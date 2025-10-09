అరి.. ప్రయాణంలో తండ్రిని, బావని కోల్పోయిన దర్శకుడు ఎమోషనల్ పోస్ట్
Ari.. Director Jayashankar
ఒక సినిమా కోసం దర్శకుడు ఎంతటి త్యాగం చేస్తాడో చెప్పడానికి 'అరి' చిత్రం ఒక ఉదాహరణ. ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో, దర్శకుడు జయశంకర్ తన ప్రాణానికి ప్రాణమైన ఇద్దరు వ్యక్తులను కోల్పోయారు. ఈ భావోద్వేగ భారాన్ని మోస్తూనే, ఆయన ఎంతో పరిశోధనతో, పట్టుదలతో ఈ చిత్రాన్ని పూర్తి చేశారు.
ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణలో వ్యక్తిగత నష్టం 'అరి' కథ కోసం జయశంకర్ హిమాలయాలు, ఆధ్యాత్మిక గురువుల ఆశ్రమాలు చుట్టూ తిరిగారు. అరిషడ్వర్గాల కాన్సెప్ట్పై పట్టు సాధించారు. మూడేళ్లు కథ రాయడం, నాలుగేళ్లు చిత్రీకరణ... ఈ నిరంతర కృషిలో ఆయనకు వెన్నెముకగా నిలిచిన తన తండ్రి వంగ కనకయ్య మరియు బావ కె.వి. రావు మరణించారు.
ఆయన జీవితంలోని ఈ రెండు మూల స్తంభాలను కోల్పోయినా, సినిమాను పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో జయశంకర్ ముందుకు సాగారు.
దర్శకుడి ఎమోషనల్ అంకితభావం... అక్టోబర్ 10న 'అరి' విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో, జయశంకర్ పెట్టిన పోస్ట్ అందరినీ కదిలించింది. తన త్యాగానికి, నష్టానికి నిదర్శనంగా ఈ చిత్రాన్ని ఆ ఇద్దరికి అంకితం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
రేపటి నుంచి అరి ఇక ఆడియెన్స్ సొంతం... ఈ ప్రయాణంలో నా జీవితంలోని మూల స్తంభాలైన మా తండ్రి గారు, బావ గారు మరణించారు. నేను వారిద్దరినీ కోల్పోయాను. అరి చిత్రంలోని ప్రతీ ఫ్రేమ్పై వారి ఆశీస్సులు ఉంటాయి. ఈ మూవీని నేను ఆ ఇద్దరికీ అంకితం చేస్తున్నాను."
సినిమా వెనుక ఉన్న ఈ కదిలించే పోరాటం మరియు త్యాగం... అరి చిత్రాన్ని కేవలం సినిమాగా కాకుండా, ఒక భావోద్వేగ జ్ఞాపకంగా మార్చివేసింది.