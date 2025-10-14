మాగంటి సునీతపై కేసు నమోదు.. కుమార్తె మాగంటి అక్షర పేరు కూడా..?
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్లు దాఖలు అవుతున్నాయి. ఈ ఊహించని మలుపు తిరిగింది. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించినందుకు మాగంటి సునీతపై కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో ఆమె కుమార్తె మాగంటి అక్షర పేరు కూడా ఉంది.
యూసుఫ్గూడలోని వెంకటగిరి ప్రాంతంలో శుక్రవారం నమాజ్కు వెళ్తున్న ప్రజలను మాగంటి కుటుంబం ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నించిందని ఆరోపిస్తూ కాంగ్రెస్ నాయకులు రిటర్నింగ్ అధికారికి ఫిర్యాదు చేశారు.
జూబ్లీహిల్స్ స్టేషన్లోని పోలీసులు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ (ఎంసీసీ) కింద సునీతను ఏ1గా, అక్షరను ఏ2గా, యూసుఫ్గూడ కార్పొరేటర్ రాజ్కుమార్ పటేల్, మరో నలుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణం తరువాత, అతని కుటుంబం జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు పోటీలో చేరింది.
సానుభూతి ఓట్లు ఆశించి బీఆర్ఎస్ అతని భార్య సునీతను పోటీలో నిలిపింది. ఇంతలో, అధికార కాంగ్రెస్ ఏ విధంగానైనా సీటు గెలవాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది. దీనిని ప్రజల విశ్వాసానికి రుజువుగా భావిస్తోంది.