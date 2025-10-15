జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు.. సునీత కోసం ప్రచారంలో కేసీఆర్ పాల్గొంటారా?
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల కోసం నామినేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, తెలంగాణలోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పుడు ప్రచారంపై దృష్టి సారించాయి. మాగంటి గోపీనాథ్ మరణానికి ముందు జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గాన్ని సొంతం చేసుకున్న భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్), ఆ స్థానాన్ని నిలుపుకోవడానికి తీవ్రంగా కృషి చేస్తోంది.
జూబ్లీహిల్స్ గెలుపు బీఆర్ఎస్కు చాలా కీలకం. ఎందుకంటే ఇది ప్రజలలో పార్టీ స్థానం, దాని భవిష్యత్తు రాజకీయ బలాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇకపోతే.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక కోసం ఇతర పార్టీలు తమ అభ్యర్థులను వెల్లడించకముందే దివంగత గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీతను బీఆర్ఎస్ తన అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది.
మంగళవారం, కేసీఆర్ సునీతకు బి-ఫారమ్ అందజేశారు. మరుసటి రోజు, ఆమె బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్తో కలిసి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. అప్పటి నుండి, పార్టీ నాయకత్వం, క్యాడర్ పూర్తిగా ప్రచారంపై దృష్టి సారించాయి.
ఈ నేపథ్యంలో జూబ్లీహిల్స్లో కేసీఆర్ వ్యక్తిగతంగా ప్రచారం చేయవచ్చని బీఆర్ఎస్ వర్గాల్లో ప్రచారం పెరుగుతోంది. అలా జరిగితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎల్కతుర్తి సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలకు హాజరైన తర్వాత ఇది ఆయన మొదటి రాజకీయ ప్రదర్శన అవుతుంది.
ఇప్పటివరకు, కేసీఆర్ తన ఎర్రవెల్లి ఫామ్హౌస్ నుండి ప్రచార వ్యూహాలను మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారు. కానీ పార్టీ వర్గాలు త్వరలో సునీతకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఆయన బయటకు రావచ్చని సూచిస్తున్నాయి.
అక్టోబర్ 19న జూబ్లీహిల్స్లో బీఆర్ఎస్ భారీ రోడ్షోను ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇందులో కేసీఆర్ కూడా పాల్గొంటారని సమాచారం. సునీతకు తాను వ్యక్తిగతంగా ప్రచారం చేస్తానని కూడా ఆయన హామీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
కేసీఆర్ ప్రచారంలో చేరితే, అది బీఆర్ఎస్ కేడర్కు పెద్ద ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. అయితే, కేసీఆర్ తన ఆరు సంవత్సరాల క్రియాశీల ప్రజా ప్రచారానికి ముగింపు పలుకుతారా లేదా తుది బాధ్యతను కేటీఆర్, హరీష్ రావులకు వదిలివేస్తారా అనేది తెలియాల్సి వుంది.