీ అంకితం చేస్తున్నాను."
 
సినిమా వెనుక ఉన్న ఈ కదిలించే పోరాటం మరియు త్యాగం... అరి చిత్రాన్ని కేవలం సినిమాగా కాకుండా, ఒక భావోద్వేగ జ్ఞాపకంగా మార్చివేసింది.

TTD: టీటీడీలో ఇప్పటికీ నాకు నెట్‌వర్క్ వుంది- ధైర్యంగా చెప్పిన భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి

TTD: టీటీడీలో ఇప్పటికీ నాకు నెట్‌వర్క్ వుంది- ధైర్యంగా చెప్పిన భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిమాజీ టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వ్యవస్థపై చేసిన కామెంట్లు వైరల్ అయ్యాయి. ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత కూడా తనకు టీటీడీలో ఒక నెట్‌వర్క్ ఇప్పటికీ ఉందని ధైర్యంగా ప్రకటన చేశారు. కోయంబత్తూరుకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ జీ స్క్వేర్ తమ ప్రాంగణంలో ఆలయాన్ని నిర్మించాలనే ప్రతిపాదనకు సంబంధించిన వివరాలను కరుణాకర్ రెడ్డి ఇటీవల వెల్లడించారు. ఈ ప్రతిపాదన ఇప్పటికే టీటీడీ చైర్మన్‌కు చేరుకుంది. త్వరలో ఆమోదం పొందవచ్చు.

దళిత ఐపీఎస్‌పై కులవివక్ష - వేధింపులు తాళలేక ఆత్మహత్య

దళిత ఐపీఎస్‌పై కులవివక్ష - వేధింపులు తాళలేక ఆత్మహత్యహర్యానా రాష్ట్రంలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. దళిత ఐపీఎస్‌కూ కులవివక్ష తప్పలేదు. ఉన్నతాధికారుల వేధింపులు తాళలేని ఓ ఐపీఎస్ అధికారి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన సర్వీస్ రివాల్వర్‌తోనే కాల్చుకుని మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టించింది. ఉన్నతోద్యోగంలో ఉన్న వ్యక్తి బలవన్మరణానికి పాల్పడటం సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

పెద్ద కొడుకును బజారుకు పంపించి చిన్నకుమారుడు ఎందుటే సీలింగ్ ఫ్యానుకు ఉరేసుకున్న తల్లి

పెద్ద కొడుకును బజారుకు పంపించి చిన్నకుమారుడు ఎందుటే సీలింగ్ ఫ్యానుకు ఉరేసుకున్న తల్లిహైదరాబాద్ ఎల్పీ నగర్‌లో ఓ విషాదకర ఘటన జరుగుతోంది. ఓ తల్లి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. పెద్ద కుమారుడుని బజారుకు పంపించి.. చిన్న కుమారుడు కళ్లెదుటే సీలింగ్ ఫ్యానుకు ఉరేసుకుంది. కన్నతల్లి ఉరితాడుకు వేలాడుతున్నప్పటికీ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న చిన్న కుమారుడు ఆమెను రక్షించుకోలేక నిస్సహాయంగా రోదించాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Andhra Pradesh: రూ.1.14 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు ఎస్ఐపీబీ ఆమోదం

Andhra Pradesh: రూ.1.14 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు ఎస్ఐపీబీ ఆమోదంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పెట్టుబడి ప్రోత్సాహక బోర్డు ఎస్ఐపీబీ రూ.1.14 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలను ఆమోదించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన 11వ ఎస్ఐపీబీ సమావేశం ఐటీ, ఇంధనం, పర్యాటకం, ఏరోస్పేస్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాలలో 26 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టులు 67,000 ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఆమోదించబడిన ప్రాజెక్టులలో రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడిగా చెప్పుకునేవి కూడా ఉన్నాయి.

హెచ్1బీ వీసా ఎఫెక్ట్: ఎన్నారై వరుడి డిమాండ్ తగ్గింది.. అమెరికా సంబంధాలొద్దు: భారతీయులు

హెచ్1బీ వీసా ఎఫెక్ట్: ఎన్నారై వరుడి డిమాండ్ తగ్గింది.. అమెరికా సంబంధాలొద్దు: భారతీయులుహెచ్1బీ వీసా ప్రభావంతో భారతదేశంలో ఎన్నారై వరుడి డిమాండ్ మందగించింది. ఇంకా వివాహ మార్కెట్ దెబ్బతింది. హెచ్1బీ వీసా రుసుము పెంపు, వారి ఉద్యోగ అభద్రత కారణంగా భారతీయ తల్లిదండ్రులు తమ కుమార్తెలను ఎన్నారైల వరులతో వివాహం చేయడానికి వెనుకాడుతున్నారు. హెచ్1బీ రుసుము పెంపు ప్రభావం ఇప్పుడు భారతదేశంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

Watch More Videos

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలుప్రస్తుత ఒత్తిడి జీవితంలో ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ధ్యానంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను విడుదల చేస్తుంది మరియు స్థిరపరుస్తుంది. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను సడలిస్తుంది, మీ శరీరం ఒత్తిడి నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది గతాన్ని వీడటానికి, శాంతిలో మునిగిపోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మీరు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీకు శక్తినిస్తుంది. మీ ఉన్నత స్పృహను చేరుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు జీర్ణక్రియ సులభంగా జరగడానికి కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని పదార్థాలు కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి, గ్యాస్, ఉబ్బరం, గుండెలో మంట వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు తినకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేయించిన ఆహారాలు, ఫ్రైడ్ చికెన్, పిజ్జా, మరియు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారం వంటివి జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇవి గ్యాస్ సమస్యలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. పచ్చి మిరపకాయలు, హాట్ సాస్, అధిక మసాలాలు ఉన్న పదార్థాలు కడుపులో మంటను పెంచుతాయి.

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం. అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com