ఒకప్పుడు బీఆర్ఎస్లో ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ మాత్రమే తన ఏకైక నాయకురాలిగా చెప్పిన కల్వకుంట్ల కవిత ఇప్పుడు బలమైన ప్రకటన చేసింది. కేసీఆర్ వ్యక్తిగతంగా తనను తిరిగి రమ్మని కోరినా తాను బీఆర్ఎస్లోకి తిరిగి రానని ఆమె అన్నారు. కూతుళ్లు ఎప్పుడూ తల్లిదండ్రులపై పగ పెంచుకోరని, కానీ వారు గాయపడినప్పుడు అది ఎక్కువ కాలం ఉంటుందని కవిత అన్నారు.
కేటీఆర్, కేసీఆర్ సహా తన ప్రత్యర్థులను ఎదుర్కోవడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని కవిత అన్నారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీల నుంచి తాను దూరంగా ఉన్నానని, బీఆర్ఎస్ నుంచి కూడా అంతే దూరం పాటిస్తున్నానని కవిత స్పష్టం చేశారు. తీన్మార్ మల్లన్న తనపై అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసిన తర్వాత కేటీఆర్, కేసీఆర్ ఇద్దరూ మౌనంగా ఉండటంతో తన గుండె పగిలిపోయిందని యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో కవిత చెప్పారు.
కుటుంబ బంధాల కంటే రాజకీయాలు తమకు ముఖ్యమని గ్రహించిన క్షణం అది. కొండా సురేఖ సమంతపై చేసిన వ్యాఖ్యలను కేటీఆర్ ఎందుకు ఖండించారు. కానీ తనకు వ్యతిరేకంగా చేసిన వ్యాఖ్యలను కాదు అని అడిగినప్పుడు, మౌనం తనను ఎక్కువగా బాధించిందని కవిత అన్నారు. పార్టీని విడిచిపెట్టినప్పటి నుండి తాను కేసీఆర్తో మాట్లాడటం లేదని, ప్రతిరోజూ తన తల్లితో మాట్లాడుతూనే ఉన్నానని ఆమె అన్నారు.
పార్టీ ప్రారంభించడానికి వ్యక్తులు, నిధులు రెండూ అవసరమని, సరైన సమయం కోసం తాను వేచి చూస్తున్నానని కవిత అన్నారు. బీజేపీ తనను జైలుకు పంపినప్పుడు పార్టీ తనను ఎలా వదిలేసిందో గుర్తుచేసుకుని ఆమె భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. అప్పుడు తన కుటుంబం మాత్రమే తనకు మద్దతు ఇచ్చిందని కవిత చెప్పారు.
ఈటెల రాజేందర్, రఘునందన్ రావు, జూపల్లి కృష్ణారావు, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు వంటి చాలా మంది నాయకులు కేసీఆర్తో సమస్యలను లేవనెత్తిన తర్వాత పక్కన పెట్టబడ్డారని కవిత ప్రస్తావించారు. బీఆర్ఎస్ 20 స్థానాల్లో అభ్యర్థులను మార్చి ఉంటే, ఈ పతనాన్ని ఎదుర్కొనేది కాదని ఆమె అన్నారు.
ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన వారిని విస్మరించడం బీఆర్ఎస్లో ఒక ఆనవాయితీగా మారిందని ఆమె అన్నారు. "నా విషయంలోనూ అలాగే వ్యవహరించారు" అని కవిత అన్నారు. పార్టీ కోసం పోటీ చేయడానికి డబ్బు, సమయం వెచ్చించిన వారిని కేసీఆర్ కలవడం మానేశారు అని ఆమె వెల్లడించారు.
తమ కుటుంబంలో కూడా కొడుకు, కూతురు మధ్య తేడా ఉందని కవిత మాట్లాడారు. జైలు శిక్ష సమయంలో తనకు అండగా ఉండటమే కాకుండా తనను రక్షించమని కేసీఆర్, తన తల్లిని కోరానని ఆమె చెప్పారు. చివరికి, హరీష్ రావు, సంతోష్ రావు ఇద్దరికీ పార్టీలో వారి సొంత గ్రూపులు ఉన్నాయని కవిత పేర్కొన్నారు.
హరీష్ రావు ఏదో ఒక రోజు కేటీఆర్ను వెన్నుపోటు పొడిచి తీరుతారని ఆమె హెచ్చరించారు. కేటీఆర్ను దీనిని నిశితంగా గమనించాలని సలహా ఇచ్చారు. మున్సిపల్ ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే, 2016లోనే కేటీఆర్ను ముఖ్యమంత్రిగా చేయాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నారని కవిత తేల్చారు.